Najzdravšie jedlo planéty? Pozor, hmyz zo záhrady vás môže stáť zdravie

Hmyz ako potravina patrí medzi najdiskutovanejšie témy posledných rokov. Vo svete, najmä v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, sa konzumuje už stáročia a podľa odhadov viac než dve miliardy ľudí zaraďujú hmyz pravidelne do svojho jedálnička. Do Európy sa dostáva najmä v podobe proteínových tyčiniek, múky z cvrčkov či sušených kobyliek.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) schválil niekoľko druhov hmyzu ako tzv. nové potraviny, ktoré je možné predávať a konzumovať. Patrí sem napríklad:
- múčny červ (Tenebrio molitor)
- saranča púštna (Locusta migratoria)
- domáci cvrček (Acheta domesticus)
- Alphitobius diaperinus (larva potemníka)
Prečo je hmyz výživovo hodnotný
Jedlý hmyz má veľmi dobré nutričné vlastnosti:
- obsahuje 35 – 70 % bielkovín (v závislosti od druhu a spracovania)
- je bohatý na železo, zinok a vitamín B12
- má nízky obsah sacharidov a priaznivý profil tukov
- pri jeho produkcii je uhlíková stopa nižšia než pri výrobe hovädzieho alebo bravčového mäsa
Aj preto sa o hmyze hovorí ako o „potravine budúcnosti“.
Prečo nie je bezpečné zbierať hmyz zo záhrady
Aj keď je hmyz nutrične hodnotný, zberať a jesť náhodne chytené druhy zo záhrady alebo lúky nie je bezpečné. Dôvody sú jasné:
1. Riziko chemickej kontaminácie
Na poliach, záhradách a sadoch sa bežne používajú pesticídy, herbicídy a ďalšie ochranné látky. Hmyz prichádza do kontaktu s týmito chemikáliami priamo alebo nepriamo (cez rastliny a pôdu). Takto kontaminovaný hmyz môže obsahovať rezíduá, ktoré sú pre človeka škodlivé a bežná tepelná úprava ich neodstráni.
2. Nejedlé a toxické druhy
Na svete je známych okolo 1 900 jedlých druhov hmyzu, ale v našej prírode žije niekoľko tisíc ďalších, ktoré nie sú určené na konzumáciu. Niektoré obsahujú toxíny alebo dráždivé látky, ktoré môžu vyvolať nevoľnosť, otravu alebo alergickú reakciu.
3. Mikrobiálne a parazitárne riziká
Voľne žijúci hmyz môže byť nosičom baktérií, vírusov alebo parazitov, ktoré sa bežným varením nemusia úplne zničiť. Kontakt s rozkladajúcimi sa zvyškami zvierat alebo exkrementmi zvyšuje riziko prenosu infekcií.
4. Ohrozené skupiny
Deti, seniori alebo ľudia s oslabenou imunitou sú náchylnejší na komplikácie pri prípadnej kontaminácii.
5. Legislatívne obmedzenia
Niektoré druhy hmyzu, ktoré sa vyskytujú u nás, sú zákonom chránené. Ich odchyt by mohol byť porušením legislatívy o ochrane prírody.
Prečo je farmársky hmyz bezpečný
Hmyz, ktorý sa predáva v Európskej únii, musí spĺňať prísne hygienické podmienky. Na farmách sa chová v kontrolovanom prostredí, dostáva nezávadné krmivo a produkty prechádzajú testami kvality. Vďaka tomu je jeho konzumácia porovnateľne bezpečná ako pri iných živočíšnych produktoch.
Ako si hmyz bezpečne zaradiť do jedálnička
Ak chcete ochutnať hmyz, držte sa týchto odporúčaní:
- kupujte iba výrobky od certifikovaných producentov alebo obchodov,
- skúste postupne výrobky z hmyzej múky (napr. proteínové cestoviny či pečivo),
- ak sa rozhodnete pre domáci chov cvrčkov či múčnych červov, musíte dodržať hygienické normy, kvalitné krmivo a čistotu prostredia.
Hmyz je nutrične hodnotná a ekologická potravina, ktorá má budúcnosť aj v Európe. No platí jednoznačné pravidlo:
👉 nechytať a nekonzumovať hmyz zo záhrady či voľnej prírody.