Najväčší žrúti elektriny v domácnosti? Nie je to chladnička ani práčka – Slováci často prehliadajú chybu, ktorá ich stojí stovky eur ročne

Mnoho ľudí je presvedčených, že najväčšími požieračmi energie v domácnosti sú veľké spotrebiče ako chladnička či práčka. Pravda je však inde. Najčastejšie uniká práve tam, kde to bežne nikto nečaká – pri zariadeniach, ktoré považujeme za nenápadné, a pri zvykoch, ktoré si ani neuvedomujeme. A tieto malé každodenné chyby sa v súčasnosti môžu predražiť viac než kedykoľvek predtým.
Rast cien energií prináša tlak na domácnosti
Účty za elektrinu rastú a odborníci upozorňujú, že tento trend bude pokračovať. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch môžu vstúpiť do platnosti aj emisné povolenky pre domácnosti, čo by náklady ešte navýšilo. Zámerom týchto zmien je motivovať ľudí k úspornejšiemu fungovaniu a premýšľaniu nad alternatívami.
Hoci sa o téme energetickej efektivity hovorí čoraz viac, prekvapujúce množstvo Slovákov stále netuší, kde sa im energia stráca najviac. A rozdiel medzi správnymi návykmi a starými zlozvykmi môže predstavovať stovky eur ročne.
Ktoré zariadenia naozaj spotrebúvajú najviac elektriny? Odborník uvádza veci na pravú mieru
Ľudia si prirodzene myslia, že energeticky náročné sú najmä veľké spotrebiče. Je logické, že ak sušička beží hodinu a chladnička nonstop, musia tvoriť väčšinu spotreby. Moderné modely však prešli výraznou optimalizáciou – sú efektívnejšie, lepšie izolované a navrhnuté tak, aby pri dennom používaní míňali minimum energie.
Jonáš Petr, odborník na elektroniku, upozorňuje, že skutočný problém často predstavujú menšie zariadenia, ktoré používame rutinne a bez rozmýšľania:
„Ľudia si neuvedomujú, že práve malé spotrebiče môžu byť prekvapivo energeticky náročné. Typickým príkladom je rýchlovarná kanvica – má vysoký príkon a používame ju niekoľkokrát denne. Ak niekto pravidelne ohrieva viac vody, než potrebuje, v podstate hádže peniaze do koša.“
Stačí sa zamyslieť, koľkokrát denne zapnete kanvicu, no v šálke skončí len tretina vody. Každý takýto zbytočný ohrev sa postupne prejaví na účtoch. Petr odporúča jednoduchú zmenu návyku – nalievať len toľko, koľko skutočne využijete.
Tichí požierači energie: zariadenia v pohotovostnom režime
Popri kanvici či indukčnej doske existuje ešte väčší problém – spotrebiče, ktoré zostávajú v pohotovostnom režime. Práve tie tvoria značnú časť „neviditeľnej“ spotreby, ktorú si väčšina domácností vôbec neuvedomuje.
Ide o zariadenia ako:
- televízory,
- herné konzoly,
- mikrovlnky,
- kávovary,
- rôzne nabíjačky a inteligentné zariadenia.
Moderné televízory sú typickým príkladom: mnohé sa už nedajú úplne vypnúť tlačidlom a zostávajú čiastočne aktívne, aby mohli okamžite reagovať na diaľkové ovládanie. Odborník vysvetľuje:
„Ak chcete televízor skutočne vypnúť, často ho musíte odpojiť zo zásuvky. V pohotovostnom režime môže spotrebovať prekvapivo veľa energie, hoci navonok vyzerá, že je vypnutý.“
Jedna konzola či televízor možno neurobia zásadný rozdiel, no desať takýchto zariadení v domácnosti už áno. Sú zapojené neustále – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
Ako môžu pomôcť moderné spotrebiče a rozumné zvyky
Spotreba elektriny sa líši podľa veku spotrebiča, jeho stavu a technológie. Staršie spotrebiče sú zvyčajne výrazne neefektívne – minú viac energie a zároveň často poskytujú nižší výkon. Preto sa odborníci zhodujú: postupná výmena starších zariadení za úspornejšie modely dáva ekonomický aj ekologický zmysel.
Nemenej dôležité sú však aj drobné úpravy v každodennom fungovaní:
- vypínať zariadenia úplne, nielen „na oko“,
- používať spotrebiče len v nevyhnutnom rozsahu,
- sledovať, ktoré prístroje sú zapojené nonstop,
- vyhnúť sa zbytočnému prehrievaniu či neefektívnemu vareniu.
Tieto jednoduché zmeny môžu dokopy ušetriť stovky eur ročne – bez toho, aby ste znižovali komfort bývania. A najmä: veľký rozdiel vzniká práve pri malých, každodenných zvykoch.