Najväčší omyl pri varení špenátu. Kvôli tejto chybe prichádzate o chuť aj vitamíny

špenát
špenát Foto: www.shutterstock.com

Špenát patrí medzi najzdravšie druhy listovej zeleniny a jeho veľkou výhodou je, že ho vieme pripraviť rýchlo a bez veľkej námahy. Jeho chuť je jemná, využitie univerzálne a navyše obsahuje množstvo prospešných látok. Či už siahneme po čerstvom alebo po mrazenom špenáte, vždy dokáže obohatiť náš jedálniček.

Prečo zaradiť špenát do stravy

Špenát sa často spája s vysokým obsahom železa – tento mýtus vznikol v 19. storočí kvôli chybne prepísanej hodnote v tabuľkách. V skutočnosti neobsahuje extrémne veľa železa, no aj tak je zdrojom tohto minerálu. Oveľa dôležitejší je však vysoký obsah vitamínu K, vitamínu A, kyseliny listovej, horčíka a antioxidantov.

Čerstvé listy špenátu majú jemnú, sviežu chuť a sú ideálne do šalátov alebo smoothies. Po tepelnej úprave získava špenát intenzívnejšiu chuť a lepšie sa uvoľňujú niektoré živiny, napríklad luteín a betakarotén.

Mrazený verzus čerstvý špenát

Mrazený špenát je praktická alternatíva mimo sezóny. Spracováva sa krátko po zbere a rýchlo sa zmrazí, takže si uchováva väčšinu výživných látok. Rozdiel v obsahu vitamínov oproti čerstvému je minimálny.

Pri výbere v obchode sa oplatí pozrieť na zloženie – kvalitný mrazený špenát obsahuje iba listy bez zbytočných prísad. Lacnejšie varianty bývajú často vodnatejšie, čo môže ovplyvniť výslednú chuť a konzistenciu.

Recept: jemný krémový špenát z mrazenej kocky

Na približne 400 g mrazeného špenátu budete potrebovať:

  • 400 ml zeleninového vývaru
  • 100 ml smotany na varenie
  • 1 menšiu cibuľu
  • 4 strúčiky cesnaku
  • lyžicu hladkej múky
  • olej, soľ a čierne korenie

Postup:

  1. Špenát necháme mierne rozmraziť.
  2. Vývar privedieme k varu a vložíme doň špenát.
  3. Na panvici orestujeme cibuľu do sklovita, pridáme múku a pripravíme zápražku.
  4. Zápražkou zahustíme špenát vo vývare.
  5. Dochutíme pretlačeným cesnakom, soľou a korením.
  6. Nakoniec pridáme smotanu, ktorá omáčku zjemní.

Dôležité upozornenie: špenát by sme nemali opakovane zohrievať. Obsahuje dusičnany, ktoré sa pri opätovnom ohreve môžu meniť na zdraviu škodlivé dusitany. Preto je najlepšie pripraviť ho vždy čerstvý a hneď skonzumovať.

S čím podávať špenát

Tradične sa podáva s bravčovým pečeným mäsom a knedľou, no výborne chutí aj s varenými zemiakmi alebo s volským okom. Rýchla a lacná verzia je špenát s varenými vajíčkami – sýty obed hotový za pár minút.

V modernej kuchyni sa špenát využíva aj kreatívne:

  • ako náplň do lasagní
  • do cestovín s bešamelovou omáčkou
  • na pizzu
  • do smoothie s ovocím (banán, jablko, citrusy)

Špenát je výnimočná zelenina, ktorá dokáže obohatiť každý jedálniček. Je rýchly na prípravu, vhodný pre deti aj dospelých a plný živín, ktoré podporujú zdravie kostí, srdca aj imunity. Ak si osvojíte správny postup prípravy, výsledok bude vždy chutný a zároveň zdravý.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať