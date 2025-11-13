Najväčší projekt v dejinách. V púšti rastie gigant, do ktorého by sa zmestilo 20 mrakodrapov

V hlavnom meste Saudskej Arábie, Rijáde, vzniká jeden z najambicióznejších stavebných projektov súčasnosti. Gigantická stavba s názvom Mukaab – čo v arabčine znamená kocka – má po dokončení patriť medzi najväčšie budovy, aké kedy ľudia postavili.
Kolos s rozmermi, aké svet ešte nevidel
Podľa oficiálnych plánov má mať Mukaab tvar dokonalej kocky s rozmermi približne 400 × 400 × 400 metrov. Po dokončení by tak vnútorná plocha dosiahla viac než dva milióny štvorcových metrov, čo je rozloha, ktorá by pojala celé malé mesto.
Stavba sa stane dominantou úplne novej štvrte New Murabba, ktorá je súčasťou národného plánu Saudi Vision 2030. Cieľom tohto programu je modernizovať krajinu, znížiť závislosť od ropy a posilniť odvetvia ako turizmus, kultúra a technológie.
Vertikálne mesto v jedinej budove
Mukaab má byť viacúčelovým komplexom – vertikálnym mestom, kde budú ľudia môcť žiť, pracovať aj tráviť voľný čas. V rámci projektu sa plánujú obytné priestory, hotely, obchody, kultúrne inštitúcie, zábavné a rekreačné zóny.
V centre budovy má vzniknúť obrovské átrium, okolo ktorého sa bude vinúť špirálovitá veža. Interiér majú dopĺňať digitálne projekcie a holografické efekty, ktoré návštevníkom ponúknu zážitok, aký doteraz v žiadnej budove nezažili.
Fasáda bude inšpirovaná tradičnou architektúrou regiónu Najd – typickou pre strednú Arábiu. Trojuholníkový vzor má spájať kultúrne dedičstvo s modernou estetikou, čím sa Mukaab stane symbolom spojenia minulosti a budúcnosti.
Projekt, ktorý má zmeniť tvár krajiny
Mukaab je len jednou z mnohých veľkých stavieb, ktoré vznikajú v Saudskej Arábii v rámci jej premeny na modernú, technologicky vyspelú krajinu. Rovnako ako ďalšie megaprojekty, aj tento má predstaviť kráľovstvo ako nové centrum inovácií a moderného životného štýlu.
Ak sa ho podarí dokončiť podľa plánu, Mukaab sa stane ikonou Rijádu a novým symbolom saudskoarabskej vízie budúcnosti.
Otázky, ktoré projekt sprevádzajú
Napriek veľkým ambíciám vyvoláva projekt aj kritiku a diskusie. Niektorí odborníci upozorňujú, že tvar kocky sa nápadne podobá na Kaabu v Mekke, čo považujú za citlivú symboliku. Predstavitelia krajiny však zdôrazňujú, že stavba nemá žiadnu náboženskú súvislosť a ide o moderný architektonický koncept.
Ďalšou témou sú environmentálne dopady. Postaviť obrovskú klimatizovanú stavbu uprostred púšte predstavuje náročnú technickú aj ekologickú výzvu. Tvorcovia projektu však tvrdia, že budova má využívať solárnu energiu, inteligentné hospodárenie s vodou a moderné ekologické technológie. Ako presne sa tieto opatrenia zavedú do praxe, sa ešte len ukáže.
Aktuálny stav a termín dokončenia
Stavebné práce na projekte sa začali v roku 2024 a oficiálne otvorenie sa plánuje okolo roku 2030. Zatiaľ prebiehajú najmä prípravné a inžinierske práce, no už teraz je zrejmé, že pôjde o jednu z najodvážnejších stavieb v moderných dejinách.
Mukaab má po dokončení slúžiť ako nové kultúrne a spoločenské centrum Rijádu, kde sa budú prelínať technológie, umenie a moderný spôsob života.
Architektúra ako vízia budúcnosti
Projekt Mukaab je odvážnym experimentom, ktorý ukazuje, kam až dokáže siahnuť ľudská predstavivosť. Ak sa naplnia všetky plány, pôjde o najväčšiu budovu na svete – nielen rozmermi, ale aj symbolickým významom.
Zatiaľ však zostáva predovšetkým víziou vo výstavbe, ktorá reprezentuje snahu Saudskej Arábie vstúpiť do novej éry – éry, v ktorej sa spája minulosť, moderné myslenie a technológie budúcnosti.