Najväčší strašiak slovenských záhrad. Tento nenápadný vták útočí hlavne v noci, najviac mu chutí vlhká zem

Drozd čierny patrí medzi naše najbežnejšie vtáky, no napriek svojej nenápadnosti dokáže v záhradách napáchať značné škody. Ako šikovný „záhradník“ dokáže doslova za jedinú noc rozhrabať záhony, poničiť starostlivo vysadené rastliny a odniesť semienka. Čo ho na vašu záhradu láka a ako ho z nej šetrne vyprevadiť, aby vám nezničil všetku vašu snahu?

Každý skúsený záhradkár vie, že nie vždy je za rozrýpanou pôdou iba zlé počasie alebo záhradný škodca, ako sú napríklad slimáky či hmyz. Čoraz častejším vinníkom býva práve drozd čierny. Tento vták si s veľkou obľubou hľadá potravu práve tam, kde je pôda vlhká a bohatá na rôzne dážďovky a larvy. Miesta pod čerstvo nasypanou mulčovacou kôrou, medzi práve zasadenými kvetmi alebo v starostlivo pripravených záhonoch sú pre kosa čierneho doslova ideálnym miestom na hostinu.

Najčastejšie sa drozd objavuje v záhradách skoro ráno, tesne pred svitaním, alebo dokonca v noci. Vtedy je pôda najvlhšia a červy či larvy sú najaktívnejšie. Aj keď drozd nie je klasickým škodcom a záhradám pomáha zbavovať sa nežiaducich lariev a hmyzu, jeho aktivity môžu spôsobiť záhradkárom nemalé starosti. Po jeho „návšteve“ ostávajú záhony rozhádzané a neporiadok často sťažuje ďalšiu prácu.

Ako odhaliť drozda vo vašej záhrade?

Drozdy, na rozdiel od iných škodcov ako sú divé prasatá či hraboše, nevytvárajú veľké a hlboké jamy. Ich prácou je skôr jemné, no veľmi dôkladné prehrabávanie pôdy, pri ktorom odhadzujú mulčovaciu kôru či vrchnú vrstvu zeminy, čo spôsobuje chaos v záhonoch. Často si so sebou odnášajú semienka, ktoré ste práve vysiali, a nevyhnú sa ani mladým, čerstvo vysadeným rastlinám. Ak kosa prichytíte pri čine, zvyčajne odletí len do najbližšieho kríka alebo stromu a počká, kým sa situácia opäť upokojí.

Ako drozda čierneho od záhradky účinne odradiť?

Napriek tomu, že drozd patrí medzi inteligentné vtáky, mnohé tradičné metódy plašenia na neho už dnes neplatia. Staré osvedčené triky ako rozvešané plastové vrecúška či pásky z igelitu už vtáky väčšinou ignorujú. Oveľa lepšie sa osvedčia realistické makety dravcov – napríklad sov či jastrabov. Ak zvolíte pohyblivú maketu dravca, ktorá sa vo vetre kýva a otáča, máte veľkú šancu, že kosa úspešne vystrašíte. Vtáky totiž dobre rozpoznávajú hrozbu a miestam s potenciálnym nebezpečenstvom sa radšej vyhnú.

Výborným riešením sú aj balóniky, ktoré sú potlačené veľkými, realistickými očami dravca. Keďže sa pohybujú vo vetre, vtákom pripomínajú pohľad predátora a nútia ich zvoliť si inú lokalitu pre hľadanie potravy.

Ďalšou možnosťou sú špeciálne reflexné pásky, ktoré majú hneď dvojitý efekt – na jednej strane vďaka šušťavému zvuku narúšajú pokoj kosa a na strane druhej odrážajú slnečné lúče. Táto kombinácia dokáže drozda účinne odradiť od jeho nočných výprav. Takéto pásky môžete ľahko rozvešať po obvode záhona alebo medzi jednotlivými rastlinami.

Ak máte väčšiu záhradu alebo dokonca sad či vinicu, môžete vyskúšať aj elektronické plašiče vtákov. Tie vydávajú realistické zvuky predátorov, prípadne poplašné signály samotných vtákov. Existujú rôzne druhy – od jednoduchých domácich verzií až po profesionálne zariadenia s viacerými reproduktormi, ktoré sú vhodné aj na rozsiahlejšie pozemky.

Rovnováha medzi záhradníčením a prírodou

Napriek všetkému by ste mali pamätať, že drozd nie je vaším nepriateľom. Robí presne to, čo mu káže príroda – hľadá si potravu a využíva dostupné zdroje. Jeho prítomnosť je dokonca znakom, že vaša záhrada je plná života, hmyzu a rôznych organizmov, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý ekosystém.