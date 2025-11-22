Paradajková sezóna je už dávno za nami, no neskorá jeseň a začiatok zimy sú prekvapivo dôležitým obdobím. Práve teraz sa rozhoduje o tom, ako úspešná bude budúcoročná úroda. Mnohí záhradkári si to neuvedomujú a opakujú chyby, ktoré ich potom stoja zdravé rastliny aj chuťovo výrazné plody.
Prečo je aktuálne obdobie také dôležité?
Neskorá jeseň je čas, keď záhrada oddychuje, ale pestovateľ nie. Aktuálne obdobie rozhoduje o budúcej sezóne v týchto bodoch:
- pripravuje sa pôda a skleník
- vyhodnocujú sa chyby z uplynulej sezóny
- plánuje sa termín budúceho výsevu
- kontrolujú sa semienka a zásoby
- dezinfikuje sa náradie a odstraňujú sa zvyšky chorôb
Ak sa toto zanedbá, ani tie najlepšie odrody paradajok nedokážu v budúcom roku podať maximum.
Chyba č. 1: Nevyčistený skleník alebo záhon po sezóne
Mnohí pestovatelia nechajú v skleníku odumreté stonky a lístie, no práve teraz je potrebné všetko odstrániť. Zbytky rastlín sú hlavným zdrojom plesní, húb a baktérií, ktoré prežijú zimu a na jar okamžite napadnú mladé priesady.
Čo treba urobiť teraz:
- kompletne odstrániť zvyšky rastlín
- skleník dôkladne vyvetrať
- prepláchnuť konštrukciu teplou vodou
- prípadné napadnuté miesta dezinfikovať (napr. sírením alebo ekologickou dezinfekciou)
Chyba č. 2: Ignorovanie pôdy po poslednej úrode
Pôda, ktorá rodila celú sezónu, potrebuje regenerovať. Ak ju necháte tak, riskujete, že budúce paradajky budú slabé a náchylné na choroby.
V tomto období urobte:
- zapracujte do pôdy kompost
- pridajte drevený popol, ak pôda potrebuje draslík
- ak pestujete v skleníku, pôdu je vhodné premrznúť – nechajte ju počas zimy otvorenú, aby mráz zlikvidoval časť škodcov
Chyba č. 3: Nesprávne plánovanie výsevu
November je ideálny čas rozmýšľať nad tým, kedy začnete budúci rok vysievať. Mnohí pestovatelia robia chybu, že začnú príliš skoro, už v januári. Následne rastliny trpia nedostatkom svetla a sú slabé a vytiahnuté.
Správny termín výsevu pre slovenské podmienky:
- začiatok marca (skoršie len pri špeciálnych podmienkach alebo silnom doplnkovom osvetlení)
Vďaka tomu budú mať rastliny silný koreňový systém a postupne sa pripravia na presadenie von.
Chyba č. 4: Zanedbanie kontroly semien
Práve teraz by ste si mali urobiť poriadok v zásobách semien. Zanedbaná kontrola vedie k tomu, že na jar nájdete balíčky, ktorým už vypršala klíčivosť.
Skontrolujte:
- dátum spotreby
- suchosť a stav semien
- či si necháte vlastné semienka z plodov a ako boli sušené
Chyba č. 5: Zabudnutie na vyštipovanie a techniky pestovania
Hoci rastliny už aktuálne nerastú, je správny čas zamyslieť sa nad tým, ako ste paradajky pestovali túto sezónu.
Fakty:
- neurčité (indeterminate) paradajky treba pravidelne vyštipovať
- kríčkové (determinantné) odrody sa nevyštipujú
- prebytočná zeleň uberá rastline energiu
- nesprávne vyštipovanie ovplyvňuje nielen výnos, ale aj zdravotný stav rastliny
Teraz je ideálny čas poučiť sa z chýb a upraviť stratégiu pre budúci rok.
Chyba č. 6: Zalievanie listov počas sezóny
Aj keď je sezóna už minulosťou, práve zima je čas pripomenúť si zásadu, ktorá patrí k najväčším letným chybám: paradajky sa nikdy nerosia na listy.
Zalievať sa má výhradne ku koreňom. Mokré listy podporujú plesne, najmä v skleníku, kde sa vlhkosť drží dlhšie. Toto pravidlo bude platiť aj o pár mesiacov, keď príde čas presadiť mladé rastliny do záhona alebo skleníka.
Čo môžete urobiť ešte teraz, aby bola ďalšia sezóna úspešná?
- vyčistiť a dezinfikovať náradie
- skontrolovať kolíky a vyväzovacie systémy
- pripraviť kompost alebo objednať substrát
- naplánovať odrody podľa chutí a výnosu
Aj keď paradajkovníky v tomto období dávno neplodia, práve neskorá jeseň a začiatok zimy rozhodujú o tom, či budete mať budúci rok veľké, zdravé a chutné paradajky. Kto toto obdobie zanedbá, bude na jar a v lete dobiehať chyby, ktoré sa už len ťažko napravujú.