Naše staré mamy mali čerstvú zeleninu aj počas zimy. My sme na to už takmer zabudli!

Niektoré druhy zeleniny v zime vôbec netreba kupovať – viaceré totiž zvládnu chlad aj mráz a môžu zostať na záhrade až do jari.
Práve vďaka nim si môžete dopriať vlastné výpestky plné živín aj počas najstudenších mesiacov v roku. Ktoré druhy sú na zimnú úrodu najspoľahlivejšie?
Možno vás prekvapí, že existuje zelenina, ktorá bez problémov zvláda sneh, nízke teploty a dokonca prospieva z ľahkého premrznutia.
Zimuvzdorné odrody umožňujú, aby ste mali po ruke čerstvé vitamíny aj v období, keď je väčšina záhonov prázdna. Pozrime sa na najznámejšie z nich.
Kučeravý kel – zelenina, ktorá prežije aj tuhú zimu
Kučeravý kel je mimoriadne otužilý a patrí medzi najspoľahlivejšie zimné plodiny. Jeho listy sa dajú zberať postupne počas celej zimy a často až do príchodu jari.
Zaujímavosťou je, že najlepšiu chuť dostáva práve po prvých mrazoch. Najviac sa pestuje pravý a sibírsky kučeravý kel.
Táto rastlina je bohatým zdrojom vitamínov A, C a E, a nechýba v nej ani betakarotén či kyselina listová.
Okrem toho obsahuje množstvo vlákniny a minerálov, ako sú horčík, fosfor, draslík, železo či vápnik. Vysoký obsah vápnika prispieva k pevnosti kostí, vláknina podporuje trávenie a celkovú kondíciu čriev.
Kučeravý kel obsahuje aj isothiocyanáty – látky typické pre košťálovú zeleninu, ktoré sa spájajú s prevenciou onkologických ochorení.
Okrem toho posilňuje imunitu, pomáha pri únave a dokáže zmierniť účinky stresu.
Ružičkový kel – drobné hlavičky, ktoré mráz ešte vylepší
Ružičkový kel vytvára dlhý pevný stonok s množstvom malých guľatých ružičiek. Na záhone bez problémov prežije celú zimu a znesie aj teploty okolo –15 °C.
Mrazom získa výraznejšiu, jemne sladkastú chuť. Jedinou starostlivosťou je dostatočná opora, aby rastlinu nepoškodil silný vietor či ťažký sneh.
Ružičkový kel obsahuje vitamín B1, vitamín C, draslík, mangan a kyselinu listovú. Aby si zachoval maximum živín, je dobré pripravovať ho len krátkym varením.
Podporuje imunitný systém, krvotvorbu a obnovu buniek, čo sa prejaví zvýšenou vitalitou, čerstvosťou a energetickým „nakopnutím“. Odporúča sa aj ľuďom, ktorí bojujú s chronickou únavou.
Keďže prospieva nervovej sústave, pomáha pri psychickom vypätí a strese.
Okrem toho zlepšuje trávenie, uľahčuje vyprázdňovanie, podporuje odvodňovanie a je vhodnou súčasťou jedálnička pri chudnutí. Posilňuje aj kvalitu pokožky a vlasov.
Pór – jemná a zdravšia alternatíva k cibuli
Pór pravý má dlhé zelené listy a bielu spodnú časť, ktorá chuťou pripomína cibuľu, no je výrazne jemnejšia a menej štipľavá.
Je preto vhodný pre ľudí, ktorí cibuľu zle znášajú. Pór existuje v letnej aj zimnej verzii, pričom zimné odrody odolávajú chladu až do –15 °C.
Pre jednoduchšie vyťahovanie zo zeme môžete pôdu zakryť tenkou vrstvou slamy alebo suchého lístia.
Pór je známy svojimi antibakteriálnymi, antivírusovými a antiseptickými vlastnosťami. Je zdrojom vitamínov A, B, C a K a obsahuje minerály ako draslík, mangan, železo, selen, fosfor či vápnik.
Veľmi významné sú aj sírne silice, ktoré podporujú trávenie a zlepšujú chuť do jedla.
Pravidelná konzumácia póru prospieva cievam, mozgu a imunite. Pomáha tiež prečistiť črevá od nežiaducich baktérií a kvasiniek, podporuje činnosť tráviaceho traktu i obličiek.