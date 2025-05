Naked trend. Odhoďte pyžamo a už dnes spite nahí! Prečo je to zdravšie a ako vám to pomôže rýchlejšie schudnúť?

Premýšľali ste niekedy nad tým, že by ste sa zbavili nočného oblečenia a dopriali svojmu telu úplnú voľnosť počas spánku? Hoci to môže na prvý pohľad pôsobiť trochu zvláštne alebo nepohodlne, opak je pravdou. Spánok bez oblečenia, teda takzvaný „spánok na Adama a Evu“, prináša množstvo benefitov pre fyzické i psychické zdravie. Pozrite sa spolu s nami na dôvody, prečo by ste mali pyžamo nechať v skrini!

Kvalitnejší spánok vďaka lepšej termoregulácii

Najväčšou výhodou spánku bez oblečenia je lepšia regulácia telesnej teploty. Vedeli ste, že práve teplota tela hrá kľúčovú úlohu pri zaspávaní a kvalite vášho odpočinku? Náš organizmus funguje podľa tzv. cirkadiánneho rytmu – ide o naše vnútorné biologické hodiny, ktoré presne určujú, kedy je správny čas ísť spať a kedy sa prebudiť.

Chladnejšie prostredie a nižšia telesná teplota sú signálom pre mozog, že nastal čas spánku. Ak sa večer vyzlečiete, telo sa oveľa rýchlejšie ochladí, čím podporíte rýchlejšie zaspávanie a hlbší, pokojnejší spánok.

Podľa štúdie z roku 2012 je práve teplota v spálni rozhodujúci faktor pre kvalitný spánok. Keď je nám príliš horúco, mozog zostáva v plytkom REM štádiu spánku, kedy sa nám síce intenzívne sníva, no organizmus si nedokáže dostatočne oddýchnuť. Nahota preto podporí hlbší spánok a tým aj lepšiu regeneráciu.

Ak však nie ste ešte pripravení spať úplne nahí, skúste najskôr aspoň znížiť počet vrstiev oblečenia alebo sa rozhodne zbavte spodnej bielizne. Vaše telo sa vám odvďačí lepším oddychom aj zdravším organizmom.

Rýchlejšie chudnutie vďaka aktivácii hnedého tuku

Možno ste ani netušili, že spať bez pyžama môže pomôcť aj s chudnutím. Ako je to možné? Tajomstvo spočíva v kvalite spánku a hormonálnych procesoch, ktoré počas neho prebiehajú. Čím hlbšie spíme, tým viac sa uvoľňuje rastový hormón a melatonín. Tieto látky majú pozitívny vplyv na obnovu buniek, zrýchľujú metabolizmus a pomáhajú efektívnejšie spaľovať tuky.

Pri spánku v chladnejšom prostredí sa navyše aktivuje hnedý tuk. Jeho funkciou je spaľovanie cukru a tzv. bieleho tuku (teda toho, ktorý nechceme), aby telo dokázalo udržiavať optimálnu telesnú teplotu. To znamená, že telo aktívne spaľuje kalórie aj počas toho, ako spíte!

Menej stresu a viac pokoja v duši

Oblečenie v posteli môže byť jednou z nenápadných príčin stresu. Ak máte horší spánok, hladina stresového hormónu kortizolu v tele stúpa. Nahý spánok však pomáha túto hladinu prirodzene znižovať. Nižšia teplota kože totiž podporuje citlivosť na inzulín a prispieva k výraznému zníženiu kortizolu počas noci. Výsledkom je pokojnejší nervový systém, lepšie zvládanie stresových situácií a celková psychická pohoda.

Ak navyše spíte nahí spolu s partnerom, pozitívne účinky sa ešte znásobia. Pri kontakte kože na kožu totiž dochádza k uvoľňovaniu oxytocínu, známeho ako hormón lásky a šťastia. Oxytocín znižuje stres, úzkosť a podporuje budovanie silných emocionálnych väzieb. Takýto intímny kontakt môže preto zlepšiť nielen vašu psychickú pohodu, ale aj partnerský vzťah.

Vyššie sebavedomie a lepší vzťah k svojmu telu

Okrem fyzických benefitov má nahý spánok významný vplyv aj na psychiku a vnímanie vlastného tela. Podľa odborníkov pomáha pravidelné spanie bez oblečenia vytvoriť pozitívnejší vzťah k vlastnému telu. Keď si navyknete tráviť viac času nahí, môže sa prirodzene zvýšiť vaša sebadôvera a miera sebalásky.

V dnešnej dobe, keď sa neustále porovnávame s ostatnými, je práve takéto prijatie vlastného tela nesmierne dôležité. Skúste to – možno vás prekvapí, aký pozitívny pocit slobody a spokojnosti vám to prinesie.

Ak je pre vás úplná nahota na noc zatiaľ nepríjemná, znížte počet vrstiev oblečenia postupne. A určite vynechajte spodnú bielizeň. Tá totiž môže negatívne ovplyvňovať zdravie reprodukčných orgánov u žien aj mužov.

Spánok bez pyžama je možno niečo, o čom ste doteraz nepremýšľali, no jeho benefity sú skutočne nepopierateľné. Zlepšená kvalita spánku, podpora chudnutia, odbúravanie stresu a vyššie sebavedomie – to všetko môžete získať jednoduchým krokom: ísť spať úplne nahí. Tak čo, vyskúšate to už dnes večer?