Naše staré mamy si udržiavali štíhlu postavu vďaka kyslej kapuste. Je účinnejšia než moderné diéty!

Začali ste po Novom roku chudnúť, no nelákajú vás drahé a často nezmyselné diéty? Ak hľadáte jednoduché, lacné a pritom účinné riešenie, odpoveď možno nájdete priamo vo svojej špajze.
Existuje potravina, ktorá pomáha pri chudnutí, posilňuje zdravie a naše babičky na ňu nedali dopustiť – obyčajná kyslá kapusta.
Ak ste sa rozhodli zapracovať na svojej postave, existuje osvedčený tip, ktorý funguje už celé generácie a nezaťaží vašu peňaženku.
Jedna z najlacnejších a zároveň najúčinnejších potravín na podporu chudnutia je často dostupná priamo doma. Objavte silu kyslej kapusty – pomôže vám zhodiť prebytočné kilá rýchlo a prirodzene a zároveň výrazne podporí vašu imunitu.
Kyslá kapusta dokáže s telom hotové zázraky
Ak chcete zlepšiť svoje celkové zdravie a zároveň schudnúť, zabudnite na predražené výživové doplnky či zázračné koktaily.
Oveľa lepšou voľbou je pravidelné zaraďovanie kyslej kapusty do jedálnička. Ide o cenovo dostupnú potravinu, ktorej priaznivé účinky na ľudský organizmus potvrdzujú aj moderné vedecké poznatky.
Vysoký obsah vitamínu C výrazne podporuje imunitný systém. Vitamíny skupiny B sa starajú o psychickú rovnováhu aj fyzickú kondíciu a železo prispieva k lepšiemu metabolizmu.
Kyslá kapusta má minimum kalórií, pomáha telu zbavovať sa prebytočnej vody a vďaka baktériám vznikajúcim pri kvasení priaznivo ovplyvňuje črevá aj pečeň.
U žien majú tieto mliečne baktérie ešte jeden dôležitý účinok – pomáhajú udržiavať rovnováhu pošvovej mikroflóry, čím znižujú riziko nepríjemných zápalov.
Viac než len chudnutie
Kapusta obsahuje aj značné množstvo zinku, ktorý posilňuje obranyschopnosť organizmu a prispieva k zdraviu vlasov a nechtov.
Konzumácia kyslej kapusty vo večerných hodinách podporuje tvorbu melatonínu – hormónu spánku, vďaka čomu sa zlepšuje jeho kvalita. Pozitívny vplyv má aj na libido a plodnosť.
Vysoký obsah vlákniny prospieva tráveniu a zabezpečuje dlhší pocit sýtosti aj po menšej porcii. To vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému maškrteniu a prejedaniu.
Ideálna potravina pri chudnutí
Ak chcete chudnúť bez stresu a trápenia, kyslá kapusta je stávkou na istotu. Ide o prirodzeného „spaľovača“ tukov, ktorý by mal mať v jedálničku pevné miesto.
Môžete ju konzumovať teplú aj studenú, no najviac prospešná je čerstvá – priamo zo suda alebo zo sklenenej nádoby.
Na 100 gramov obsahuje len približne 17 kalórií. Keďže ide o fermentovanú potravinu, podporuje rast baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu.
Vďaka tomu sa zlepšuje trávenie, telo sa rýchlejšie zbavuje škodlivín a nezdravého cholesterolu. Pozitívny efekt má aj pri problémoch s celulitídou.
Nielen kapusta, ale aj jej šťava
Čoraz populárnejšie je aj pitie šťavy z kyslej kapusty, ktorá patrí medzi najzdravšie fermentované nápoje.
Ak si kapustu nakladáte doma, máte vlastný zdroj tejto cennej tekutiny. Dnes je však dostupná aj v supermarketoch či drogériách.
Šťava z kyslej kapusty má silné detoxikačné účinky, upravuje črevnú mikroflóru a tým prispieva k lepšiemu stavu pokožky a pleti.
Je vhodná aj pre diabetikov, pretože dokáže znižovať hladinu cukru v krvi.
Odporúčaná denná dávka je 2 až 3 decilitre. Ak si chcete nápoj vylepšiť podľa vzoru starých námorníkov, ktorí ho používali ako ochranu pred skorbutom, zmiešajte kapustovú šťavu s medom v pomere 1 : 1 a užívajte po lyžičkách počas dňa.