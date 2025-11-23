Najväčší bordelári podľa znamenia: K týmto ľuďom radšej nechodte na návštevu!

Ľudí možno rozdeliť na dve skupiny. Jedni potrebujú mať všetko úhľadne zoradené, majú radi pravidlá a systém.
A potom existuje druhý typ – ten, ktorý sa cíti najlepšie v uvoľnenom chaose, kde všetko akosi žije vlastným životom. Ak vás zaujíma, ktoré znamenia sú skutoční majstri neporiadku, čítajte ďalej.
Ak patríte k milovníkom čistoty, návštevu nasledujúcich znamení si radšej dobre premyslite – niektoré pohľady by vám mohli zdvihnúť tlak. Pre týchto ľudí totiž predstava uprataného priestoru jednoducho nie je priorita.
Rak
22. 6. – 22. 7.
Raci si chaos takmer užívajú. Nenájdete u nich vyslovene špinu, ale skôr absolútnu neorganizovanosť. Veci nemajú pevné miesto, oblečenie či nádobíčko sú porozhadzované všade, kde sa dá.
Raci potom neustále niečo hľadajú a často končia pri tom, že si radšej kúpia nový kúsok – hoci doma majú už tri rovnaké, len o tom netušia.
Takýto režim života im dokonale vyhovuje. Keď im niekto uprace, necítia sa doma „svojsky“ a rýchlo si musia obnoviť vlastný kreatívny neporiadok, aby sa cítili komfortne.
A návštevy? Tie u nich nie sú práve zážitkom – miestom na sedenie veľmi nepochodíte a čistý hrnček na kávu by ste hľadali márne.
Škorpión
24. 10. – 22. 11.
Škorpióni sa často nehrnú ani do upratovania, ani do sprchovania či pravidelného menenia oblečenia. Cestovanie s nimi v lete v MHD môže byť doslova skúškou odolnosti.
Mnohí z nich si vôbec neuvedomujú, že by mali venovať viac pozornosti osobnej hygiene, a spokojne si fungujú vo svojej vlastnej „špinavej“ bubline.
Niet divu, že mávajú problém nadviazať vzťahy – ľudia sa s nimi neradi ukazujú na verejnosti.
Nie je to lepšie ani u nich doma. Keď už sa cez hromady oblečenia či špinavého riadu nedá ani prejsť, radšej to vyhodia a kúpia si nové veci namiesto toho, aby upratali.
Navyše sú presvedčení o tom, že prehnaná čistota škodí a telo ju nepotrebuje. Keby sa však dali do poriadku a trocha skultivovali svoj domov, boli by z nich celkom zaujímavé partie.
Ryby
21. 2. – 20. 3.
Ryby potrebujú cítiť slobodu – a poriadok im ju neevokuje. Upratovanie považujú za zbytočnú stratu času a chaos im nijako neprekáža.
Ich filozofia je jednoduchá: každý nech žije, ako mu vyhovuje. Tento postoj však často naráža na nepochopenie okolia, ktoré si o nich vytvára vlastné (nie práve lichotivé) názory.
Mnohí nechápu, že Ryby nepriťahujú materiálne veci, ani predstava dokonale uprataného domova.
Ak sa chystáte na návštevu k Rybám, pripravte sa, že si možno ani nebudete mať kam sadnúť. Toto znamenie je neustále v pohybe, rozlietané, často ani nepostrehne, čo mu hovoríte.
A pohostenie? To skôr nečakajte – pokiaľ si o pitie či niečo na zahryznutie sami nepoviete, Ryby to pravdepodobne ani nenapadne. Hostiteľské maniere jednoducho nie sú ich silná stránka.