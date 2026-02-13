Najväčší stavebný experiment súčasnosti: V púšti vyrastá kolos, do ktorého by sa zmestili desiatky mrakodrapov

V srdci Rijádu vzniká projekt, ktorý nemá v moderných dejinách obdobu. Saudská Arábia tu buduje gigantickú stavbu s názvom Mukaab – monumentálnu kocku, ktorá má po dokončení patriť medzi najväčšie budovy, aké kedy ľudstvo vytvorilo.
To, čo dnes vyzerá ako odvážna vízia budúcnosti, sa postupne mení na realitu uprostred púštnej krajiny.
Obor, aký svet ešte nevidel
Plánované rozmery stavby vyrážajú dych: približne 400 × 400 × 400 metrov. Ide o dokonale symetrickú kocku, ktorej vnútorná plocha má presiahnuť dva milióny štvorcových metrov. Pre predstavu – do jej útrob by sa bez problémov zmestilo viacero veľkých mrakodrapov alebo celé menšie mesto.
Mukaab sa stane dominantou novej štvrte New Murabba, ktorá je súčasťou strategického programu Saudi Vision 2030. Tento národný plán má krajinu postupne transformovať – znížiť jej závislosť od ropného priemyslu a posilniť oblasti ako cestovný ruch, kultúra, technológie či moderné služby.
Projekt tak nie je len architektonickým experimentom, ale aj symbolom ekonomickej a spoločenskej premeny kráľovstva.
Vertikálne mesto pod jednou strechou
Ambície projektu sú mimoriadne široké. Mukaab nemá byť len budovou, ale komplexným „mestom v meste“. V jeho útrobách sa počíta s bytmi, kanceláriami, hotelmi, obchodnými pasážami, kultúrnymi inštitúciami aj zónami určenými na oddych a zábavu.
Dominantným prvkom interiéru má byť obrovské centrálne átrium, okolo ktorého sa bude dvíhať špirálovitá veža. Architekti plánujú využiť pokročilé digitálne technológie – vrátane projekcií a holografických efektov – aby návštevníkom ponúkli zážitok, ktorý prekročí tradičné hranice architektúry.
Budova má kombinovať fyzický priestor s virtuálnymi prvkami tak, aby sa stala interaktívnym prostredím reagujúcim na potreby obyvateľov aj turistov.
Tradícia v modernom šate
Vonkajšia podoba stavby nebude náhodná. Fasáda má vychádzať z tradičnej architektúry regiónu Najd v centrálnej časti krajiny. Charakteristický trojuholníkový vzor má pripomínať historické stavebné techniky a zároveň pôsobiť moderne.
Cieľom je prepojiť kultúrne dedičstvo s futuristickým dizajnom – vytvoriť architektonický symbol, ktorý bude reprezentovať minulosť aj budúcnosť v jednom celku.
Projekt, ktorý má prepísať imidž krajiny
Mukaab je len jedným z viacerých veľkolepých projektov, ktorými sa Saudská Arábia snaží prezentovať ako centrum inovácií a moderného životného štýlu. Nové megastavby majú pritiahnuť investorov, turistov aj technologické firmy z celého sveta.
Ak sa všetko podarí podľa plánov, Mukaab sa stane novou ikonou Rijádu a výrazným symbolom transformácie krajiny. Jeho význam však nebude spočívať iba v rozmeroch, ale aj v tom, čo bude reprezentovať – ambíciu zaradiť sa medzi globálnych lídrov v oblasti architektúry a technológií.
Diskusie a otázniky
Takýto odvážny projekt prirodzene vyvoláva aj polemiku. Niektorí odborníci upozorňujú na podobnosť kockového tvaru s posvätnou stavbou Kaaba v Mekka. Kritici tvrdia, že ide o citlivý symbolický prvok. Oficiálni predstavitelia však opakovane zdôrazňujú, že projekt nemá žiadny náboženský podtext a ide výlučne o moderný architektonický koncept.
Ďalšou diskutovanou témou je environmentálny rozmer. Vybudovať obrovský klimatizovaný komplex v púštnom prostredí predstavuje výraznú technickú aj ekologickú výzvu. Tvorcovia projektu deklarujú, že budova bude využívať solárnu energiu, inteligentné systémy hospodárenia s vodou a moderné ekologické technológie. Skutočný rozsah ich účinnosti však ukáže až samotná prevádzka.
Časový harmonogram
Stavebné práce sa rozbehli v roku 2024. Aktuálne prebiehajú najmä prípravné, geologické a inžinierske činnosti. Oficiálne otvorenie sa plánuje približne na rok 2030.
Ak sa harmonogram podarí dodržať, Mukaab sa stane novým kultúrnym a spoločenským centrom hlavného mesta. Miestom, kde sa budú prelínať umenie, digitálne technológie, obchod aj každodenný život.
Architektúra ako odraz ambícií
Mukaab predstavuje odvážnu ukážku toho, kam až môže siahať ľudská predstavivosť podporená obrovskými finančnými zdrojmi a politickou vôľou. Ak bude dokončený podľa plánov, nepôjde len o najväčšiu budovu na svete z hľadiska objemu, ale aj o jeden z najsilnejších symbolov novej éry Saudskej Arábie.
Zatiaľ je však predovšetkým stavbou vo vývoji – monumentálnou víziou, ktorá sa pomaly vynára z piesku púšte a naznačuje, že architektúra 21. storočia môže nadobudnúť rozmery, aké si ešte donedávna vedel predstaviť len svet sci-fi.