Najväčší žrúti elektriny v domácnosti? Zabudnite na práčku aj chladničku – Slováci často opomínajú túto drahú chybu

Najväčší žrúti elektriny v slovenských domácnostiach vás môžu poriadne prekvapiť. Mnoho ľudí žije v presvedčení, že je to predovšetkým chladnička, práčka alebo sušička, no podľa odborníkov práve tieto spotrebiče často nepatria medzi tie úplne najnákladnejšie. Naopak, skutočné energetické „čierne diery“ sú často úplne inde, no Slováci si to naplno neuvedomujú a platia mesačne viac, než by museli. Ak túžite ušetriť na účtoch za elektrinu a zamýšľate sa nad tým, ako sa v blízkej budúcnosti vysporiadať s rastúcimi cenami energií, nasledujúce informácie vám môžu otvoriť oči.

Čakajú nás vyššie ceny a nové opatrenia

V dôsledku celosvetovej energetickej krízy a neustálej snahy Európskej únie o znižovanie emisií sa musíme pripraviť na to, že ceny elektriny či plynu budú v najbližších rokoch ešte stúpať. Hovorí sa aj o možnom zavedení emisných povoleniek pre domácnosti, čo by mohlo znamenať ďalšie zvýšenie mesačných výdavkov. Tieto opatrenia majú motivovať ľudí k efektívnejšiemu využívaniu energie, no pre bežné domácnosti môžu byť spočiatku nepríjemným prekvapením.

Slováci vo všeobecnosti začínajú hľadať spôsoby, ako ušetriť na elektrine, no často sa zamerajú len na tie najväčšie spotrebiče, ako je chladnička či práčka. Pri týchto zariadeniach síce spotreba nie je zanedbateľná, no moderné modely už pracujú čoraz úspornejšie a vo výsledku nemusia byť až takou finančnou záťažou, ako sme si dosiaľ mysleli. Preto sa oplatí pozrieť detailnejšie aj na menšie, často prehliadané spotrebiče.

Nečakaní „hltači“ energie

Rýchlovarná kanvica – nenápadný, no výkonný pomocník

Jedným z najväčších prekvapení je rýchlovarná kanvica. Možno si vravíte, že ide o relatívne malý prístroj, ktorý zvyčajne využívate iba niekoľkokrát za deň. V skutočnosti však disponuje vysokým výkonom, aby dokázala ohriať vodu v krátkom čase. Podľa odborníka na elektroniku Jonáša Petra sa tak jej spotreba vie rýchlo nahromadiť, najmä ak pri každom použití ohrievate viac vody, než skutočne potrebujete.

„Ľudia si často neuvedomujú, že ak do kanvice nalejú toľko vody, koľko vystačí na tri či štyri šálky, no v skutočnosti vypijú len jednu, výrazne plytvajú energiou. Za rok sa to môže nazbierať na nezanedbateľnú sumu,“ upozorňuje Petr. Riešením je jednoducho zohriať len potrebné množstvo vody. Vyhnete sa tak plytvaniu, ktoré je zbytočné a viditeľné najmä pri častom používaní kanvice.

Indukčné varné dosky – moderné, ale len pri správnom používaní

Medzi ďalšie spotrebiče, ktoré môžu nečakane zaťažiť vaše účty, patrí indukčná varná doska. Indukcia je síce považovaná za jeden z najúčinnejších a najrýchlejších spôsobov varenia, no jej efektivita sa prejaví najmä pri správnom zaobchádzaní. Napríklad, ak necháte indukčnú platňu zapnutú dlhšie, než je potrebné, alebo ju zapnete na vysoký výkon hneď na začiatku a potom zbytočne dlho znížený výkon udržujete, môžete rýchlo zvýšiť spotrebu elektriny. Drobná úprava návykov, ako napríklad optimálne využívanie jednotlivých varných zón či správne prikladanie hrncov a panvíc, môže znamenať viditeľné úspory v dlhodobom horizonte.

Pohotovostný režim: Skrytý „žrút“, ktorý sa tvári, že odpočíva

Množstvo domácností si ani neuvedomuje, ako veľmi sa do výsledných účtov premieta tzv. pohotovostný (stand-by) režim. Televízory, herné konzoly, mikrovlnky, ale aj inteligentné reproduktory či kávovary ostávajú často pripojené do zásuvky bez toho, aby boli aktívne používané. V praxi to znamená, že hoci nebežia naplno, stále z elektrickej siete odoberajú určité množstvo energie. Táto spotreba je síce individuálna v závislosti od konkrétneho modelu a značky, no ak máte v domácnosti viacero takýchto zariadení, účet za elektrinu sa môže navýšiť oveľa viac, než by ste čakali.

