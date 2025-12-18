Naplánujte si úspešný rok s rastlinami!

Jeseň je obdobím, kedy sa rozhoduje o tom, ako sa bude rastlinám dariť v nasledujúcej sezóne.
Medzi rastliny, ktoré sa vám za jesennú starostlivosť určite odmenia, patria jahody, cesnak, trávnik, ovocné stromy a kry.
V skutočnosti však platí, že prospešná je jesenná výživa pre všetky rastliny v záhrade.
Počas sezóny je pôda výrazne vyčerpaná a práve jeseň je ideálnym časom na návrat živín späť do pôdy.
Bez pravidelného dopĺňania živín nemožno očakávať zdravý rast rastlín ani primeranú úrodu.
Väčšina pestovateľov má skúsenosti s rôznymi druhmi hnojív – chemickými aj organickými. Pri prírodných hnojivách si ľudia najčastejšie predstavia slepačí, kravský alebo konský hnoj.
Na českom a slovenskom trhu sa však objavil nový produkt, ktorý zaujal aj nás – ide o hmyzí trus.
V redakcii sme si povedali, že stojí za vyskúšanie, a preto sme sa spojili so spoločnosťou HNOJIK.CZ, aby sme zistili viac.
Organické hnojivo HNOJÍK
HNOJÍK je prírodné organické hnojivo vhodné aj pre ekologické poľnohospodárstvo. V zahraničí je známe pod názvom insect frass.
Obsahuje dôležité živiny, ako sú dusík, fosfor a draslík, podobne ako slepačí trus. Jeho hlavnou výhodou je však neutrálne pH, vďaka ktorému nehrozí prehnojenie ani poškodenie koreňov či listov rastlín.
Hnojivo je bez zápachu a nie je potrebné ho pred použitím riediť ani inak upravovať, čo je rozdiel oproti slepačiemu hnoju.
Obsahuje aj kremičitany, ktoré posilňujú bunkové steny rastlín a zvyšujú ich celkovú odolnosť. Spôsob aplikácie je možné prispôsobiť podľa potrieb záhradkára.
Chitín a jeho ochranné účinky
Súčasťou HNOJÍKA je chitín – stopercentne prírodná látka, ktorá sa nachádza napríklad v krovkách chrobákov alebo motýlích krídlach.
Vďaka chitínu má hnojivo repelentné účinky proti škodcom, ktorí okusujú rastliny.
Rastlina dokáže chitín spracovať, čím sa spustí jej vlastná obranná reakcia, ktorá funguje podobne ako vakcinácia.
Rastliny sú pevnejšie, odolnejšie a dokážu sa brániť škodcom, ako sú vošky, molice, roztočce, vlnatky, skočky, krytonosce, vrtivka orechová a ďalší.
Škodcovia nie sú likvidovaní, ale prirodzene odradení od napadnutia rastlín. HNOJÍK zároveň pomáha aj pri ochoreniach, ako je šarka sliviek či kučeravosť broskýň.
Cesnak – hnojenie pri výsadbe
Pred výsadbou cesnaku je vhodné pôdu pripraviť pomocou kompostu alebo zeleného hnojenia.
Tieto materiály by mali byť zapracované do pôdy do hĺbky približne 25 cm, najneskôr do polovice septembra, aby sa predišlo prenosu ochorení.
Ako alternatívu je možné použiť HNOJÍK priamo pri výsadbe – jemným posypom do jamky pod strúčik cesnaku, približne do hĺbky 8 cm pod povrchom pôdy.
Praktickú ukážku postupu si môžete pozrieť aj vo videu:
Jahody – jesenné prihnojovanie
Na jeseň je potrebné jahody ešte raz prihnojiť. Nejde len o lepšie prezimovanie rastlín, ale najmä o podporu tvorby kvetov v nasledujúcej sezóne.
Správna jesenná výživa sa tak priamo odrazí na vyššej úrode jahôd v ďalšom roku.
Trávnik – hnojenie na konci sezóny
Trávnik potrebuje na jeseň najmä draslík, ktorý zvyšuje jeho odolnosť voči mrazu.
Jesenným hnojením sa posilňuje koreňový systém a podporuje sa ukladanie dusíka, ktorý tráva využije na jar. Pri použití HNOJÍKA sa odporúča dávkovanie 1 liter hnojiva na 25 m² trávnika.
Vianočné rastliny
Vianočná ruža
Starostlivosť o vianočnú ružu začína už pri jej kúpe. Vyberajte zdravú rastlinu, primerane chránenú pred chladom.
Po prinesení domov ju nechajte aklimatizovať a umiestnite ju mimo priameho tepla a prievanu, ideálne na miesto s dostatkom rozptýleného svetla.
Zalievajte ju až po preschnutí povrchu substrátu a prebytočnú vodu z misky vždy vylejte. Ako zálievku je možné použiť aj výluh z HNOJÍKA.
Vianočný kaktus
Aj keď patrí medzi kaktusy, vyhovuje mu vlhkejšie prostredie a pravidelná, pomerne výdatná zálievka približne raz týždenne.
Ak chcete, aby bohato kvitol aj počas nasledujúcich Vianoc, je dôležité zabezpečiť mu dostatok vyvážených živín a správne svetelné a teplotné podmienky.