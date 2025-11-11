Nakladané špekačky do pohárov: Fantastická pochúťka nielen pre chlapov!

Máte svoj overený spôsob, ako nakladať buřty či špekačky? Ak nie, vyskúšajte tento poctivý a chuťovo vyvážený recept, ktorý poteší všetkých priaznivcov jemne pikantných jedál.
Nakladané špekačky v pohári sú ideálnou zásobou na chladnejšie večery – stačí k nim len kúsok čerstvého chleba a chutná dobrota je hotová.
Pozrite si aj video návod:
Čo budete potrebovať
Na prípravu tejto domácej klasiky si pripravte kvalitné špekačky alebo buřty, cibulu, trochu bravčovej masti alebo oleja, paradajkový pretlak, worcesterovú omáčku, bobkový list, soľ, čierne korenie, štipku mletej čili papriky, horčicu, cukor a ocot na dochutenie.
Pre lepšiu chuť nezabudnite pridať aj nakladané uhorky a pár kozích rohov. Tento variant je ostrejší, určený skôr pre tých, ktorí majú radi výraznejšie chute.
Ak preferujete jemnejšiu verziu, môžete siahnuť po kapii namiesto feferónok.
Samozrejme, existuje mnoho obmien – niektorí pridávajú aj cuketu, syr alebo trochu piva. Tento recept však stavia na tradičných surovinách a ponúka jemne pikantnú, sladkokyslú kombináciu chutí.
Ako na to krok za krokom
- Cibuľu nakrájajte na polkolieska a orestujte ju na masti alebo oleji, kým nezmäkne.
- Pridajte paradajkový pretlak, lyžicu worcesterovej omáčky, horčicu, čierne korenie, cukor, ocot a nakoniec soľ.
- Vzniknutú omáčku nechajte krátko prevariť. Ak by bola príliš hustá, prilejte asi pol šálky vody a nechajte ju ešte chvíľu jemne prebublávať.
- Ochutnajte a dolaďte chuť podľa seba – mala by byť mierne kyslastá a pikantná.
Do hotovej salsy pridajte tri nahrubo nakrájané kyslé uhorky a tri kozí rohy bez semienok. Potom olúpte 4–5 špekačiek (alebo kus točeného salámu) a nakrájajte ich na väčšie kúsky.
Všetko premiešajte, krátko prehrejte a ešte horúcu zmes nalejte do čistých pohárov. Dobre uzavrite a uložte na chladné miesto.
Tip na záver
Nakladané špekačky chutia najlepšie s čerstvým domácim chlebom. Ak máte čas, upečte si svoj vlastný – odmena bude stáť za to!