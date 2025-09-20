Najväčší omyl pri varení špenátu. Kvôli tejto chybe prichádzate o chuť aj vitamíny

Špenát patrí medzi najzdravšie druhy listovej zeleniny a jeho veľkou výhodou je, že ho vieme pripraviť rýchlo a bez veľkej námahy. Jeho chuť je jemná, využitie univerzálne a navyše obsahuje množstvo prospešných látok. Či už siahneme po čerstvom alebo po mrazenom špenáte, vždy dokáže obohatiť náš jedálniček.
Prečo zaradiť špenát do stravy
Špenát sa často spája s vysokým obsahom železa – tento mýtus vznikol v 19. storočí kvôli chybne prepísanej hodnote v tabuľkách. V skutočnosti neobsahuje extrémne veľa železa, no aj tak je zdrojom tohto minerálu. Oveľa dôležitejší je však vysoký obsah vitamínu K, vitamínu A, kyseliny listovej, horčíka a antioxidantov.
Čerstvé listy špenátu majú jemnú, sviežu chuť a sú ideálne do šalátov alebo smoothies. Po tepelnej úprave získava špenát intenzívnejšiu chuť a lepšie sa uvoľňujú niektoré živiny, napríklad luteín a betakarotén.
Mrazený verzus čerstvý špenát
Mrazený špenát je praktická alternatíva mimo sezóny. Spracováva sa krátko po zbere a rýchlo sa zmrazí, takže si uchováva väčšinu výživných látok. Rozdiel v obsahu vitamínov oproti čerstvému je minimálny.
Pri výbere v obchode sa oplatí pozrieť na zloženie – kvalitný mrazený špenát obsahuje iba listy bez zbytočných prísad. Lacnejšie varianty bývajú často vodnatejšie, čo môže ovplyvniť výslednú chuť a konzistenciu.
Recept: jemný krémový špenát z mrazenej kocky
Na približne 400 g mrazeného špenátu budete potrebovať:
- 400 ml zeleninového vývaru
- 100 ml smotany na varenie
- 1 menšiu cibuľu
- 4 strúčiky cesnaku
- lyžicu hladkej múky
- olej, soľ a čierne korenie
Postup:
- Špenát necháme mierne rozmraziť.
- Vývar privedieme k varu a vložíme doň špenát.
- Na panvici orestujeme cibuľu do sklovita, pridáme múku a pripravíme zápražku.
- Zápražkou zahustíme špenát vo vývare.
- Dochutíme pretlačeným cesnakom, soľou a korením.
- Nakoniec pridáme smotanu, ktorá omáčku zjemní.
Dôležité upozornenie: špenát by sme nemali opakovane zohrievať. Obsahuje dusičnany, ktoré sa pri opätovnom ohreve môžu meniť na zdraviu škodlivé dusitany. Preto je najlepšie pripraviť ho vždy čerstvý a hneď skonzumovať.
S čím podávať špenát
Tradične sa podáva s bravčovým pečeným mäsom a knedľou, no výborne chutí aj s varenými zemiakmi alebo s volským okom. Rýchla a lacná verzia je špenát s varenými vajíčkami – sýty obed hotový za pár minút.
V modernej kuchyni sa špenát využíva aj kreatívne:
- ako náplň do lasagní
- do cestovín s bešamelovou omáčkou
- na pizzu
- do smoothie s ovocím (banán, jablko, citrusy)
Špenát je výnimočná zelenina, ktorá dokáže obohatiť každý jedálniček. Je rýchly na prípravu, vhodný pre deti aj dospelých a plný živín, ktoré podporujú zdravie kostí, srdca aj imunity. Ak si osvojíte správny postup prípravy, výsledok bude vždy chutný a zároveň zdravý.