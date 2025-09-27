Najväčšia chyba v záhrade. Tieto rastliny v septembri nikdy nestrihajte, inak o ne prídete

Jeseň je čas, keď záhradu dávame do poriadku: pohrabeme lístie, vyberieme zvyšky burín, upraceme záhony… a mnohým sa prirodzene žiada vziať do ruky aj nožnice. Práve tu však hrozí najčastejšia chyba. Niektoré druhy by ste na jeseň – najmä v septembri – strihať nemali, inak im viete skôr uškodiť než pomôcť.
Prečo je jesenný rez problém
Kľúč je v tom, ako rastliny fungujú. September je pre ne stále signálom, že sa dá rásť. Ak ich v tomto čase zrežete, povzbudíte ich k tvorbe nových výhonkov. Tie sú síce svieže a pekné, no nestihnú vyzrieť – pletivá nezdrevnatejú a prvé chladné noci (nemusí ani mrznúť) ich poškodia alebo celkom zničia. A je po paráde.
Ešte horšie je, že rastlina v tom období míňa energiu na zbytočný rast namiesto toho, aby si poctivo ukladala zásoby do koreňov a pripravovala sa na zimu. S malou „spižiarňou“ vstúpi do chladnej časti roka oslabená a citlivejšia na mráz.
Otvorené dvere pre choroby
Odumreté, nevyzreté končeky po jesennom reze sa rýchlo stávajú vstupnou bránou pre choroby. Patogény sa dostanú do pletív a môžu napáchať škody, ktoré sa na jar výrazne prejavia – spomaleným štartom, slabým rastom či celkovým chradnutím.
Ktoré rastliny v septembri nestrihať
Skoré jarné kvitnúce kry
Tieto druhy si už koncom leta zakladajú puky na budúcoročné kvety. Rezom v septembri o puky prídete – a spolu s nimi aj o jarnú nádielku kvetov. Patria sem napríklad:
- orgovány
- hortenzie
- rododendrony
Pri týchto rastlinách nechajte tvarovací rez až po odkvitnutí na jar alebo začiatkom leta. Tak zachováte puky aj kvitnutie.
Stálozelené rastliny a citlivé byliny
V pokoji nechajte stálozelené kry a ihličnany – ich výhonky bývajú na chlad obzvlášť citlivé. Podobne dopadne aj levanduľa: jesenný zásah ju vyprovokuje k mäkkému rastu, ktorý zima potrestá.
Ruže
Pri ružiach je bezpečnejšie nechať výraznejší rez na obdobie tesne pred jarou. V septembri ich nestrihajte – mladé výhonky sú náchylné a rastlinu zbytočne oberiete o sily, ktoré potrebuje na prezimovanie.
Dovoľte rastlinám pripraviť sa na zimu
Pred zimou prebieha v rastline „jesenná logistika“ – presun živín do koreňov, vyzrievanie pletív, spevňovanie. Každý zásah, ktorý tento proces naruší, zníži jej odolnosť. Ak chcete na jar zdravé a životaschopné kry, doprajte im kľud a rez odložte.
Ako na to rozumne
- Premyslite si každý krok. To, čo vyzerá ako užitočná aktivita, môže mať opačný efekt.
- Režte v správnom termíne. Skoré jarné kvitnúce kry tvarujte až po odkvitnutí.
- Jesenné práce smerujte skôr na údržbu: odstránenie burín, upratanie lístia, ľahké očistenie rastlín bez zásahov do živých púčikov a mladých výhonkov.
- Silné zásahy si nechajte na jar. Vtedy rastliny rýchlo regenerujú a rany sa lepšie hoja.
Stručné zhrnutie
- V septembri nestrihajte: orgovány, hortenzie, rododendrony, stálozelené kry a ihličnany, levandule a ruže (výraznejší rez až pred jarou).
- Jesenný rez vyvolá nový, nevyzretý rast, ktorý zima zničí, rastlinu oberie o zásoby a otvorí dvere chorobám.
- Najbezpečnejšie pravidlo: nechajte rastliny v pokoji do jari a tvarujte ich po odkvitnutí alebo tesne pred začiatkom vegetácie.
Keď sa budete držať týchto zásad, rastliny vám to na jar vrátia silným rastom a bohatým kvitnutím.