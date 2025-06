Najväčšia chyba, ktorú robíme pri platení kartou: Tento detail môže byť zásadný!

V súčasnosti je platenie platobnou kartou pre väčšinu z nás už úplnou samozrejmosťou. Či už ideme na veľký nákup do supermarketu, platíme obed v reštaurácii, alebo si objednávame tovar cez internet z pohodlia domova – karta sa stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Platobná karta nám prináša množstvo výhod, ako je pohodlie, rýchlosť transakcie či lepšia hygiena oproti manipulácii s hotovosťou. Avšak práve kvôli týmto komfortným benefitom často zabúdame na jednu malú, no významnú chybu, ktorá nás môže dostať do zbytočných problémov. Touto chybou je odmietnutie potvrdenia o zaplatení.