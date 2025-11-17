Naplánujte si zimný výlet na zahraničné vianočné trhy. Tieto destinácie stoja za to

vianočné trhy
vianočné trhy Foto: depositphotos.com

Predvianočné obdobie láka k výletom za zimnou atmosférou a zahraničné vianočné trhy sú jedným z najpríjemnejších spôsobov, ako si advent užiť. Viaceré európske mestá sú trhmi preslávené dlhé roky a pravidelne ich organizujú na rovnakých miestach. Vďaka tomu patrí návšteva týchto destinácií medzi istotu – atmosféra, architektúra aj ponuka stánkov lákajú tisíce turistov každý rok.

Nižšie nájdeš výber miest, kde sa vianočné trhy tradične konajú, spolu s tým, čo tam môžeš očakávať.

Letecky do Talianska, Poľska či Nemecka

Rím, Taliansko

Kde bývajú trhy:
Najznámejší rímsky vianočný trh sa tradične koná na Piazza Navona, jednom z najikonickejších námestí v centre mesta.

Čo je pre Rím typické:

  • baroková architektúra, fontány a úzke uličky vytvárajú výrazne romantickú atmosféru
  • ponuka sladkostí, dekorácií, suvenírov a drobných darčekov je tu dlhodobo súčasťou trhu

Na čo sa pripraviť:
Piazza Navona patrí počas adventu medzi najnavštevovanejšie miesta v meste, čo znamená vyššie ceny aj väčšie množstvo turistov.

Krakov, Poľsko

Kde bývajú trhy:
Vianočné trhy sa každoročne organizujú na Rynku Głównom, jednom z najväčších historických námestí v Európe.

Čo je pre Krakov typické:

  • drevené stánky s remeselnými ozdobami a poľskými špecialitami
  • tradičná atmosféra historického centra

Na čo sa pripraviť:
V čase najväčšej návštevnosti môže byť námestie veľmi zaplnené, čo je pre túto lokalitu bežné.

Norimberg, Nemecko

Kde bývajú trhy:
Preslávený Christkindlesmarkt sa tradične koná na Hauptmarkte v centre mesta.

Čo je pre Norimberg typické:

  • patria medzi najznámejšie nemecké vianočné trhy
  • ponuka medovníkov, klobások, punču a drevených ozdôb má v meste dlhú tradíciu

Na čo sa pripraviť:
Norimberg patrí medzi najnavštevovanejšie adventné destinácie v Nemecku, takže v poobedných hodinách býva plno.

Vlakom alebo autobusom do Rakúska a Nemecka

Viedeň, Rakúsko

Kde bývajú trhy:
Najväčší a najznámejší trh vo Viedni býva na Rathausplatzi, pred mestskou radnicou.

Čo je pre Viedeň typické:

  • elegantná výzdoba a veľké množstvo stánkov
  • trhy sú ľahko prístupné aj pre cestovateľov z Česka a Slovenska

Na čo sa pripraviť:
Viedeň je jednou z najpopulárnejších adventných destinácií v Európe, preto treba počítať s vyšším počtom turistov.

Drážďany, Nemecko

Kde bývajú trhy:
Najstarší tradičný trh v meste, Striezelmarkt, sa každoročne koná na Altmarkte.

Čo je pre Drážďany typické:

  • ide o jeden z najstarších vianočných trhov v Európe
  • historické centrum vytvára príjemnú zimnú atmosféru

Na čo sa pripraviť:
Centrum býva počas adventu frekventované, čo môže ovplyvniť parkovanie aj dostupnosť.

Autom do blízka: Maďarsko a Slovensko

Budapešť, Maďarsko

Kde bývajú trhy:
Najväčšie trhy sa tradične rozkladajú na Vörösmartyho námestí a pri Bazilike sv. Štefana.

Čo je pre Budapešť typické:

  • kombinácia veľkomesta, historických pamiatok a bohatého výberu jedál
  • rukodielne výrobky a maďarské špeciality

Na čo sa pripraviť:
Ceny jedál a nápojov bývajú na najvyhľadávanejších miestach vyššie.

Bratislava, Slovensko

Kde bývajú trhy:
Vianočné stánky sa tradične sústreďujú na Hlavnom námestí a v blízkom okolí historického centra.

Čo je pre Bratislavu typické:

  • komornejšia atmosféra, ktorá mnohým vyhovuje viac ako preplnené veľkomestá
  • jednoduchý prístup autom z Česka aj zo Slovenska

Na čo sa pripraviť: Bratislavské trhy sú menšie ako tie v najväčších európskych metropolách.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať