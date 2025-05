Najväčšie chyby pri strihaní tují. Poznáme viacero druhov rezu, obdobie jedného z nich je už za dverami

Tuje patria medzi najobľúbenejšie kry využívané na živé ploty. Sú síce nenáročné, odolné a dobre znášajú naše podnebie, no rovnako ako každá iná rastlina potrebujú pravidelnú starostlivosť a správne načasovaný rez. Iba tak dokážu byť estetickou dominantou záhrady, a nie neforemnou prekážkou. Skôr, než sa pustíte do ich údržby, je dôležité vedieť, aké chyby sa často opakujú a ako im predísť.

Prečo práve tuje?

Hlavným dôvodom, prečo sa tuje stali jednou z najčastejšie používaných drevín pre živé ploty, je ich rýchly rast a schopnosť vytvárať mimoriadne hustú zelenú bariéru. Vďaka tomu chránia nielen pred zvedavými pohľadmi susedov, ale aj pred neželanými návštevníkmi, ktorých by mohlo lákať niečo vnútri záhrady. Aby však tuje splnili svoju funkciu dokonale, je potrebné správne sa postarať o ich údržbu. Chybným strihaním totiž môžete zničiť nielen samotnú rastlinu, ale narušiť aj celistvosť celého živého plota.

Tvar je kľúčový – nerobte plot ako z pravítka

Jednou z najväčších chýb, ktorú záhradkári robia už od samotného začiatku, je prílišná snaha o dokonalú geometrickú symetriu. Ak chcete živý plot ostrihaný na úplne rovný hranol alebo obdĺžnik, radšej si naozaj vyberte betónové panely. Príroda totiž nevytvára pravidelné pravouhlé tvary a nedá sa skrotiť do dokonalých uhlov, akoby ju navrhol architekt.

Najlepší tvar pre živý plot z tují je mierne kužeľovitý, teda kónický, ktorý umožňuje prenikanie slnečných lúčov aj k spodným vetvám. Vďaka tomu sa vyhnete neželanému opadávaniu a rednutiu spodných častí. Takýto tvar zabezpečí zdravý a rovnomerne hustý plot od vrcholu až po zem, čím vaša záhrada bude pôsobiť elegantne a upravene.

Strihajte radšej menej a častejšie

Ďalšia veľká chyba, ktorá dokáže výrazne poškodiť vaše tuje, je agresívny rez. Pokiaľ ste zvyknutí na silnejšie zrezávanie, musíte si uvedomiť, že tuje reagujú úplne inak. Nemajú schopnosť obnovy zo starého dreva, a preto príliš hlboký rez spôsobí vznik nevzhľadných, holých miest. Tie sa už nikdy nedokážu prirodzene zaceliť.

Odborníci odporúčajú nové výhonky skracovať maximálne o tretinu ich pôvodnej dĺžky. Táto metóda zabezpečí, že plot bude vždy krásne hustý a zdravý. Preto je jednoznačne lepšie túto činnosť vykonávať pravidelnejšie a citlivo, namiesto občasného drastického strihania.

Správny čas na strihanie tují

Tretia častá chyba záhradkárov spočíva vo výbere nesprávneho obdobia na strihanie tují. Optimálnym termínom je predovšetkým prelom marca a apríla, kedy rastliny začínajú intenzívne rásť, prípadne ešte druhý vhodný termín medzi júnom a júlom, keď nové výhonky už spevneli a rastlina si lepšie poradí so zásahom nožníc.

V zime a v horúcom lete by ste sa však mali strihaniu úplne vyhnúť. V zimnom období by rez spôsobil zamrznutie poranených vetiev, zatiaľ čo v letných mesiacoch by slnečné lúče veľmi rýchlo spálili jemné a poškodené ihličie. Preto si radšej počas týchto období dajte pokoj a nožnice nechajte pekne uložené v kôlni.

Ďalšie zásady správneho rezu

Okrem uvedených troch najčastejších chýb existujú aj ďalšie pravidlá, ktoré by ste mali dodržať pri každom type rezu, nielen pri tujách.

Kvalitné a čisté nožnice

Na rez používajte vždy ostré, čisté a ideálne vydezinfikované záhradnícke nožnice, ktoré zabezpečia hladký rez bez drvenia a poškodenia rastlinných pletív.

Dôslednosť a pravidelnosť

Čím častejšie a precíznejšie budete svoju záhradnú zeleň upravovať, tým hustejší a reprezentatívnejší živý plot budete mať. Nezabúdajte, že pravidelná starostlivosť sa vám mnohonásobne vráti v podobe krásneho, zdravého a elegantného vzhľadu celej záhrady.

Ak dodržíte tieto základné rady a budete rešpektovať prirodzené zákonitosti rastu tují, odmenou vám bude dokonalý zelený plot, ktorý bude dlhé roky ozdobou vašej záhrady.