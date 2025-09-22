Naše babičky vedeli, čo funguje. Domáci sirup, ktorý porazí kašeľ aj bez liekov

domáci sirup
domáci sirup Foto: www.shutterstock.com

Kašeľ a nádcha patria medzi najčastejšie prejavy prechladnutia či vírusových infekcií. Kým dnes väčšina ľudí siaha po liekoch z lekárne, kedysi sa bežne používali jednoduché domáce recepty. Jeden z najznámejších je sirup z cibule a medu. Nie je to „zázračný liek“, ktorý by chorobu vyliečil, ale môže zmierniť niektoré príznaky a uľahčiť priebeh ochorenia.

Prečo práve cibuľa?

Cibuľa obsahuje viaceré biologicky aktívne látky, medzi nimi aj allicín, ktorý vzniká po rozrezaní alebo roztlačení cibule. Allicín má antibakteriálne účinky a podľa výskumov môže pomáhať pri boji s niektorými druhmi baktérií.

Okrem toho cibuľa:

  • podporuje vykašliavanie hlienu
  • má protizápalové účinky
  • obsahuje vitamíny a minerály prospešné pre celkové zdravie

Tieto účinky môžu prispieť k zmierneniu nepríjemných príznakov pri prechladnutí.

Med ako podporný prostriedok

Med je ďalšou zložkou sirupu, ktorá má vedecky potvrdený prínos:

  • je bohatý na antioxidanty
  • obsahuje menšie množstvo vitamínov a minerálov
  • podľa štúdií dokáže upokojiť kašeľ a podráždené hrdlo

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj Americká pediatrická akadémia (AAP) odporúčajú med ako prírodnú alternatívu proti kašľu u detí starších ako 1 rok. U mladších detí sa však nesmie používať pre riziko dojčenského botulizmu.

Med má tiež schopnosť navodiť pocit upokojenia a podporiť kvalitnejší spánok, ktorý je počas choroby veľmi dôležitý.

Ako si pripraviť cibuľovo-medový sirup

Ingrediencie:

  • 2 väčšie cibule
  • 4 polievkové lyžice medu

Postup:

  1. Cibuľu ošúpte a nakrájajte nadrobno.
  2. Vložte do čistej sklenenej nádoby.
  3. Pridajte med a premiešajte, prípadne cibuľu trochu popučte, aby pustila viac šťavy.
  4. Pohár uzavrite a nechajte stáť asi 4–5 hodín, kým sa nevytvorí šťava.

Sirup môžete užívať 2 čajové lyžičky 2–3× denne.

Chuť a vhodnosť

Vďaka medu má sirup sladkú chuť a väčšina ľudí ho znáša dobre. Ak chcete účinok posilniť, môžete pridať pár kvapiek citrónovej šťavy, ktorá dodá vitamín C.

Dôležité upozornenia

  • Sirup nezastupuje lekársku liečbu – je iba podporným prostriedkom.
  • Pri pretrvávajúcom alebo zhoršujúcom sa kašli je potrebné vyhľadať lekára.
  • Nevhodný pre deti mladšie ako 1 rok.
  • Osoby alergické na cibuľu či med by ho nemali užívať.

 Tento jednoduchý domáci recept nie je zázračný liek, ale môže uľaviť od kašľa, podporiť vykašliavanie hlienu a upokojiť podráždené hrdlo. Preto si ho mnohé rodiny dodnes pripravujú ako doplnok k liečbe pri prechladnutí.

