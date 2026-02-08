Namiesto mesta budúcnosti je to mesto duchov. Toto sa stalo s modernou metropolou

Forest City na juhu ⟪Malajsia⟫ je jedným z najambicióznejších mestských projektov v Ázii. Keď ho čínsky developer ⟪Country Garden⟫ spustil v roku 2016, predstava pôsobila ako vízia budúcnosti: štyri umelé ostrovy pri hranici so ⟪Singapur⟫, na ktorých vyrastie moderná metropola s ekologicky zameraným bývaním, inteligentnou infraštruktúrou a kapacitou pre približne 700-tisíc obyvateľov.
Ako priamo opisujú Forest City jeho obyvatelia?
Tu si môžeš pozrieť video so zábermi prázdnych ulíc a skúsenosťami miestnych:
Realita po niekoľkých rokoch výstavby však ukazuje úplne iný obraz, než s akým projekt vznikal.
Mesto, ktoré malo byť ikonou budúcnosti, zostalo poloprázdne
Forest City bolo plánované ako luxusné mesto pre strednú a vyššiu triedu, najmä pre zahraničných kupcov. Podľa dostupných údajov tu do roku 2024 bývalo približne 10–20 tisíc obyvateľov, čo predstavuje len zlomok z pôvodného cieľa. Mnohé obytné veže sú využité iba minimálne a značná časť predaných bytov stojí prázdna.
Forest City preto médiá často označujú ako „mesto duchov“. Toto označenie síce nie je úplne presné (život tu existuje), no dobre vystihuje kontrast medzi obrovskými plánmi a realitou.
Prečo projekt nenaplnil očakávania
1. Závislosť od čínskych kupcov
Projekt bol takmer úplne orientovaný na čínskych investorov. Keď čínska vláda po roku 2017 sprísnila pravidlá odlivu kapitálu do zahraničia, dopyt po bytoch v Malajzii prudko klesol.
Výsledkom bol výrazný pokles tržieb aj spomalenie výstavby.
2. Pandémia Covid-19
Globálne obmedzenia cestovania prakticky zastavili návštevy potenciálnych kupcov. Ceny nehnuteľností v regióne stagnovali a neistota odradila mnohých investorov.
3. Poloha a nedostatok občianskej vybavenosti
Aj keď mesto leží blízko Singapuru, je situované na umelých ostrovoch, ktoré sú spočiatku izolované a rozvoj infraštruktúry prebiehal pomaly.
Niektoré školy, služby či komunitné centrá existujú, ale dlhodobo ich bolo málo na to, aby vytvorili plnohodnotné mestské prostredie.
4. Prebytok bytov a pokles cien
Z dôvodu slabého dopytu klesla trhová hodnota časti nehnuteľností. Mnohí vlastníci vlastní byty, ktoré prakticky nevyužívajú, čo prispieva k dojmu prázdneho mesta.
Ekologické dopady výstavby
Výstavba umelých ostrovov mala významný vplyv na pobrežné ekosystémy v oblasti Johoru. Niektoré štúdie poukazujú na úbytok morských tráv a narušenie miest, kde sa rozmnožujú ryby a iné morské organizmy.
Hoci Country Garden tvrdí, že uplatňovalo ekologické opatrenia, environmentálne organizácie vnímajú projekt kriticky.
Pokus o reštart: vznik osobitnej ekonomickej zóny
V roku 2023–2025 malajzijská vláda predstavila nový plán, ktorý dáva Forest City novú funkciu. Oblasť sa stala súčasťou Special Financial Zone Johor–Singapore, ktorá má zrýchliť obchod, prilákať firmy a podporiť ekonomický rozvoj južnej Malajzie.
Forest City už teda nie je prezentovaný primárne ako rezidenčné „mesto budúcnosti“, ale ako zóna pre:
- finančné služby
- technologické inovácie
- investičné firmy
- podniky, ktoré chcú pôsobiť v blízkosti Singapuru za nižšie náklady
Aj keď je to posun oproti pôvodnej vízii, projekt tým získava novú príležitosť.
Lesk nových myšlienok: experimentálny priestor pre inovátorov
Na projekt upozornil aj technologický podnikateľ ⟪Balaji Srinivasan⟫, známy propagovaním konceptu tzv. „network states“ – digitálnych komunít, ktoré vznikajú online a až neskôr si vytvárajú fyzické zázemie.
Pre Forest City to znamená, že okrem tradičných obchodných aktivít sa tu organizujú technologické podujatia a experimentálne projekty zamerané na decentralizovanú ekonomiku či nové modely spolupráce.
Ako teda vyzerá Forest City dnes?
- Nie je úplne opustené, ale je výrazne menej obývané, než sa plánovalo.
- Má moderné budovy a infraštruktúru, no nízku hustotu obyvateľstva.
- Jeho budúcnosť sa odklonila od bývania a smeruje k finančným a technologickým aktivitám.
- Stále je predmetom záujmu investorov aj kritikov – pre jedných symbol megavízií, pre druhých varovanie pred nekontrolovaným developerským boomom.
Forest City preto dnes stojí niekde medzi dvoma svetmi: je to čiastočne naplnený sen, ale aj poučenie o hraniciach urbanistických megaprojektov.