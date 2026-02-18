Naprieč Alpami vyčíňajú masívne lavíny a berú ľuďom životy. Počet obetí ďalej rastie

Zimná sezóna v európskych Alpách sa začala dramaticky. Viaceré pohoria v Taliansku, Francúzsku aj Švajčiarsku v posledných týždňoch zasiahli nebezpečné lavíny, ktoré spôsobili desiatky úmrtí a množstvo zranení. Horskí záchranári upozorňujú, že podmienky sú v mnohých oblastiach extrémne nestabilné a najrizikovejšie za posledné roky.
Video zachytáva silu lavín v Alpách
Na internete sa objavilo video, ktoré ukazuje, akú ničivú silu môžu mať lavíny v aktuálnych podmienkach. Zábery zachytávajú masívne snehové zosuvy rútiace sa zo strmých svahov a pripomínajú, že aj skúsení horskí športovci môžu byť v sekunde v ohrození života.
Nebezpečný snehový profil: Prečo sa lavíny spúšťajú tak často
Výrazne zvýšené lavínové riziko súvisí s kombináciou čerstvého snehu, silného vetra a teplotných výkyvov. Nový sneh vytvára na starších, tvrdších vrstvách nestabilné dosky, ktoré sa môžu uvoľniť už pri malom zaťažení. Niektoré lavíny sa v posledných dňoch spustili dokonca bez zásahu človeka – stačilo ďalšie sneženie alebo prirodzené preťaženie svahu.
Meteorologické služby v Taliansku a Francúzsku preto opakovane vydávajú varovania pred vysokým lavínovým nebezpečenstvom. Riziko je najväčšie mimo upravených zjazdoviek a vyznačených trás, kde podmienky nikto neudržiava a lavínové svahy nie je možné priebežne kontrolovať.
Tragédie vo Francúzsku: Lavíny zasiahli skialpinistov aj lyžiarov
Vo francúzskych Alpách došlo nedávno k niekoľkým vážnym incidentom.
- V oblasti La Grave (Hautes-Alpes) zahynuli dvaja skialpinisti. Ich sprievodca utrpel zranenie nohy a ďalší členovia skupiny vyviazli bez zranení.
- Ďalšia veľká lavína zasiahla zjazdovú oblasť pri Val d’Isère, kde zomreli najmenej traja lyžiari.
Francúzske úrady upozorňujú, že k tragédiám došlo mimo zabezpečených tratí, teda v teréne, kde sa ľudia pohybovali na vlastnú zodpovednosť. V posledných dňoch tam platil zvýšený lavínový stupeň.
Úmrtia v Taliansku: Záchranári hovoria o veľmi nestabilnom snehu
Závažné nehody hlásia aj talianske Alpy.
- Pri jednej z lavín zahynuli dvaja lyžiari, pričom ďalšia osoba bola v kritickom stave prevezená do nemocnice.
- Podľa odborníkov boli podmienky v čase incidentu mimoriadne zradné – čerstvá vrstva snehu ležala na tvrdom, krehkom podklade, ktorý sa ľahko pretrhol.
Talianska horská služba upozorňuje, že ľudia často podceňujú riziká práve v dňoch, keď sa počasie zdanlivo zlepšuje. Medzi snežením totiž bývajú prestávky, počas ktorých sa do voľného terénu vydáva viac lyžiarov a turistov.
Tragédia so slovenskou účasťou vo Švajčiarsku
Mimoriadne smutná udalosť sa odohrala aj vo švajčianskom stredisku Piz Alv, kde lavína zasiahla skupinu lyžiarov zo Slovenska.
- 53-ročný Slovák pri lavíne zahynul
- ďalší člen skupiny utrpel zranenia
V kantóne Valais navyše došlo k zriedkavej situácii – masívna lavína spôsobila vykoľajenie vlaku pri obci Goppenstein, kde polícia hlásila viacerých zranených pasažierov. Aj toto ukazuje, ako vážne môže zasnežené počasie narušiť infraštruktúru.
Počet obetí rastie. Záchranári apelujú na opatrnosť
Naprieč európskymi Alpami evidujú záchranárske služby počas tejto zimy už desiatky obetí lavín. Hoci presné čísla sa menia podľa krajiny a času, odborníci sa zhodujú, že táto sezóna patrí k náročnejším.
Horské služby odporúčajú:
- sledovať lavínové výstrahy pre konkrétne regióny
- rešpektovať uzávery a zákaz vstupu do nebezpečných oblastí
- používať kompletné lavínové vybavenie (vyhľadávač, sondu, lopatu, airbag)
- nepohybovať sa v odľahlom teréne osamote
- nepreceniť svoje schopnosti ani skúsenosti
Aj keď moderné vybavenie dokáže zvýšiť šancu na prežitie, pri veľkej lavíne často rozhoduje rýchlosť zásahu a šťastie. Záchranári preto pripomínajú, že najlepšou prevenciou je vyhýbanie sa rizikovým svahom, pokiaľ trvá vysoký stupeň lavínového nebezpečenstva.