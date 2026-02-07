Najzdravší olej nemusí byť drahý ani módny. Tento máte doma – a odborníci ho dávajú na prvé miesta

Keď sa povie „zdravý olej“, väčšina ľudí si automaticky predstaví exotické alebo drahé alternatívy, ktoré zaplavujú regály obchodov a sociálne siete. Avokádový, kokosový, rôzne oleje zo semien či „superpotravinové“ novinky. Málokto by však tipoval, že medzi nutrične najhodnotnejšie tuky patrí obyčajný repkový olej, ktorý je bežne dostupný, lacný a dlhé roky mierne nedocenený.
Paradoxne, práve jeho dostupnosť a masové používanie mu v strednej Európe uškodili na povesti. Repka olejná je viditeľná v krajine, často sa spája s intenzívnym poľnohospodárstvom, a to u niektorých ľudí vyvoláva pochybnosti. Z pohľadu výživy však ide o jeden z najlepšie preskúmaných rastlinných olejov vôbec, ktorého zloženie odborníci hodnotia veľmi pozitívne.
Prečo odborníci považujú repkový olej za výnimočný
Repkový olej sa získava lisovaním alebo extrakciou semien repky olejnej. V bežných obchodoch sa najčastejšie stretávame s rafinovaným repkovým olejom, ktorý má neutrálnu chuť, vysokú tepelnú stabilitu a široké využitie – od studenej kuchyne až po vyprážanie.
Jeho hlavnou prednosťou nie je marketing, ale zloženie mastných kyselín, ktoré je z nutričného hľadiska mimoriadne vyvážené:
- obsahuje len veľmi malé množstvo nasýtených tukov, ktoré by mali byť v strave skôr obmedzované,
- má vysoký podiel mononenasýtených mastných kyselín, podobne ako olivový olej,
- a najmä ponúka priaznivý pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín približne 2 : 1, čo je pre ľudský organizmus ideálne.
Práve prítomnosť rastlinných omega-3 mastných kyselín robí repkový olej výnimočným. Väčšina bežne používaných olejov – ako slnečnicový, kukuričný či olej z hroznových jadier – ich obsahuje len minimálne alebo vôbec.
Účinky na zdravie potvrdené výskumami
Zdravotné prínosy repkového oleja nie sú len teoretické. Viaceré vedecké štúdie sledovali, čo sa deje, keď ľudia nahradia tuky s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín (napríklad maslo alebo kokosový tuk) práve repkovým olejom.
Výsledky sa opakovane zhodovali:
- došlo k zníženiu hladiny LDL cholesterolu, známeho ako „zlý“ cholesterol,
- zlepšil sa celkový lipidový profil krvi,
- a tým sa znížilo riziko srdcovo-cievnych ochorení.
Tieto závery sú natoľko presvedčivé, že repkový olej sa stal súčasťou oficiálnych výživových odporúčaní vo viacerých krajinách sveta.
Repkový olej v medzinárodných výživových odporúčaniach
Repkový olej nie je lokálnou zvláštnosťou strednej Európy. Naopak, v mnohých vyspelých krajinách patrí medzi preferované tuky:
- v USA je zaradený medzi odporúčané rastlinné oleje pre zdravú stravu,
- v Nemecku ho Nemecká spoločnosť pre výživu uvádza ako olej vhodný na každodenné používanie,
- v Kanade a severských krajinách patrí medzi najčastejšie používané oleje v domácnostiach aj verejnom stravovaní.
Dôvod je jednoduchý – ponúka veľmi dobrý kompromis medzi výživovou hodnotou, praktickým využitím a cenou.
Ako obstojí v porovnaní s inými populárnymi olejmi
Pri porovnaní s inými často používanými tukmi vychádza repkový olej prekvapivo dobre:
- Slnečnicový a kukuričný olej obsahujú takmer výlučne omega-6 mastné kyseliny. Tie síce potrebujeme, no v nadbytku môžu podporovať zápalové procesy. Repkový olej má omnoho vyváženejší pomer.
- Extra panenský olivový olej vyniká obsahom antioxidantov, no na vysoké teploty nie je ideálny. Repkový olej je v tomto smere univerzálnejší.
- Kokosový olej, hoci veľmi populárny, obsahuje vysoké množstvo nasýtených tukov a na každodenné používanie sa z výživového hľadiska neodporúča.
Nie je úplne presné tvrdiť, že repkový olej je absolútne „najlepší zo všetkých“, no v kategórii bežne dostupných olejov s vyváženým zložením patrí medzi úplnú špičku.
Záver: zdravý olej nemusí byť drahý ani exotický
Repkový olej je jedným z najviac preskúmaných rastlinných tukov a jeho prínosy pre zdravie sú dlhodobo potvrdené. Vďaka:
- výbornému pomeru mastných kyselín,
- nízkemu obsahu nasýtených tukov,
- širokému využitiu v kuchyni,
- a priaznivej cene
predstavuje jednu z najlepších možností na každodenné varenie aj pečenie.
Nie vždy platí, že čím drahší olej, tým zdravší. Niekedy máme tú najlepšiu voľbu priamo doma – a repkový olej je presne takým príkladom.