Naše staré mamy vedeli, ako uchovať pór aj na niekoľko rokov. Tento trik si zamilujete

Pór je zelenina, ktorá sa v kuchyni využíva podobne ako cibuľa, no jeho chuť je jemnejšia a menej prenikavá. V mnohých slovenských domácnostiach nechýba recept na pórovú polievku či zapekaný pór so syrom, no málokto vie, že existujú aj šikovné spôsoby, ako túto zeleninu uskladniť na veľmi dlhý čas. Naše staré mamy si pritom vedeli poradiť a poznali metódy, vďaka ktorým vydržal pór čerstvý alebo spracovaný celé roky.
Pór – zelenina aj korenie v jednom
Pór záhradný (Allium porrum) patrí do rovnakej rodiny ako cesnak a cibuľa. Prezrádzajú to aj jeho guľaté kvety, ktoré nápadne pripomínajú cesnakové. V minulosti bol pór veľmi cenenou zeleninou – poznali ho už starí Egypťania a Rimania, ktorí ho považovali nielen za chutný, ale aj za zdravý. Hovorilo sa mu dokonca aj „špargľa chudobných“, pretože bol dostupný aj pre obyčajných ľudí a dal sa použiť do množstva jedál.
Kým v našich končinách, vo Veľkej Británii či USA sa pór používa najmä ako zelenina, v mnohých krajinách sveta sa spracováva skôr ako korenie. Sušený pór sa pridáva do koreniacich zmesí, omáčok a exotických jedál. Tento zvyk poznali aj naše babičky, no postupne sa naň zabudlo a dnes málokto vie, že pór sa dá uchovať nielen zmrazením, ale aj usušením.
Ako skladovať pór? Najjednoduchšie je mrazenie
Jednou z najznámejších metód je mrazenie. Pór stačí očistiť, nakrájať a vložiť do mrazničky. Môžete ho zamraziť vcelku, na kolieska alebo na väčšie, približne desaťcentimetrové kusy. Takto pripravený pór je potom ideálny do polievok, omáčok či zapekaných jedál. Výhodou mrazenia je, že si pór zachová svoju chuť aj vôňu a vy máte k dispozícii zeleninu pripravenú na okamžité použitie.
Sušenie – starý trik, na ktorý sa nesmie zabudnúť
Naše staré mamy však poznali aj ďalší postup, ktorý pór uchová ešte dlhšie než mrazenie – sušenie. Tento spôsob má veľkú výhodu: sušený pór vydrží pokojne aj niekoľko rokov a nezaberá takmer žiadne miesto v špajzi.
Postup je jednoduchý:
Pór dôkladne umyte a osušte.
Nakrájajte ho na čo najmenšie kúsky – najlepšie na tenké kolieska, ktoré sa rozpadnú na drobné krúžky.
Sušiť môžete na slnku, v rúre alebo v sušičke ovocia. Teplota by nemala presiahnuť 60 °C.
Ak chcete, aby pór nezhnedol, postupne teplotu znižujte a nechajte kúsky pomaly doschnúť.
V zime sa dá pór usušiť aj položený na kúrení alebo radiátore – proces je síce pomalší, ale výsledok bude rovnako dobrý.
Ako použiť sušený pór
Sušený pór má intenzívnu vôňu a chuť, preto postačí aj malé množstvo. Hodí sa do polievok, omáčok, gulášov, k dusenému mäsu, k rybám a skvele doplní aj exotické recepty z indickej, ázijskej či karibskej kuchyne.
Ak vám kúsky sušeného póru nevyhovujú, môžete ich nasypať do sekáčika alebo mlynčeka a rozomlieť na jemný prášok. Takto získate domáce korenie, ktoré je praktické na skladovanie a ľahko sa dávkuje. Navyše, už štipka tohto pórového prášku dodá jedlu výraznú arómu a jemnú sladkastú chuť.
Malý poklad v kuchyni
Či už sa rozhodnete pre mrazenie alebo sušenie, jedno je isté – pór sa oplatí uskladniť, aby ste ho mali vždy poruke. Je to zelenina plná vitamínov, ktorá obohatí každé jedlo a zároveň poslúži aj ako lacné korenie. Naše staré mamy vedeli, že plytvanie potravinami nemá zmysel, a práve preto ich triky fungujú dodnes. Ak si ich osvojíte aj vy, možno zistíte, že pór je ešte univerzálnejší, než ste si mysleli.