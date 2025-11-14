Najúčinnejšie postupy, ako vyčistiť každý typ žalúzií bez zbytočnej námahy

Žalúzie patria medzi najpraktickejšie spôsoby tienenia, no zároveň aj medzi tie, ktoré sa špinia najrýchlejšie. Prach sa usádza na jednotlivých lamelách doslova každý deň – bez ohľadu na to, či máte doma hliníkové, vinylové, drevené, ich napodobeninu alebo textilné tienidlá. A hoci to niekedy vyzerá jednoducho, dôkladné čistenie vie človeku zabrať dosť času. Ak chcete mať istotu, že postupujete správne a zároveň efektívne, tu nájdete prehľadný návod pre každý typ žalúzií.
Hliníkové a vinylové žalúzie
Tieto dva materiály patria medzi najčastejšie používané – sú ľahké, odolné a dobre znášajú pravidelné čistenie. Ich veľkou výhodou je, že sa dajú rýchlo „odprašniť“ bez toho, aby ste museli lamely rozoberať alebo ich prácne umývať po jednej.
Ako na to najjednoduchšie?
- Začnite vysávačom.
Použite nadstavec s jemným štetcom určeným na odstraňovanie prachu. Žalúzie zatvorte, uchopte spodnú lištu a postupujte od jednej strany k druhej. Najprv vodorovne, potom jemne zhora nadol.
Následne lamely pretočte opačne a rovnaký postup zopakujte – takto odstránite prach z oboch strán.
- Ak sú žalúzie nielen zaprášené, ale aj zašpinené, vyčistite ich vlhkou handričkou.
Do menšej nádoby si pripravte roztok z 1 dielu octu a 2 dielov vody. Použite handričku z mikrovlákna alebo čistú bavlnenú ponožku, ktorú si navlečiete na ruku – tento trik je výborný na rýchle pretieranie lamiel.
- Pri veľmi špinavých žalúziách je najrýchlejším riešením kúpeľ vo vani.
Ak máte žalúzií veľa alebo sú vrstvy nečistôt výrazné, odmontujte ich a ponorte do vane s teplou vodou (nie horúcou) a trochou saponátu.
Použite mäkkú kefku alebo hubku, jemne prejdite lamely a nakoniec žalúzie opláchnite čistou vodou.
Po vyschnutí ich môžete opäť zavesiť.
Drevené žalúzie
Drevo je krásny, no citlivý materiál. Väčšina drevených žalúzií má už z výroby povrchovú úpravu, ktorá bráni nasiaknutiu vlhkosti aj špiny, no stále potrebujú šetrnejší prístup.
Najdôležitejšie zásady pri čistení drevených žalúzií:
- Vyhýbajte sa nadmernej vlhkosti. Drevo nemá rado vodu, tá môže spôsobiť krútenie alebo zmenu farby.
- Používajte kvalitný čistiaci alebo ošetrujúci lak. Nasprejujte ho vždy len na handričku, nikdy nie priamo na lamely.
- Pretierajte lamelu po lamele. Pomaly, rovnomerne a bez tlaku – tak si zachovajú svoj pôvodný vzhľad aj lesk.
Mikrovlákno alebo bavlnená ponožka sú aj v tomto prípade veľmi praktické nástroje.
Žalúzie z napodobeniny dreva
Tento typ žalúzií si obľúbili ľudia, ktorí chcú vzhľad dreva, no nechcú sa báť poškodenia. Ide totiž o kombináciu vizuálnej elegancie a praktickosti plastových materiálov.
Keďže sú odolné voči vode, môžete ich čistiť úplne rovnakým spôsobom ako hliníkové či vinylové žalúzie – vysávač, ocot s vodou alebo aj umytie vo vani pri veľmi silnom znečistení.
Textilné tienidlá a látkové žalúzie
Textilné žalúzie a tienidlá pôsobia útulnejšie, no zachytávajú prach výrazne rýchlejšie ako tvrdé materiály.
Ako na ich údržbu:
- Začnite jemným vysávaním. Nastavte vysávač na nízky výkon a použite štetec na prach.
- Pri škvrnách použite mydlovú vodu. Navlhčite handričku alebo hubku a opatrne čistite len miesta, kde je to potrebné.
- Neponárajte ich do vody. Látky by sa mohli zdeformovať alebo stratiť tvar.
- Po čistení ich nechajte úplne vyschnúť – až potom ich vyťahujte, sťahujte alebo manipulujte s nimi.
Záverečné odporúčania
Na akýkoľvek typ žalúzií platí jednoduchá zásada: čím pravidelnejšie ich čistíte, tým menej práce budete mať nabudúce. Prach sa nevyhnete, no pár minút raz za dva týždne môže zabrániť tomu, aby ste museli lamely neskôr rozoberať a umývať do detailu.