Jonáš Petr zdôrazňuje, že moderné televízory neraz už nemožno úplne vypnúť pomocou obyčajného ovládača. „Ak chcete mať istotu, že televízor nespotrebúva žiadnu elektrinu, musíte ho fyzicky odpojiť zo zásuvky. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že v režime stand-by môže zariadenie mesačne spáliť niekoľko kWh energie, čo sa pri súčasných cenách nemusí oplatiť,“ vysvetľuje.

Postupná modernizácia a zmeny návykov

Samozrejme, nenechajte sa zmiasť – veľké spotrebiče ako chladnička či sušička sú v prevádzke častejšie a ich absolútna spotreba môže byť vyššia. Rozhodujúcu úlohu však zohráva aj vek a stav konkrétnych zariadení. Staršie modely majú spravidla nižšiu energetickú účinnosť, čo môže v konečnom dôsledku viesť k vyšším účtom. Preto je dobré zvážiť postupnú výmenu starých spotrebičov za novšie, ktoré spĺňajú prísnejšie energetické štandardy. Okrem okamžitej úspory tak prispejete aj k menšiemu zaťaženiu životného prostredia.

Na druhej strane, ak máte moderné spotrebiče, no stále vám nedávajú zmysel vysoké účty, príčina môže byť v samotnom prístupe k používaniu technológií. Niekedy stačí, ak si osvojíte pár jednoduchých trikov:

Neprepĺňajte rýchlovarnú kanvicu : Zohrievajte vždy len toľko vody, koľko naozaj potrebujete.

: Zohrievajte vždy len toľko vody, koľko naozaj potrebujete. Vypínajte spotrebiče zo zásuvky , najmä televízor, hernú konzolu či audio systém, keď ich neplánujete dlhšie využívať.

, najmä televízor, hernú konzolu či audio systém, keď ich neplánujete dlhšie využívať. Sledujte energetické štítky pri nákupe nových zariadení a snažte sa vyberať modely s vyššou úspornosťou (napríklad trieda A+++).

pri nákupe nových zariadení a snažte sa vyberať modely s vyššou úspornosťou (napríklad trieda A+++). Optimalizujte varenie : Pri indukčných doskách používajte primeraný výkon a nenechávajte varnú zónu zbytočne bežať naprázdno.

: Pri indukčných doskách používajte primeraný výkon a nenechávajte varnú zónu zbytočne bežať naprázdno. Používajte úsporný režim všade tam, kde je to možné – moderné práčky, sušičky či dokonca rúry často obsahujú programy s nižšou spotrebou energie.

Malé kroky s veľkým dopadom

Aj keď sa môžu tieto odporúčania zdať banálne, v skutočnosti sú to práve malé zmeny, ktoré prinášajú významné úspory. Vyhnete sa tak zdvojnásobeniu či dokonca strojnásobeniu vašich účtov, a to najmä v situácii, keď ceny energií každý rok rastú. Niektoré slovenské domácnosti sa už presvedčili, že obmedzenie pohotovostného režimu, rozumné používanie varných dosiek či jednoduchá úprava množstva vody v kanvici dokáže znížiť účty o desiatky až stovky eur ročne.

Netreba zabúdať ani na ekologický aspekt. Znižovanie energetickej spotreby nie je iba o šetrení peňazí, ale aj o našom prístupe k životnému prostrediu. Každý ušetrený kilowatt elektriny znamená menší dopyt po energii zo siete, kde sa pri výrobe neraz spaľujú fosílne palivá. Aj preto sa v spoločnosti čoraz viac kladie dôraz na to, aby ľudia žili úspornejšie a zodpovednejšie voči planéte.

Záver: Efektívnejšie využívanie elektriny je cesta k finančnej i ekologickej rovnováhe

Zhrnuté a podčiarknuté, najväčšími žrútmi elektriny v slovenských domácnostiach často nie sú obrie spotrebiče, ako si mnohí myslia. Drobné zariadenia, ktoré používame denne, dokážu vďaka vysokej frekvencii a výkonu narobiť poriadne veľké náklady. O to viac, ak si neuvedomujeme chyby, ako je priveľké množstvo vody ohrievanej v rýchlovarnej kanvici alebo ponechávanie televízora v pohotovostnom režime.

Ak však začnete sledovať svoje návyky, odpojíte spotrebiče zbytočne zapojené v sieti a investujete do modernejších, úspornejších modelov, dokážete si postupne vybudovať finančnú rezervu aj v časoch, keď ceny energií letia nahor. Každý krok k efektívnejšiemu využívaniu elektriny tak pomôže nielen vašej peňaženke, ale aj životnému prostrediu, ktoré je domovom nás všetkých.