Najväčšie ufňukanky podľa horoskopu: Najviac ufrflané ženské znamenia. Poznáte ich?

Niektoré ženy majú pocit, že im je všetko proti srsti. Neustále sa na niečo sťažujú, nič im nevyhovuje a aj tie najmenšie povinnosti vnímajú ako nadľudskú záťaž.
Podľa horoskopu existujú znamenia, pri ktorých je tento typ správania obzvlášť výrazný. Možno medzi ne patrí aj to vaše.
Cítite sa často vyčerpané, podráždené a máte pocit, že celý svet ide proti vám? Nechce sa vám do žiadnych aktivít a každý návrh od okolia vás skôr rozčuľuje než poteší?
Ak máte dojem, že vás ľudia len obťažujú a všetko je problém, možno patríte medzi tie najviac ufňukané znamenia zverokruhu.
Strelec
23. 11. – 21. 12.
Ženy narodené v znamení Strelca sú považované za absolútne rekordérky v sťažovaní sa.
Neustále ich niečo bolí, všetko je pre ne príliš náročné a každý problém sa im zdá neriešiteľný. Často majú pocit, že ich život nemá zmysel, že sú zbytočné a že by nikomu nechýbali.
Veľmi rady sa ľutujú a očakávajú od svojho okolia, že ich bude neustále uisťovať o opaku.
Problém je však v tom, že ani opakované povzbudzovanie im nepomáha – neveria mu a ich fňukanie pokračuje ďalej.
Pre partnerov a blízkych je to vyčerpávajúce a často úplne zbytočné. Vzťah so ženou v znamení Strelca si tak vyžaduje veľa trpezlivosti, pretože jej negativita dokáže vysať aj posledné zvyšky dobrej nálady.
Býk
21. 4. – 21. 5.
Ženy v znamení Býka majú silnú tendenciu k sebaľútosti. Túžia byť dokonalé a bezchybné, a preto každú výčitku či kritiku znášajú mimoriadne zle.
Ak im niekto naznačí, že nie sú perfektné, reagujú prehnane – plačú, nadávajú, trasú sa a ich správanie často pripomína hysterický záchvat.
Kritiku jednoducho nevedia prijať, čo môže pôsobiť až trápne, najmä keď podobné scény predvádzajú aj v dospelosti.
Navonok pôsobia sebavedomo, príťažlivo a usmievavo, no vnútri ich trápi nízke sebavedomie. Práve preto ich každá poznámka o ich nedostatkoch zasiahne tak silno.
Ak sa chcú posunúť ďalej, musia sa naučiť veriť samy sebe a nečakať potvrdenie vlastnej hodnoty len od partnera.
Až vtedy môžu byť na seba skutočne hrdé.
Panna
23. 8. – 22. 9.
Ženy v znamení Panny sú známe svojou výraznou pohodlnosťou. Namiesto pohybu alebo fyzickej aktivity si vždy nájdu výhovorku, prečo sa do ničoho nepustiť.
Často tvrdia, že ich bolí hlava, chrbát či žalúdok, no nie vždy je to pravda. Ich cieľom je vyhnúť sa povinnostiam a zároveň vzbudiť ľútosť u ostatných.
Neustále kňučanie a vyhýbanie sa práci dokáže poriadne liezť na nervy. Typická Panna príde na návštevu, pohodlne sa usadí, naje sa, napije, no s pomocou nepočíta.
Radšej sa nenápadne vytratí. Najnáročnejšie je tráviť s nimi dovolenku alebo víkend na chate – všetko zostáva na pleciach ostatných, zatiaľ čo Panna sa sťažuje, aká je unavená a prepracovaná.