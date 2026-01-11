Naše staré mamy si udržiavali štíhlu postavu vďaka kyslej kapuste. Je účinnejšia než moderné diéty!

Nakrájaná kapusta
Nakrájaná kapusta Foto: depositphotos.com

Začali ste po Novom roku chudnúť, no nelákajú vás drahé a často nezmyselné diéty? Ak hľadáte jednoduché, lacné a pritom účinné riešenie, odpoveď možno nájdete priamo vo svojej špajze.

Existuje potravina, ktorá pomáha pri chudnutí, posilňuje zdravie a naše babičky na ňu nedali dopustiť – obyčajná kyslá kapusta.

Ak ste sa rozhodli zapracovať na svojej postave, existuje osvedčený tip, ktorý funguje už celé generácie a nezaťaží vašu peňaženku.

Jedna z najlacnejších a zároveň najúčinnejších potravín na podporu chudnutia je často dostupná priamo doma. Objavte silu kyslej kapusty – pomôže vám zhodiť prebytočné kilá rýchlo a prirodzene a zároveň výrazne podporí vašu imunitu.

Kyslá kapusta dokáže s telom hotové zázraky

Ak chcete zlepšiť svoje celkové zdravie a zároveň schudnúť, zabudnite na predražené výživové doplnky či zázračné koktaily.

Oveľa lepšou voľbou je pravidelné zaraďovanie kyslej kapusty do jedálnička. Ide o cenovo dostupnú potravinu, ktorej priaznivé účinky na ľudský organizmus potvrdzujú aj moderné vedecké poznatky.

Vysoký obsah vitamínu C výrazne podporuje imunitný systém. Vitamíny skupiny B sa starajú o psychickú rovnováhu aj fyzickú kondíciu a železo prispieva k lepšiemu metabolizmu.

Kyslá kapusta má minimum kalórií, pomáha telu zbavovať sa prebytočnej vody a vďaka baktériám vznikajúcim pri kvasení priaznivo ovplyvňuje črevá aj pečeň.

U žien majú tieto mliečne baktérie ešte jeden dôležitý účinok – pomáhajú udržiavať rovnováhu pošvovej mikroflóry, čím znižujú riziko nepríjemných zápalov.

Viac než len chudnutie

Kapusta obsahuje aj značné množstvo zinku, ktorý posilňuje obranyschopnosť organizmu a prispieva k zdraviu vlasov a nechtov.

Konzumácia kyslej kapusty vo večerných hodinách podporuje tvorbu melatonínu – hormónu spánku, vďaka čomu sa zlepšuje jeho kvalita. Pozitívny vplyv má aj na libido a plodnosť.

Vysoký obsah vlákniny prospieva tráveniu a zabezpečuje dlhší pocit sýtosti aj po menšej porcii. To vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému maškrteniu a prejedaniu.

Ideálna potravina pri chudnutí

Ak chcete chudnúť bez stresu a trápenia, kyslá kapusta je stávkou na istotu. Ide o prirodzeného „spaľovača“ tukov, ktorý by mal mať v jedálničku pevné miesto.

Môžete ju konzumovať teplú aj studenú, no najviac prospešná je čerstvá – priamo zo suda alebo zo sklenenej nádoby.

Na 100 gramov obsahuje len približne 17 kalórií. Keďže ide o fermentovanú potravinu, podporuje rast baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu.

Vďaka tomu sa zlepšuje trávenie, telo sa rýchlejšie zbavuje škodlivín a nezdravého cholesterolu. Pozitívny efekt má aj pri problémoch s celulitídou.

Nielen kapusta, ale aj jej šťava

Čoraz populárnejšie je aj pitie šťavy z kyslej kapusty, ktorá patrí medzi najzdravšie fermentované nápoje.

Ak si kapustu nakladáte doma, máte vlastný zdroj tejto cennej tekutiny. Dnes je však dostupná aj v supermarketoch či drogériách.

Šťava z kyslej kapusty má silné detoxikačné účinky, upravuje črevnú mikroflóru a tým prispieva k lepšiemu stavu pokožky a pleti.

Je vhodná aj pre diabetikov, pretože dokáže znižovať hladinu cukru v krvi.

Odporúčaná denná dávka je 2 až 3 decilitre. Ak si chcete nápoj vylepšiť podľa vzoru starých námorníkov, ktorí ho používali ako ochranu pred skorbutom, zmiešajte kapustovú šťavu s medom v pomere 1 : 1 a užívajte po lyžičkách počas dňa.

