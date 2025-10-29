Najvyšší čas na prezutie pneumatík. Nejde len o zákon, ale aj o vašu bezpečnosť

Jeseň sa pomaly lúči a prichádzajú prvé ranné mrazy. S nimi prichádza aj povinnosť, na ktorú mnohí vodiči zabúdajú – prezutie letných pneumatík za zimné. Nie je to len otázka pohodlia alebo predpisov, ale predovšetkým zodpovednosti. Nesprávne pneumatiky v zimných podmienkach totiž môžu ohroziť nielen vás, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
Kedy sú zimné pneumatiky povinné na Slovensku
Podľa § 38 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke musí byť vozidlo vybavené zimnými pneumatikami od 15. novembra do 31. marca, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy, alebo ak sa tieto podmienky dajú vzhľadom na počasie predpokladať.
V praxi to znamená, že ak je vonku síce november, ale cesty sú suché a teploty nad nulou, zimné pneumatiky nie sú povinné. No akonáhle sa objaví námraza či sneh, zákon jasne hovorí – jazdiť možno len na zimných pneumatikách.
Ako rozoznať zimné pneumatiky
Zimné pneumatiky spoznáte podľa označenia „M+S“ (Mud and Snow) alebo podľa symbolu trojvrcholovej hory so snehovou vločkou (3PMSF). Tento symbol garantuje, že pneumatika spĺňa európske normy pre zimnú priľnavosť.
Okrem typu je dôležitá aj minimálna hĺbka dezénu – podľa zákona musí mať zimná pneumatika najmenej 3 mm, no odborníci odporúčajú pre bezpečnú jazdu aspoň 4 mm.
Prečo sa neoplatí prezutie odkladať
Výmena pneumatík nie je len formalita. Letné pneumatiky sú vyrobené z tvrdšej gumy, ktorá v chladnom počasí stráca pružnosť a horšie sa prispôsobuje nerovnostiam na vozovke. Pri teplotách pod 7 °C sa ich brzdná dráha výrazne predlžuje, najmä na mokrom alebo zasneženom povrchu.
Zimné pneumatiky naopak obsahujú mäkšiu zmes, ktorá si zachováva pružnosť aj v mraze. Ich dezén s množstvom lamiel zlepšuje priľnavosť a odvádza sneh, ľad či vodu spod kolies. Vďaka tomu dokáže vozidlo lepšie reagovať, nešmýka sa a má kratšiu brzdnú dráhu.
Reálne rozdiely v brzdnej dráhe
Testy nemeckého autoklubu ukazujú, že na zasneženej vozovke pri rýchlosti 50 km/h má auto so zimnými pneumatikami brzdnú dráhu približne 31 metrov, zatiaľ čo s letnými pneumatikami viac ako 60 metrov.
Na ľadovej ceste môže byť rozdiel ešte väčší – zimné pneumatiky zastavia auto po asi 57 metroch, zatiaľ čo letné až po 110 metroch.
Tieto čísla jasne ukazujú, že v krízovej situácii rozhodujú sekundy a metre – a tie môžu zachrániť život.
Pokuty a možné následky
Ak vodič jazdí počas zimných podmienok bez zimných pneumatík, môže dostať pokutu až do 60 eur. V prípade, že spôsobí nehodu, poisťovňa mu môže krátiť poistné plnenie – pretože jazdil na aute, ktoré nebolo technicky spôsobilé na zimnú premávku.
Vodič tak môže prísť o stovky eur, a v horšom prípade ohroziť seba aj ostatných.
Kedy je ideálny čas na prezutie
Hoci zákon uvádza dátum 15. november, v praxi sa odporúča prezúvať už skôr – vtedy, keď sa priemerná denná teplota dlhodobo drží pod 7 °C. Servisy bývajú v novembri preťažené a termíny sa rýchlo míňajú, preto sa oplatí konať včas.
Záver
Zimné pneumatiky nie sú len zákonná povinnosť, ale najmä základný prvok bezpečnej jazdy. Znižujú riziko nehody, zlepšujú ovládateľnosť auta a v krízových situáciách môžu rozhodnúť o živote.
Nečakajte na prvý sneh. Prezutie v správnom čase vám ušetrí problémy, pokuty aj stres – a najmä vám môže zachrániť život.