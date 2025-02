Najväčší „žrúti“ elektriny a nenápadné zlozvyky, ktoré zvyšujú naše účty

Elektrina je jedným z najvýznamnejších vynálezov ľudskej civilizácie. Uľahčuje nám život v nespočetných oblastiach – od varenia, cez osvetlenie až po zábavu. Avšak, pokiaľ nezvládame jej spotrebu, môže nám poriadne zaťažiť peňaženku. Aby sme šetrili elektrickú energiu a znižovali rodinné náklady, potrebujeme vedieť, ktoré spotrebiče sú tie najväčšie „žrúty“ a na aké návyky si musíme dať pozor. V nasledujúcich riadkoch nájdete prehľad najčastejších vinníkov vysokých účtov za energie aj užitočné tipy, ktoré vám pomôžu ušetriť.

Novšie spotrebiče a nižšia spotreba – mýtus alebo realita?

Všeobecne platí, že modernejšie a novšie spotrebiče majú nižšiu spotrebu elektrickej energie. Výrobcovia sa totiž snažia reagovať na požiadavky trhu a vyvíjajú produkty s vyššou energetickou účinnosťou. Treba si však uvedomiť, že ani ten najmodernejší spotrebič nás pred vysokými účtami nezachráni, ak ho používame neopatrne alebo príliš často.

Preto sa oplatí nielen sledovať energetické štítky (ideálne A+, A++ alebo A+++), ale aj zamyslieť sa, ako často a akým spôsobom spotrebič reálne používame. Lacnejšie modely s horšou energetickou triedou vedia byť lákavé, no neskôr sa nevýhodná kúpa môže premietnuť do dlhodobo vyšších poplatkov za elektrinu.

TIP: Pozrite si v prehľadnom videu, ako môžete jednoduchými krokmi šetriť energiu doma:

Príležitostní „žrúti“ s vysokým príkonom

Existuje skupina spotrebičov, ktoré vedia mať príkon okolo 2000 W (alebo aj viac) a dokážu „prehltnúť“ veľa elektriny v krátkom čase. Medzi najčastejšie patria:

Fény a kulmy na vlasy

Mixéry, tyčové mixéry, sekáčiky

Rýchlovarné kanvice

Vysávače

Hoci ich príkon je naozaj vysoký, väčšinou ich používame len občas alebo krátkodobo. Napríklad vysávač síce zapneme na vyšší výkon, ale väčšina domácností s ním upratuje raz či dvakrát do týždňa, prípadne niekoľkokrát za mesiac. Výsledná ročná spotreba tak nie je taká dramatická, ako sa na prvý pohľad zdá. Netreba sa ich preto bezhlavo zbavovať, no je dobré myslieť na to, či napríklad nepotrebujeme vysávať dlhšie, než je nutné, alebo či rýchlovarnú kanvicu nenapúšťame zbytočne celú, keď chceme len jeden šálku čaju.

Celodenne zapnuté spotrebiče – tichí „hltači“ elektriny

Omnoho väčším problémom bývajú spotrebiče bežiace takmer nepretržite alebo tie, ktoré využívame veľmi často. Sem radíme:

Chladničky a mrazničky

Práčky a sušičky

Televízory

Počítače (vrátane herných konzol, monitorov a ďalšieho príslušenstva)

Tu už môžeme hovoriť o výraznom vplyve na naše účty za elektrinu. Keďže napríklad chladnička a mraznička musia ísť bez prestávky, ich spotreba sa rokmi zrátava do slušnej čiastky. Pri výbere sa preto jednoznačne odporúča uprednostniť energeticky úsporné modely s označením A+, A++ alebo A+++. Hoci bývajú o niečo drahšie, táto investícia sa vám v priebehu niekoľkých rokov vráti v podobe nižších mesačných nákladov za energie.

Pozor: Ak vlastníte staršiu práčku či sušičku, uistite sa, že používate správny prací program a správnu náplň, aby ste predišli plytvaniu vodou a elektrinou. U sušičiek môžete zvážiť aj prírodné sušenie prádla, ak vám to priestor a čas dovolia, pretože sušička je takisto náročná na spotrebu.

Veľký vinník menom „Stand by“

Podľa odborníkov mnohí z nás podceňujú režim stand by (pohotovostný režim). Spoznáte ho tak, že je spotrebič vypnutý, ale stále na ňom svieti malá červená kontrolka alebo zobrazuje hodiny. V praxi to znamená, že prístroj len „spí“ a ďalej čerpá elektrickú energiu zo siete.

Možno sa zdá, že ide len o pár wattov, no pri väčšom množstve spotrebičov – televízor, set-top box, DVD prehrávač, mikrovlnka s digitálnymi hodinami či hi-fi systém – sa to všetko ročne môže nazbierať na prekvapivo vysokú sumu. Ak to situácia umožňuje, je lepšie spotrebiče vypínať priamo vypínačom alebo ich odpájať zo zásuvky, prípadne použiť predlžovací kábel s vypínačom.

Novodobý zlozvyk: počítače v neustálom spánku

Kto by dnes nevyužíval počítač či notebook na prácu, zábavu alebo komunikáciu? Mnohí z nás však nechávajú počítač v režime spánku aj vtedy, keď ho niekoľko hodín či dokonca celú noc nepoužívajú. V režime spánku síce počítač spotrebuje menej elektriny, než keby bežal naplno, no niektoré komponenty, ako napríklad RAM pamäť či sieťová karta, sú stále aktívne a konzumujú elektrinu.

Pri novších modeloch je tento odber nižší, no pri starších počítačoch už môže ísť o celkom významné náklady. Najmä, ak k počítaču býva pripojený externý pevný disk, tlačiareň alebo iné periférie, ktoré tiež „ticho“ odoberajú energiu. Odborníci preto odporúčajú, aby ste počítač vypli vždy, keď ho dlhšie nepoužívate. Ročne tak dokážete ušetriť desiatky eur, v závislosti od toho, aké zariadenia a ako často používate.

Tipy na záver – ako znížiť účty za elektrinu

Sledujte energetické štítky – pri nákupe väčších spotrebičov (najmä chladnička, práčka, sušička) radšej investujte do úspornej triedy. Vypínajte, čo nepoužívate – nenechávajte spotrebiče v pohotovostnom režime, ak to nie je nevyhnutné. Rýchlovarnú kanvicu nepreplňujte – varte len toľko vody, koľko naozaj potrebujete. Riaďte sa odporúčanými pracími programami – zbytočne dlhé alebo horúce pranie spotrebuje viac energie i vody. Majte prehľad o spotrebe – ak máte možnosť, využívajte jednoduché wattmetre alebo inteligentné zásuvky, ktoré merajú spotrebu a pomôžu vám zistiť, kde najviac plytváte.

Zhrnutie

Keďže väčšina domácností používa niekoľko spotrebičov nepretržite a ďalšie v rôznych intervaloch, dokážu sa malé čiastky za elektrinu rýchlo nakopiť do väčších súm. Nemusíte sa vzdávať moderného komfortu, no ak začnete dodržiavať zopár jednoduchých zásad – od kvalitného výberu spotrebičov cez rozumné používanie až po dôsledné vypínanie nepoužívaných zariadení – pocítite rozdiel vo vašej peňaženke. A to bez nutnosti znížiť svoj životný štandard.

Šetrenie elektrinou teda nie je o radikálnych opatreniach, ale o rozumnom prístupe k tomu, kedy a ako spotrebiče využívame. Začnite drobnými krokmi a dlhodobo sa vám to vyplatí. Ušetríte nielen peniaze, ale prispejete aj k ochrane životného prostredia.