Najpriateľskejšie mesto sveta je rajom pre cudzincov. Ako obstála Praha v tomto prekvapivom rebríčku?

Cestovanie a spoznávanie nových miest patrí medzi najkrajšie zážitky. Usadiť sa však v cudzej krajine, nájsť si nových priateľov a stať sa súčasťou miestnej komunity je už niečo úplne iné. Zatiaľ čo zapadnúť medzi krajanov nemusí byť náročné, získať si sympatie domácich môže byť tvrdým orieškom. Ktoré mestá sú teda najotvorenejšie a najpriateľskejšie k nováčikom zo zahraničia? A kde sa umiestnila Praha?

Predstavte si mesto, kde vás ráno na ulici s úsmevom pozdravia úplne cudzí ľudia. Kde sa bez problémov môžete pustiť do spontánnej debaty v kaviarni, alebo sa bez váhania pridať k miestnej bežeckej skupine, hoci ste tam len pár dní. Presne takéto mestá každoročne hodnotí medzinárodná komunita InterNations, najväčšia svetová sieť expatov – teda ľudí, ktorí žijú mimo svojej domovskej krajiny. Ich pravidelný prieskum hodnotí, ako jednoducho alebo náročne sa cudzincovi žije v zahraničí a ako rýchlo sa dokáže začleniť medzi domácich. Výsledky najnovšieho rebríčka odhalili mestá, kde je prijatie zahraničných obyvateľov nielen jednoduché, ale doslova automatické. Na čele pritom stoja lokality, ktoré cudzincom otvárajú náruč najmä vďaka srdečnosti miestnych, priateľskej atmosfére a ľahkej integrácii do každodenného života.

Španielsko víťazí, kráľovnou pohostinnosti je Málaga

Za najpriateľskejšie mesto sveta bola vyhlásená španielska Málaga. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 12 500 expatov z celého sveta. Toto prístavné mesto, preslávené nádhernými plážami, azúrovým morom a vychýrenou andalúzskou kuchyňou, však nevyhralo len vďaka svojej slnečnej klíme. Rozhodujúca bola predovšetkým jedinečná atmosféra mesta, ktorá vás „objíme“ už od prvého momentu. Miestni sú totiž otvorení, spontánni a s úsmevom prijímajú nových susedov z celého sveta.

Málaga získala pôsobivé hodnotenie – až 84 % respondentov ocenilo mimoriadnu srdečnosť miestnych ľudí a 67 % opýtaných vyzdvihlo jednoduchosť nadväzovania nových priateľstiev či nezáväzných rozhovorov. Obe čísla výrazne prevyšujú svetový priemer.

Málaga ako druhé najväčšie mesto Andalúzie je typická svojím temperamentným životným štýlom, ktorý sa dokonale spája s kozmopolitným duchom. Aj keď úradným jazykom je španielčina, v uliciach bežne zaznieva aj angličtina, francúzština, taliančina, nemčina či arabčina. Zahraniční obyvatelia tu tvoria veľkú komunitu, no napriek tomu sa tu nikto necíti byť cudzí. Navyše bývanie tu vychádza cenovo veľmi prívetivo. Obľúbené sú predovšetkým zdieľané byty, ktoré výrazne znižujú mesačné náklady.

Čo sa týka voľnočasových aktivít, tie si tu vychutnáte skutočne naplno. Stačí navštíviť niektorú z príjemných miestnych reštaurácií, objednať si pohárik vína a tradičné tapas, a môžete sa nechať vtiahnuť do pokojnej, no zároveň živej atmosféry mesta. Ak preferujete nákup čerstvých surovín, zájdite na populárny trh Mercado Central Atarazanas, ktorý ponúka to najlepšie z miestnej kuchyne. Nájdete tu tiež známe reťazce ako Lidl či Carrefour, ale aj tradičný Supersol s lokálnymi špecialitami. Spoznávanie nových priateľov je v Málage prirodzené a takmer bez námahy. Jednoducho povedané – málokde sa cítia cudzinci tak rýchlo ako doma.

Ako je na tom Praha?

Španielsko celkovo dominovalo, keďže hneď za Málagou sa umiestnili ďalšie dve španielske mestá: Alicante na tretej pozícii a Valencia, ktorá získala štvrtú priečku. Na druhom mieste skončilo prekvapivo Mexico City, ktoré očarilo expatov svojou vrelosťou a otvorenosťou.

Naopak, nie príliš lichotivo dopadlo Nemecko. Štyri nemecké mestá – Berlín, Hamburg, Frankfurt a Mníchov – sa umiestnili úplne na chvoste rebríčka. Dôvodom bola podľa opýtaných veľká rezervovanosť miestnych obyvateľov, zložité nadväzovanie priateľstiev a všeobecná odťažitosť voči cudzincom. Nemecká povesť o chladnosti tak zostáva bohužial potvrdená.

A Praha? Kde skončila česká metropola? Hoci sa Praha nezaradila medzi najhorších, jej umiestnenie rozhodne nenadchne. Spomedzi 53 hodnotených miest sa umiestnila až na 43. mieste. To predstavuje výrazný prepad oproti roku 2023, kedy bola Praha zaradená do prvej dvadsiatky.