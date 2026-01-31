Najzasneženejšia krajina sveta, kde sú záveje vyššie než domy. Prekonáva Aljašku, Rusko aj Nórsko

Keď sa povie najzasneženejšie miesto sveta, mnohí si automaticky vybavia Aljašku, Sibír alebo škandinávske krajiny. Pravda je však zaujímavejšia a oveľa prekvapivejšia. Najväčšie množstvo snehu totiž nepadá v polárnych oblastiach, ale v horských regiónoch severného Japonska. Aby sme však zostali presní, je potrebné rozlíšiť, či hovoríme o mestách, trvalo obývaných oblastiach alebo o horských lokalitách bez stálych obyvateľov.

Pozrite si ikonický Snehový koridor pri Toyame

Jedným z najznámejších zimných fenoménov Japonska je Tateyamský snehový koridor, kde snehové steny dosahujú výšku až 20 metrov. Ide o ukážku toho, akú silu môže mať zimné počasie v tejto časti krajiny.

Najzasneženejšie obývané miesto na svete: Sukayu Onsen

Absolútnym rekordérom medzi obývanými lokalitami je Sukayu Onsen, malé horské stredisko v prefektúre Aomori. Táto oblasť je známa kúpeľmi a drsnou zimou, ktorá sem každoročne prináša neuveriteľné množstvo snehu.

  • Priemerný ročný úhrn snehu dosahuje okolo 17,6 metra.
  • Ide o oficiálne merané údaje Japonskou meteorologickou agentúrou.
  • Nádielka snehu je taká výdatná, že tu bežne vznikajú steny vysoké niekoľko poschodí.

Hoci ide len o menšiu trvalo obývanú lokalitu, žiadne iné obývané miesto na svete nedostáva dlhodobo toľko snehu ako práve tento kút severného Japonska.

Najzasneženejšie veľké mestá: Aomori, Sapporo a Toyama

Ak sa sústredíme na mestá s väčším počtom obyvateľov, svetovým lídrom je opäť Japonsko. V obľúbených rebríčkoch sa pravidelne objavujú najmä tri mená:

Aomori – metropola extrémnych zím

Mesto Aomori patrí k najzasneženejším veľkým mestám na svete. Príčinou je poloha medzi Japonským morom a pohoriami Honšú.

  • Priemerné ročné množstvo snehu tu dosahuje približne 7,9 metra.
  • Zimy sú dlhé, ulice sa menia na úzke tunely medzi vysokými snehovými stenami.
  • Mesto investuje obrovské sumy do zimnej údržby, no obyvatelia sú na tieto podmienky dokonale prispôsobení.

Sapporo – zimná brána Hokkaida

Sapporo, známe aj vďaka zimnej olympiáde a obrovskému snežnému festivalu, každoročne zažíva návaly zimných zrážok.

  • Priemer ročných snehových zrážok je okolo 4,8 metra.
  • Okolité hory ponúkajú špičkové lyžiarske podmienky a preslávený japonský prašan.

Toyama – miesto, kde sa sneh stretáva s morom

Toyama leží pri Japonskom mori, čo z nej robí jedno z najzasneženejších pobrežných miest krajiny.

  • Priemer snehu: približne 3,6 metra ročne.
  • Región je známy kombináciou vysokých hôr a bohatého rybolovu, čo vytvára jedinečnú atmosféru zimného pobrežia.

Prečo padá v Japonsku toľko snehu?

Kľúčom k japonským zimám je tzv. morský efekt sneženia. Ide o rovnaký proces, aký poznáme z oblasti Veľkých jazier v USA:

  1. Zo Sibíri prichádza studený suchý vzduch.
  2. Nad teplejším Japonským morom sa nasýti vlhkosťou.
  3. Pri náraze na japonské hory sa vzduch prudko ochladí.
  4. Vlhkosť kondenzuje a vznikajú husté snehové mraky.

Výsledkom je ľahký, suchý prašan, ktorý padá deň za dňom – často v obrovských množstvách.

Najväčší sneh mimo obývaných oblastí? Rekord držia hory v USA

Pri pohľade na najvyššie zaznamenané sezónne úhrny snehu (aj v neobývaných horských oblastiach) drží svetový rekord Mt. Baker v americkom štáte Washington.

  • V sezóne 1998/1999 tu napadlo takmer 29 metrov snehu.
  • Ide však o horskú oblasť bez trvalého obyvateľstva, preto sa nezaraďuje medzi obývané rekordy.

Tento rozdiel je dôležitý – inak by Japonsko nebolo „prvé“, no v kategórii obývaných lokalít mu prvenstvo patrí.

Zhrnutie: fakty bez zveličenia

  • Najzasneženejšou trvalo obývanou lokalitou na svete je japonský Sukayu Onsen s priemerom 17,6 metra snehu ročne.
  • Najzasneženejšie veľké mestá sveta sú taktiež v Japonsku: Aomori, Sapporo a Toyama.
  • Japonské zimy sú extrémne najmä vďaka morskému efektu.
  • Absolútny rekord snehových zrážok držia americké hory, no ide o neobývané územia.

