Najväčšia chyba záhradkárov. Takto si zničíte kosačku ešte pred jarou

Kosačka je počas sezóny jedným z najvyťaženejších pomocníkov v záhrade. Od jari až do neskorej jesene pracuje naplno, a preto si po poslednom kosení zaslúži poriadnu starostlivosť. Ak jej zazimovanie zanedbáte, na jar vás môže čakať nepríjemné prekvapenie – nefunkčný motor, problémy so štartovaním alebo dokonca drahé opravy. Venovať jej pár desiatok minút pred zimou je investíciou, ktorá sa vám určite vráti.
Prečo sa zazimovanie nevypláca podceňovať
Ak kosačku iba odložíte do rohu garáže a zabudnete na ňu, vystavujete ju viacerým rizikám. Staré palivo dokáže poškodiť karburátor, vlhkosť spôsobí koróziu a zvyšky trávy v útrobách stroja sa počas zimy zmenia na nepríjemnú kyslú hmotu, ktorá môže narobiť viac škody, než si myslíte. Výsledkom je slabší výkon, ťažšie štartovanie a kratšia životnosť stroja. A to určite nechcete.
Ak sa do údržby necítite, vždy môžete využiť služby autorizovaného servisu. Odborníci kosačku dôkladne pripravia na ďalšiu sezónu a vy budete mať istotu, že ju na jar naštartujete bez problémov.
Čo urobiť ako prvé
Na začiatku údržby je dôležité odpojiť a vybrať zapaľovaciu sviečku. Je to jednoduchý krok, no chráni vás pred náhodným nečakaným naštartovaním stroja počas práce, čo by mohlo viesť k vážnemu úrazu. Sviečku dôkladne očistite, a ak je už zhrdzavená alebo viditeľne opotrebovaná, rovno ju vymeňte za novú.
Palivo neskladujte v nádrži
Palivo, ktoré zostane v nádrži, sa časom znehodnotí. Vytvára usadeniny, ktoré poškodzujú karburátor a zbytočne komplikujú štartovanie. Najlepším riešením je nechať kosačku bežať, kým sa palivo úplne neminie. Druhou možnosťou je doplniť čerstvý benzín so stabilizátorom paliva a nechať stroj niekoľko minút bežať, aby sa zmes dostala do celého systému.
Dôkladné čistenie po sezóne
Po niekoľkých mesiacoch práce je kosačka plná zvyškov trávy, prachu a drobných úlomkov. Tie je potrebné odstrániť, pretože počas zimy zadržiavajú vlhkosť a urýchľujú vznik korózie. Použite pevný kartáč, škrabku, hadicu alebo tlakovú vodu a venujte pozornosť hlavne nožom a žaciemu ústrojenstvu.
Nezabudnite ani na kôš či nádobu na trávu. Ak by v nej zostali zvyšky pokosenej hmoty, na jar vás privítajú plesne a hrdza.
Mazanie pohyblivých častí
Každý pohyblivý komponent kosačky si zaslúži kvapku starostlivosti. Použite vhodný mazací sprej alebo olej a všetky časti po nanesení mierne rozhýbte, aby sa mazivo rovnomerne rozložilo. Nadbytočné zvyšky utrite, aby sa na ne počas zimy neprichytával prach a nečistoty.
Vypustenie a výmena oleja
Rovnako dôležitá je aj starostlivosť o motorový olej. Starý olej časom degraduje a môže poškodiť vnútorné súčiastky motora. Preto ho pred zimou vypustite a doplňte nový olej podľa odporúčania výrobcu. Použitý olej nikdy nevylievajte do odpadu – odovzdajte ho na zbernom dvore alebo do určených kontajnerov na nebezpečný odpad.
Ochrana podvozku a správne skladovanie
Ak kosačku ukladáte na miesto, kde je vlhko, ošetrite podvozok tenkou vrstvou oleja alebo silikónového spreja, ktorý vytvorí ochranný film proti korózii.
Pri skladovaní platí, že kosačka by mala stáť na suchom a vetranom mieste. Ak ju musíte ponechať vonku, zabezpečte ju kvalitným nepremokavým obalom a ideálne ju postavte na vyvýšené miesto, aby nestála priamo na zemi. Nikdy ju nedávajte k chemikáliám, čistiacim prostriedkom či hnojivám, ktoré urýchľujú koróziu.
Zazimovanie kosačky nie je žiadna veda, no vyžaduje pár základných krokov – vyčistiť, odmastiť, vypustiť staré palivo a olej, namazať pohyblivé časti a uložiť na suché miesto. Tento jednoduchý postup vám ušetrí peniaze za opravy a predĺži životnosť stroja. Na jar tak budete mať kosačku pripravenú na okamžité použitie a vaša záhrada zostane v perfektnej kondícii.