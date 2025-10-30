Naše staré mamy si vedeli s nádchou poradiť. Ich overené triky pomáhajú dodnes!

Hovorí sa, že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená sedem dní. To však neznamená, že si počas nej nemôžeme uľaviť.
Existuje veľa jednoduchých spôsobov, ako zlepšiť dýchanie a urýchliť zotavenie. A mnohé z nich používali už naše staré mamy. Vyskúšajte tieto tipy a sami uvidíte rozdiel.
Smrkanie a výplach nosa – základná pomoc pri nádche
Dôležité je rýmu nezadržiavať. Prostriedky, ktoré síce potlačia príznaky, ale zabránia smrkať, uzdravenie nespôsobia – len dočasne zblížia dýchanie a znížia slzenie očí.
Účinný spôsob, ako uvoľniť nos aj prínosové dutiny, je slaný roztok. Môžete si ho aplikovať pomocou špeciálnej konvičky, spreja alebo jednoducho nasatím z dlane.
Chce to trochu cviku, ale pravidelné preplachovanie prináša výraznú úľavu – a to aj alergikom či astmatikom.
Cibuľa pre pokojnejší spánok
Cesnak či vitamín C pozná každý. Menej známy, no veľmi účinný trik je obyčajná cibuľa pri posteli. Stačí ju prerezať na polovicu alebo nakrájať na väčšie kúsky a položiť na nočný stolík.
Výpary z cibule pomáhajú uvoľniť upchatý nos a zmierňujú aj kašeľ. Tento postup je ideálny najmä pre malé deti, ktoré si nevedia poriadne vyčistiť nos.
Ak sa obávate, že by jej vôňa mohla dráždiť, položte cibuľu až po tom, čo deti zaspia.
Bylinky, ktoré uvoľnia dýchanie
Pri nádche sa oplatí siahnuť po silnej aromatickej pomoci. Účinné sú napríklad:
- zázvor
- chren
- eukalyptus
- vôňa ihličnanov
- gáfor
V domácnosti však častejšie nájdeme bylinky ako harmanček, mäta, šalvia, rozmarín, medovka či rýmovník.
Rýmovník – nenáročný pomocník
Je to rastlina, ktorá rastie rýchlo a nepotrebuje špeciálnu starostlivosť. Skutočne pomáha pri nádche, len sušenie jeho dužinatých lístkov trvá dlhšie.
Na inhaláciu stačí lístky natrieť alebo pomačkať a pridať do horúcej vody.
Studený sirup z rýmovníka
Rýmovník možno využiť aj ako čaj či domáci sirup, ktorý príde vhod hlavne v chladnejšom období. Recept je jednoduchý:
Potrebujete: lístky rýmovníka, cukor, citrón alebo pomaranč
(ak sú v bio kvalite, môžete použiť aj kôru)
Do sklenenej nádoby striedavo vrstvite rýmovník, cukor a kúsky citrusov. Pohár dobre uzavrite a nechajte na teplom mieste, kým rastlina nepustí šťavu a cukor sa nerozpustí.
Následne sirup sceďte, uložte na tmavé chladné miesto a užívajte podľa potreby.
Dávkovanie:
- dospelí: 1 polievková lyžica 3× denne
- deti: 1 čajová lyžička 3× denne