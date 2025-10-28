Naše staré mamy zbierali muchotrávku červenú vo veľkom. Dôvod bol prekvapivo dobrý!

Jedna z najpôsobivejších húb v našej prírode, muchotrávka červená, sa do košíkov hubárov dostáva len výnimočne.
Malým deťom sa pri nej automaticky vynorí zdvihnutý prst a vážne upozornenie: „Nechytať, je jedovatá.“ Je totiž jednou z prvých húb, o ktorých sa učíme, že sa im treba vyhýbať.
Napriek tomu v sebe táto červenobiela krásavica ukrýva účinky, ktoré podľa vedcov môžu byť užitočné. Čo všetko dokáže?
Muchotrávka červená v mnohých vyvoláva spomienky na rozprávky.
Keď si v lese v machu vykúka červený klobúk s bielymi bodkami, človek má pocit, že sa o chvíľu spoza stromu vysype škriatok s čarovnou paličkou.
Hoci sa žiadna rozprávková bytosť neobjaví, samotná huba má svoje malé kúzla.
Chuťovka pre oči, hrozba pre žalúdok
Hoci nepatrí medzi najsmrteľnejšie huby v našich končinách, jej konzumácia dokáže človeku značne znepríjemniť deň.
Spôsobuje takzvaný mykoatropínový, teda neurotoxický syndróm. Prvé problémy sa môžu objaviť už pol hodiny po požití, ale aj o dve hodiny neskôr. Medzi najčastejšie patrí:
- nadmerné slinenie a slzenie
- zrýchlený tep
- pokles krvného tlaku
- prudká bolesť brucha
- zúžené zrenice
- halucinácie, kŕče
- v extrémnych prípadoch dokonca kóma
Takže áno. Toto skutočne nie je zážitok, ktorý by niekto dobrovoľne vyhľadával.
Pomocník pri boľavých kĺboch
Muchotrávka červená sa stala predmetom skúmania vedcov a jej účinky sa potvrdili pri niektorých bolestiach pohybového aparátu. Ak vás trápia:
- bolesti a stuhnutosť kĺbov
- artritída
- kĺbové deformácie
tinktúra z tejto huby môže pre vás predstavovať zaujímavú možnosť vonkajšej úľavy.
Ako si pripraviť tinktúru
Zoberte košík a vyrazte do lesa. Možno počítajte s tým, že okoloidúci vám venujú zvláštne pohľady, keď uvidia, že zbierate nie práve typickú „dobrotu“.
Najvhodnejšie sú plodnice s ešte celkom nerozvinutými klobúkmi.
Pre postup prípravy si môžete pozrieť aj toto video:
A doma postupujte takto:
- Huby jemne očistite. Šupky nepotrebujete spracovať celé, využijete len klobúky.
- Nakrájajte ich na menšie kúsky a vložte do zaváracej fľaše.
- Zalejte čistým liehom.
- Fľašu nechajte stáť na svetle a občas pretrepte.
- Louhovanie trvá približne mesiac.
- Po uplynutí času tekutinu preceďte, prelejte do tmavej fľašky a jasne označte.
Skladujte ju na suchom a tienistom mieste.
Ako tinktúru používať
Tinktúra sa aplikuje výhradne zvonka, najlepšie ako obklad:
- do tinktúry namočte plátenný kus látky
- priložte na boľavé miesto
- prekryte nepriepustnou vrstvou a zafixujte obväzom či uterákom
- nechajte pôsobiť niekoľko hodín alebo aj cez noc
Účinok je veľmi individuálny. Niekto cíti úľavu už po pár týždňoch, iný musí byť trpezlivejší. Po mesiaci si však doprajte pár dní prestávku.
Alkohol môže pokožku vysúšať, preto ju nezabúdajte po obkladoch ošetriť krémom alebo olejom.
Ešte jeden dôležitý detail
Tinktúru starostlivo uchovávajte mimo dosahu detí a na fľašu napíšte veľké a neprehliadnuteľné upozornenie, napríklad: POZOR JED.