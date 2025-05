Najvyšší čas na sadenie rajčín! Skúsení záhradkári odporúčajú tento dátum. Úrodu budete zbierať na kilá

Máte radi chuť zrelých, šťavnatých paradajok a najviac si pochutíte na tých, ktoré ste vypestovali vlastnými rukami? Je to úplne prirodzené, keďže domáce rajčiny sú nielen oveľa chutnejšie ako tie zo supermarketu, ale zároveň obsahujú výrazne viac vitamínov, antioxidantov a ďalších hodnotných látok. Ak máte záhradu alebo aspoň malý kúsok pôdy, určite by ste si mali pestovanie paradajok vyskúšať.

S pestovaním začnite ideálne vo fóliovníku

Pokiaľ ste v pestovaní rajčín nováčik a neviete, ako začať, skvelým pomocníkom môže byť záhradný fóliovník. Ten sa dá jednoducho kúpiť už hotový, alebo si ho môžete nechať postaviť niekým, kto má so záhradníckymi stavbami skúsenosti. Vďaka fóliovníku sa vám podarí nielen úspešne predpestovať mladé sadenice, ale dosiahnete aj podstatne vyššiu úrodu. Rajčiny vo fóliovníku majú totiž ideálne podmienky, pretože ich lepšie chránite pred nepriaznivým počasím a škodcami.

Nemáte záhradu? Rajčiny vypestujete aj na balkóne. Pozrite sa, ako na to!

Výsadbu zbytočne neurýchľujte

Možno už máte pripravené sadenice rajčín, ktoré ste si vypestovali zo semienok, alebo ste ich jednoducho kúpili v záhradníctve. Teraz si pravdepodobne kladiete otázku, kedy je ten najlepší moment, aby ste rastlinky premiestnili von alebo do fóliovníka. Pamätajte však, že paradajky sú mimoriadne citlivé na chlad a mráz.

Kedy je teda ideálny čas?

Aj keď sa môže zdať, že počasie vonku je už dostatočne teplé, rána bývajú ešte stále chladné, miestami dokonca klesajú teploty blízko k nule, najmä v horských a podhorských oblastiach. Rajčinám sa však chlad rozhodne nepáči. Ak by ste výsadbu unáhlili, rastliny môžu utrpieť šok, zastaviť rast alebo dokonca úplne uhynúť.

Skúsení záhradkári preto jednoznačne odporúčajú s výsadbou počkať, až pominie obdobie takzvaných „troch zamrznutých mužov“, teda minimálne do 15. mája. Po tomto dátume sú totiž nočné mrazy výrazne menej pravdepodobné.

Optimálna teplota pre rast rajčín

Ak máte fóliovník, rastlinky doň môžete umiestniť pokojne aj o niečo skôr, no je nevyhnutné, aby teplota vnútri zostávala ideálne okolo 22 °C. Rajčiny síce znesú aj mierne nižšie teploty, no teplomer by rozhodne nemal ukazovať menej ako 15 °C. Ak klesne teplota pod 8 stupňov, rast sa celkom zastaví a rastlinky môžu byť vážne poškodené. Paradajkám však nevyhovujú ani príliš vysoké teploty nad 27 °C – v takých prípadoch fóliovník dobre vetrajte, aby ste zabezpečili cirkuláciu vzduchu.

Ako správne vysadiť sadenice rajčín

Na úspešnú úrodu paradajok je potrebná predovšetkým kvalitná pôda, ktorá je dobre priepustná a obohatená organickým hnojivom. Najlepším riešením je použiť vyzretý kompost alebo kvalitný hnoj, ideálne konský, ale postačí aj kravský. Hnojivo vždy dôkladne zapracujte do pôdy ešte pred výsadbou.

Jamku, do ktorej budete rajčinu vysádzať, vykopte tak, aby do nej bolo možné zasadiť približne polovicu stonky rastlinky. Hlbšia výsadba totiž umožní paradajkám vytvoriť oveľa viac koreňov, vďaka čomu budú rastliny silnejšie, odolnejšie a prinesú bohatšiu úrodu. Po vysadení nezabudnite rajčiny dôkladne poliať priamo ku koreňom.

Správne zalievanie a pravidelné zaštipovanie sú základ

Rajčiny potrebujú pravidelnú zálievku, pričom substrát by mal byť stále mierne vlhký, avšak nie príliš mokrý. Počas extrémne horúcich dní sa nebojte polievať rastliny denne, v bežných letných podmienkach stačí zalievať raz za pár dní, ak pestujete vonku. Vo fóliovníku sa však zemina vysušuje oveľa rýchlejšie, preto ju polievajte aspoň raz za dva dni.

Nikdy nezalievajte rajčiny zhora na listy, pretože vlhkosť na listoch podporuje vznik plesní a chorôb. Vždy sa snažte vodu liať ku koreňom rastliny.

Nezabudnite na zaštipovanie výhonkov

Pokiaľ chcete dosiahnuť maximálnu úrodu, je veľmi dôležité pravidelné zaštipovanie bočných výhonkov. Odstránenie týchto výrastkov zabezpečí, že rastlina nebude strácať energiu na nežiaduce výhonky, ale všetku silu sústredí do vývoja plodov. Pozor však – táto zásada neplatí pre kríčkové odrody rajčín, ktoré zaštipovanie nevyžadujú.

Vďaka týmto radám budete tento rok žať bohatú a chutnú úrodu paradajok, ktoré vám budú závidieť všetci susedia!