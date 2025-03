Naklíčené zemiaky. Dokedy ich môžeme jesť bez obáv a kedy sa už šetrenie nevypláca?

Ak ste už niekedy počuli, že naklíčené zemiaky by sa jesť nemali, možno vás zaujíma, ako to v skutočnosti je. Spravidla platí, že samotné klíčky ešte nemusia predstavovať vážny problém, no ak sú zemiaky zelené, tu už treba spozornieť. Pokiaľ doma práve máte zemiaky, na ktorých sa objavili klíčky, a uvažujete, či sú stále vhodné na obed či inú prípravu, prečítajte si niekoľko odporúčaní, vďaka ktorým zistíte, či sa do ich konzumácie pustiť, alebo radšej zájsť do obchodu pre nové.