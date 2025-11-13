Naše staré mamy v novembri obväzovali kmene stromov slamou. Vedeli veľmi dobre, prečo to robia!

Mladé stromčeky aj čerstvo vysadené kry čaká v zime náročné obdobie. Musia zvládnuť mráz bez snehu, prudké zimné slnko, ťažký sneh a občas aj útok hlodavcov.
Ak im trochu pomôžete, prežijú zimu bez poškodenia a budú vám robiť radosť dlhé roky.
Prečo stromky zimu samy „neustoja“
Nové výsadby aj mladé stromčeky ešte nemajú dostatočne spevnenú kôru a plytší koreňový systém. V zime tak bojujú o prežitie.
Bez ochrannej úpravy kmeňa a bez kontroly počas zimy môžu prísť o kôru, namrznúť alebo sa poškodiť v mieste napojenia korunky.
Ak sa u vás v záhrade často objavujú myši, hraboše alebo zajace, ktorí v zime radi ohrýzajú kôru, oplatí sa pripraviť jednoduchú zábranu – takú, ktorá im zabráni dostať sa priamo ku kmeňu.
A ešte jedna vec, na ktorú sa v zime často zabúda: ak je zima dlhšie mierna a bez zrážok, stromky aj kry občas polejte. Sucho v zime vie rastliny potrápiť rovnako ako mráz.
Kedy sadiť ovocné stromy
Pri mnohých druhoch ovocných stromov je jarná výsadba vhodnejšia než jesenná. Strom sa vtedy hneď po výsadbe preberá a rýchlejšie tvorí nové korienky.
Jesenná výsadba má tiež svoje výhody, ale v zime potom musíte rastlinu o to lepšie chrániť.
Doska proti zimnému slnku
Zimné slnko vie byť zradné. Kmeň počas dňa nahreje, miazga sa v ňom začne hýbať a v noci príde prudký mráz. Výsledkom sú mrazové trhliny.
Ak sa vám nechce miešať vápenný náter, môžete kmeň chrániť svetlou doskou opretou z južnej strany. Dosku dobre upevnite, aby ju vietor nezhodil.
Na farbe záleží – tmavá by sa príliš prehrievala, čo je presne to, čomu sa chceme vyhnúť.
Omotanie kmeňa – starý, ale účinný trik
To, čo robievali naše babičky, funguje dodnes: kmeň obviazať vhodným materiálom. Najprv spod stromu odstráňte spadané lístie, aby pod obväzom nehnilo. Potom môžete použiť:
- jutovinu,
- slamu,
- rákos,
- alebo aj prúžky zo starých kartónových škatúľ.
Takáto vrstva chráni kôru pred mrazom, prudkým slnkom aj snehom.
Bielenie vápnom – klasika, ktorá má zmysel
Zimné slnko cez deň kôru zohreje a v noci mráz urobí škodu. Preto sa už dávno používa vápenné mlieko – náter, ktorý kmeň zosvetlí a odrazí slnečné lúče.
Tým sa kôra menej prehrieva a nepraská.
Ak sa chystáte natierať staršie stromy, najprv z kmeňa jemne zoškrabte odumretú kôru. Náter sa tak lepšie prichytí a zároveň odstránite miesta, kde by sa mohli zdržiavať škodcovia.
Sneh ako pomocník… aj hrozba
Keď nasneží, je to pre strom skôr dobrá správa: vrstva snehu chráni korene pred premrznutím a postupne dodá aj vlahu. Jediné, na čo treba dávať pozor, sú konáre.
Ťažký, mokrý sneh ich môže polámať – najmä pri obleve, keď sneh cez deň natiekne a v noci zmrzne na ľadovú krustu. Vtedy je dobré konáre otriasť, kým sneh nestuhne.
Nezabudnite na korunku mladých stromkov
Pri úplne mladých, čerstvo vysadených stromkoch je citlivá nielen časť pri zemi, ale aj korunka. Tú môžete na zimu obaliť bielou netkanou textíliou.
Chráni pred mrazom aj pred spálením od slnka a pritom dýcha.