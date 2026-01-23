Naše staré mamy mali v januári skvelý trik na krásny trávnik. A naozaj na tom záleží!

Starostlivosť o trávnik je nikdy sa nekončiaci proces – rovnako ako o celú zdravú a bujnú záhradu. Trávnik je však v mnohom špecifický a vyžaduje si intenzívnejšiu pozornosť než iné časti záhrady.
Aj keď sa zdá, že v zime sa s ním nič nedeje, práve január môže byť obdobím, kedy mu výrazne pomôžete. Čo teda môžete urobiť, ak ste nestihli všetko na konci sezóny?
Trávnik v zime: čo mu skutočne prospieva
Možno vás to prekvapí, ale aj v januári môžete trávniku pomôcť k tomu, aby bol na jar opäť hustý, zelený a zdravý. Základom zimnej starostlivosti sú tieto jednoduché, no dôležité zásady:
Zalievanie len pri extrémnom suchu.
Ak je dostatok snehu alebo dažďa, trávnik má prirodzene dosť vlahy. Zalievať má zmysel len v prípade dlhšieho sucha bez zrážok.
Zároveň si dávajte pozor na mrazy – po zalievaní by v hadiciach ani v prívode vody nemala zostať voda, pretože by ich mráz mohol poškodiť alebo roztrhnúť.
Nezaťažujte mokrý trávnik.
Ak sa po ňom potrebujete prejsť, vyhýbajte sa stále rovnakým trasám a choďte radšej po menej používaných častiach. Premočený trávnik je veľmi citlivý a ľahko sa vyšľape alebo potrhá drn.
V období bez snehu navyše neznesie takú záťaž ako počas vegetačnej sezóny. Keď je pôda blatistá, chôdzu po trávniku radšej úplne vynechajte.
Sneh nechajte topiť prirodzene.
Ak je trávnik zasnežený, nesnažte sa ho mechanicky čistiť. Použitie pluhu, kosačky alebo lopaty môže porast vážne poškodiť.
Pokiaľ sa sneh neprešľape až na trávu, funguje ako ochranná vrstva proti holomrazom aj proti vyšľapaniu cestičiek. Zároveň chráni celistvosť zeleného koberca.
Myslite už teraz na novú sezónu
Zima je vhodný čas na plánovanie. Môžete sa pustiť do prípravy pôdy, výberu vhodného hnojiva alebo naplánovať opravy poškodených miest.
Premyslite si tiež, kde by sa hodilo vybudovať chodníky alebo zapustiť zatrávňovacie dlaždice – napríklad na príjazdových cestách či na miestach, ktoré sú extrémne namáhané.
Ako sa starať o trávnik počas celého roka
Ak chcete mať jasno v tom, čo všetko trávnik potrebuje počas jednotlivých ročných období, pozrite si toto informačné video, v ktorom odborník vysvetľuje spôsoby a nástroje starostlivosti o trávnik počas celého roka:
Čo môžete pre trávnik urobiť práve v januári
Na čo by ste v januári nemali zabudnúť, ak sa chcete o trávnik postarať tak poctivo ako naše staré mamy? Veľmi mu prospeje kompost a v určitých prípadoch aj vápnenie.
Vápnenie len vtedy, keď má zmysel
Vápniť sa odporúča iba v prípade, že pH pôdy je 5,5 alebo nižšie. Ideálne pH pre trávnik sa pohybuje medzi 6 až 7. Najvhodnejší čas na vápnenie je skorá jar alebo zimné obdobie bez snehovej pokrývky.
Používa sa dolomitický vápenec alebo český vápenec. Vždy sa riaďte návodom na obale výrobku a prípadne aj hodnotou pH vašej pôdy, ak ju poznáte.
Kompost je dobrý takmer vždy
Vo všetkých prípadoch sa hodí pridať jemný kompost. Dá sa aplikovať už na jeseň, ale aj v zime, pokiaľ nie je trávnik zasnežený.
Na každý meter štvorcový rozhoďte približne dva litre jemného kompostu. Ideálne je ho najprv presiať cez jemné sito a až potom rovnomerne rozhádzať po trávniku. Prípadne ho môžete ešte raz jemne presiať priamo na plochu.
Najčastejšie chyby pri zimnej starostlivosti o trávnik
Zima môže byť pre trávnik rovnako dôležitá ako leto – a zároveň plná nástrah.
- Chôdza alebo jazda po zamrznutom trávniku
Jedna z najväčších chýb. Dochádza tým k poškodeniu trávnika a vzniku nerovností.
- Neodstraňovanie dlhodobo ležiaceho snehu
Ak sneh pokrýva trávnik príliš dlho, bráni mu v prístupe kyslíka. Porast potom slabne a na jar sa môžu objaviť holé miesta.
- Zimné kosenie
V zime trávnik aktívne nerastie. Kosenie v tomto období môže poškodiť korene a výrazne oslabiť celý porast.