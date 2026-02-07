Naše staré mamy v zime spávali v vlnených ponožkách. Mali by ste to skúsiť aj vy!

Mať nohy v teple je dôležitým základom celkového zdravia. A ak si občas obujete na noc vlnené ponožky, môžete sa tešiť na množstvo príjemných benefitov.
Už naše staré mamy spávali v ponožkách. Nebolo to len preto, že sa v minulosti v noci často nekúrilo. Ponožky síce zohriali, no zároveň pomáhali k lepšiemu a pokojnejšiemu spánku.
Teplo z chodidiel vysiela signál mozgu
Vedecké štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí zaspávajú s teplými nohami, zaspia rýchlejšie. Preto sú ponožky veľmi užitočné najmä pre tých, ktorých trápia studené končatiny.
Teplo spôsobuje rozšírenie kožných ciev, ktorými začne prúdiť viac krvi. Telo následne uvoľňuje teplo cez pokožku a prirodzene sa ochladzuje.
Po poklese telesnej teploty dostane mozog signál, že je čas na oddych.
Zároveň sa začne produkovať melatonín – hormón spánku, ktorý navodzuje pocit uvoľnenia a príjemnej ospalosti.
Ponožky tak môžu fungovať ako jednoduchý recept na kvalitný spánok.
Dôležité však je, aby boli nohy zahriate ešte predtým, než si ponožky oblečiete. Pomôže teplý kúpeľ alebo jemná masáž chodidiel pred spaním.
Ponožky pre ženy v menopauze
Ženy v období klimaktéria sa často v noci budia kvôli návalom tepla. Neraz si musia niekoľkokrát počas noci vymeniť prepotené pyžamo, čo výrazne narúša kvalitu spánku.
Spanie v ponožkách im môže pomôcť, pretože podporuje prirodzenú reguláciu telesnej teploty. Pri návaloch horúčavy tak organizmus lepšie zvláda výkyvy a spánok je pokojnejší.
Trápi vás Raynaudov syndróm?
Toto nepríjemné ochorenie sa prejavuje zníženým prietokom krvi v drobných cievach, čo spôsobuje blednutie prstov na rukách a nohách.
V pokročilých prípadoch môže viesť až k amputácii.
Ľudia s touto diagnózou by mali končatiny udržiavať neustále v teple. Spanie v ponožkách im môže pomôcť predchádzať komplikáciám, zlepšiť prekrvenie a zvýšiť kvalitu života.
Hladšie a jemnejšie chodidlá
Pravidelné spanie v ponožkách môže viesť aj k jemnejšej, hydratovanejšej pokožke na pätách a chodidlách. Dôležité je používať ponožky z prírodných materiálov.
Syntetické látky môžu pokožku dráždiť a spôsobovať nadmerné potenie.
Ak vás trápia popraskané päty alebo suchá koža, pred spaním si nohy natrite kvalitným hydratačným krémom a až potom si obujte ponožky.
Prečo je dôležité spať dostatočne dlho?
