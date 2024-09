Najväčšia chyba, ktorú robíte pri nakladaní kapusty. Ak ju nechcete vyhodiť, nerobte to

Teraz na jeseň je ideálny čas na zaváranie všetkého, čo nám počas leta na záhradke dozrelo. Obzvlášť uhorky, či kapusta, sú bežne teraz zavárané, alebo kapusta nakladaná do súdkov či pohárov. Väčšina z vás to vie, no pre menej skúsených by sme si mali pripomenúť najčastejšiu chybu, na základe ktorej sa kapusta kazí.