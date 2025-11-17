Naplánujte si zimný výlet na zahraničné vianočné trhy. Tieto destinácie stoja za to

Predvianočné obdobie láka k výletom za zimnou atmosférou a zahraničné vianočné trhy sú jedným z najpríjemnejších spôsobov, ako si advent užiť. Viaceré európske mestá sú trhmi preslávené dlhé roky a pravidelne ich organizujú na rovnakých miestach. Vďaka tomu patrí návšteva týchto destinácií medzi istotu – atmosféra, architektúra aj ponuka stánkov lákajú tisíce turistov každý rok.
Nižšie nájdeš výber miest, kde sa vianočné trhy tradične konajú, spolu s tým, čo tam môžeš očakávať.
Letecky do Talianska, Poľska či Nemecka
Rím, Taliansko
Kde bývajú trhy:
Najznámejší rímsky vianočný trh sa tradične koná na Piazza Navona, jednom z najikonickejších námestí v centre mesta.
Čo je pre Rím typické:
- baroková architektúra, fontány a úzke uličky vytvárajú výrazne romantickú atmosféru
- ponuka sladkostí, dekorácií, suvenírov a drobných darčekov je tu dlhodobo súčasťou trhu
Na čo sa pripraviť:
Piazza Navona patrí počas adventu medzi najnavštevovanejšie miesta v meste, čo znamená vyššie ceny aj väčšie množstvo turistov.
Krakov, Poľsko
Kde bývajú trhy:
Vianočné trhy sa každoročne organizujú na Rynku Głównom, jednom z najväčších historických námestí v Európe.
Čo je pre Krakov typické:
- drevené stánky s remeselnými ozdobami a poľskými špecialitami
- tradičná atmosféra historického centra
Na čo sa pripraviť:
V čase najväčšej návštevnosti môže byť námestie veľmi zaplnené, čo je pre túto lokalitu bežné.
Norimberg, Nemecko
Kde bývajú trhy:
Preslávený Christkindlesmarkt sa tradične koná na Hauptmarkte v centre mesta.
Čo je pre Norimberg typické:
- patria medzi najznámejšie nemecké vianočné trhy
- ponuka medovníkov, klobások, punču a drevených ozdôb má v meste dlhú tradíciu
Na čo sa pripraviť:
Norimberg patrí medzi najnavštevovanejšie adventné destinácie v Nemecku, takže v poobedných hodinách býva plno.
Vlakom alebo autobusom do Rakúska a Nemecka
Viedeň, Rakúsko
Kde bývajú trhy:
Najväčší a najznámejší trh vo Viedni býva na Rathausplatzi, pred mestskou radnicou.
Čo je pre Viedeň typické:
- elegantná výzdoba a veľké množstvo stánkov
- trhy sú ľahko prístupné aj pre cestovateľov z Česka a Slovenska
Na čo sa pripraviť:
Viedeň je jednou z najpopulárnejších adventných destinácií v Európe, preto treba počítať s vyšším počtom turistov.
Drážďany, Nemecko
Kde bývajú trhy:
Najstarší tradičný trh v meste, Striezelmarkt, sa každoročne koná na Altmarkte.
Čo je pre Drážďany typické:
- ide o jeden z najstarších vianočných trhov v Európe
- historické centrum vytvára príjemnú zimnú atmosféru
Na čo sa pripraviť:
Centrum býva počas adventu frekventované, čo môže ovplyvniť parkovanie aj dostupnosť.
Autom do blízka: Maďarsko a Slovensko
Budapešť, Maďarsko
Kde bývajú trhy:
Najväčšie trhy sa tradične rozkladajú na Vörösmartyho námestí a pri Bazilike sv. Štefana.
Čo je pre Budapešť typické:
- kombinácia veľkomesta, historických pamiatok a bohatého výberu jedál
- rukodielne výrobky a maďarské špeciality
Na čo sa pripraviť:
Ceny jedál a nápojov bývajú na najvyhľadávanejších miestach vyššie.
Bratislava, Slovensko
Kde bývajú trhy:
Vianočné stánky sa tradične sústreďujú na Hlavnom námestí a v blízkom okolí historického centra.
Čo je pre Bratislavu typické:
- komornejšia atmosféra, ktorá mnohým vyhovuje viac ako preplnené veľkomestá
- jednoduchý prístup autom z Česka aj zo Slovenska
Na čo sa pripraviť: Bratislavské trhy sú menšie ako tie v najväčších európskych metropolách.