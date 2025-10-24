Naše staré mamy na jeseň vyrábali gaštanovú masť. Skutočný zázrak, ktorý zvládne každý!

Ak vás trápia kŕčové žily, hemoroidy, opuchnuté nohy alebo cítite stuhnuté kĺby či studené končatiny, existuje jednoduchý spôsob, ako si uľaviť – domáca gaštanová masť.
Tento starý recept poznali už naše staré mamy a dodnes sa naň spoliehajú aj ľudia, ktorí dávajú prednosť prírodnej liečbe.
Prečo sa oplatí využiť gaštany
Jeseň je ideálny čas, keď sú gaštany doslova všade. Práve z nich si môžete pripraviť účinný prostriedok, ktorý podporí zdravie ciev a pokožky.
Gaštanová masť sa často označuje ako „koňská masť“, pretože sa vyrába z pagaštanu konského (lat. Aesculus hippocastanum), známeho aj pod menom jírovec maďal.
Jeho liečivé účinky poznali ľudia už v 17. storočí a dnes sú predmetom vedeckých výskumov.
Využívajú sa nielen plody, ale aj listy, kvety a kôra, ktoré obsahujú cenné látky – najmä aescín, známy svojimi protizápalovými a posilňujúcimi účinkami na žily.
Domáca gaštanová masť z plodov
Na prípravu budete potrebovať približne 20 gaštanov. Najskôr ich dôkladne očistite a nechajte preschnúť.
Potom si pripravte tinktúru: nasekané gaštany vložte do uzatvárateľného skleného pohára a zalejte ich 150 ml čistého 40 % alkoholu.
Pohár odložte na tmavé miesto a nechajte obsah lúhovať aspoň 4 týždne, pričom ho každý deň pretrepte. Po uplynutí tejto doby tinktúru precedíte.
Medzitým si pripravte želatínu – rozpustite tri balíčky želatíny podľa návodu a nechajte ju vychladnúť. Následne ju zmiešajte so 150 ml tinktúry.
Pre ešte lepší účinok môžete pridať 1 kávovú lyžičku kafrového oleja, 1 lyžičku mrkvového oleja a 2 lyžičky levanduľového oleja.
Všetko dôkladne rozmixujte tyčovým mixérom, aby vznikla hladká, krémová hmota. Masť uchovávajte v chladničke – v uzatvárateľnej nádobe vám vydrží približne tri mesiace.
Gaštanová masť z listov
Ak nemáte plody, môžete si účinnú masť pripraviť aj z gaštanových listov.
Budete potrebovať kokosový olej, ktorý jemne zohrejte, no nedovoľte, aby sa varil – vysoká teplota by zničila účinné látky. Do teplého oleja pridajte nasekané, čisté listy. Tie postupne zvädnú a začnú hnednúť.
Keď sú všetky listy rovnomerne hnedé, hrniec odstavte, listy vyberte a nechajte masť vychladnúť. Po usadení zvyškov ju preceďte alebo prelejte do čistých nádob.
Táto masť je výborná na kŕčové žily, metličkové žilky a môžete ju používať aj na tvár či iné časti tela so slabým prekrvením.
Zaujímavosť
Aj keď sa pagaštan volá „koňský“, pre kone ako potrava nie je vhodný. Liečivé účinky sú určené pre ľudí – a to zvonka, vo forme mastí či tinktúr.