Naklíčené zemiaky zo supermarketu. Oplatí sa ich zasadiť alebo skončia v koši?

Určite sa vám už stalo, že ste si kúpili v supermarkete vrecko zemiakov, no skôr, než ste ich stihli všetky spotrebovať, začali vám klíčiť. Čo však s nimi? Vyhodiť ich by bola škoda, no málokto vie, že práve tieto naklíčené zemiaky môžete využiť na pestovanie vlastnej úrody. Áno, čítate správne – aj bežné zemiaky zo supermarketu sa dajú s trochou šikovnosti zasadiť a premeniť na chutné domáce plody. Poďte sa s nami pozrieť na jednoduchý, ale podrobný postup, ako si z naklíčených hľúz vypestujete vlastné, chutné zemiaky.

Čo vlastne spôsobuje klíčenie zemiakov?

Zemiaky začínajú klíčiť vďaka tzv. „očkám“, malým bodovým výrastkom, ktoré vidíte na ich povrchu. Práve z týchto miest vyrastajú nové stonky a korienky. Základná logika pestovania hovorí, že čím viac takýchto očiek hľúza má, tým lepšie vám porastie. Profesionálni záhradníci odporúčajú používať špeciálne sadbové zemiaky, ktoré sú certifikované a vhodné pre spoľahlivú úrodu. To však neznamená, že tie bežné, naklíčené zemiaky z obchodu nemajú vôbec žiadnu šancu na úspech. Práve naopak – ak postupujete správne, môžete sa tešiť na prekvapivo bohatú domácu úrodu.

Ako si správne pripraviť zemiaky pred sadením?

Ak ste sa rozhodli využiť supermarketové zemiaky, je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť ich príprave. Najskôr ich dôkladne umyte, aby ste odstránili prípadné zvyšky špiny alebo baktérií. Ak sú hľuzy menšie a majú výrazné klíčky, pokojne ich môžete zasadiť celé. Väčšie zemiaky odporúčame rozrezať čistým, ostrým nožom na menšie kúsky. Každý kus by mal obsahovať aspoň jedno viditeľne zdravé očko, ideálne dve alebo viac.

Po rozrezaní hľúz ich nechajte tri dni odležať v suchej a dobre vetranej miestnosti, napríklad položené na novinovom papieri. Za túto dobu sa na reze vytvorí ochranná vrstvička, ktorá zabráni vzniku plesní a hniloby po zasadení do pôdy.

Výber vhodného miesta a pôdy

Zemiaky potrebujú kvalitnú, dobre prevzdušnenú pôdu, ktorá zároveň odvádza prebytočnú vodu. Najvhodnejšia je zemina s mierne kyslým pH od 5,0 do 5,2. Túto pôdu môžete ešte vylepšiť pridaním kompostu, čo výrazne zvýši živiny potrebné pre zdravý rast zemiakov.

Ak pestujete zemiaky v kvetináči alebo väčšej nádobe na balkóne, nasypte na dno najskôr približne 5–7 cm vrstvy pôdy. Ak ich plánujete pestovať priamo vonku, pripravte si záhon tak, že vykopete asi 15–20 cm hlbokú ryhu a zeminu dôkladne prekypríte. Zemiaky potom rozmiestnite minimálne 25 cm od seba a jemne ich zasypte vrstvou zeminy.

Ako sa správne starať o zasadené zemiaky?

Po zasadení je veľmi dôležité rastlinky správne zalievať. Vždy dbajte na to, aby pôda bola vlhká, no nikdy nie príliš premočená – inak hrozí riziko hniloby koreňov. Zemiaky majú radi pravidelnú, no miernu zálievku.

Keď zo zeme vykuknú prvé výhonky, začnite postupne pridávať ďalšiu zeminu. Tento proces nazývame „prihŕňanie“ – vždy, keď rastlina trochu vyrastie, prisypete jej okolo stoniek ďalšiu vrstvu zeminy. Tento postup opakujte niekoľkokrát, až pokým nádoba či záhon nebude úplne naplnená.

Najviac vody rastliny potrebujú v období kvitnutia, teda v čase, keď rastlina tvorí nové hľuzy. Na konci vegetačného obdobia, keď vňať začne postupne žltnúť a schnúť, závlahu postupne obmedzte, a približne týždeň pred zberom ju úplne zastavte.

Ako správne zberať a skladovať domáce zemiaky?

Zemiaky sú pripravené na zber vo chvíli, keď nadzemná časť úplne zožltne a zaschne. Po vykopaní ich nikdy neumývajte vodou, pretože by ste poškodili ochrannú vrstvu na povrchu hlúz, čo môže spôsobiť ich rýchlejšie kazenie. Zemiaky iba opatrne očistite od najhrubších nečistôt rukami alebo jemnou kefkou a uložte ich na chladnom, suchom a tmavom mieste. Takto vydržia čerstvé niekoľko týždňov až mesiacov.

Prečo sa oplatí skúsiť pestovať zemiaky doma?

Hoci pestovanie zemiakov zo supermarketových zvyškov nemusí priniesť rekordné výnosy ako pri profesionálnej sadbe, má hneď niekoľko výhod. V prvom rade je to ekonomické využitie potravín, ktoré by ste inak možno vyhodili. Navyše, čerstvé domáce zemiaky majú výnimočnú chuť, ktorú v supermarkete len ťažko nájdete. A samozrejme, samotný proces pestovania a sledovania vlastnej úrody je zábavný a veľmi uspokojujúci.

Vyskúšajte teda pestovanie zemiakov doma aj vy – určite vás príjemne prekvapí, ako jednoducho sa dá zo supermarketovej hľuzy vypestovať niečo chutné a užitočné!