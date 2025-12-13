Najodvážnejší stavebný projekt súčasnosti: Uprostred púšte rastie kolos, ktorý by „pohltil“ dvadsať mrakodrapov

V Rijáde, rýchlo sa rozvíjajúcom hlavnom meste Saudskej Arábie, vzniká projekt, aký nemá v dejinách modernej architektúry obdobu. Obrovská multifunkčná stavba, známa pod názvom Mukaab, čo v arabčine znamená kocka, má ambíciu zaradiť sa medzi najväčšie konštrukcie, aké kedy človek postavil. Už dnes sa o nej hovorí ako o projekte, ktorý môže predefinovať hranice toho, čo je v stavebníctve možné.
Video: Inside Saudi Arabia’s Mukaab – Futuristic Mega Cube
Toto video predstavuje vizuálny náhľad do plánovanej podoby Mukaabu a dopĺňa informácie o jeho štruktúre, architektonických ambíciách a technologických riešeniach. Snímky umožňujú divákom lepšie pochopiť, akého rozsahu má byť tento futuristický komplex a ako sa bude vynímať v panoráme novej štvrte New Murabba. Video zároveň vizualizuje moderný dizajn, holografické interiéry a rozmery porovnateľné s niekoľkými mrakodrapmi postavenými vedľa seba.
Kolos, ktorý je veľkosťou aj ambíciou bezkonkurenčný
Oficiálne plány opisujú Mukaab ako dokonale pravidelnú kocku s rozmermi približne 400 × 400 × 400 metrov. Pri takejto geometrii bude vnútorná plocha stavby po dokončení presahovať dva milióny štvorcových metrov, teda rozlohu, ktorá sa dá prirovnať k celému menšiemu mestu. Pre lepšiu predstavu: do tejto obrovskej kocky by sa zmestilo približne 20 moderných mrakodrapov naraz.
Mukaab má dominovať novej mestskej štvrti New Murabba, ktorá vzniká ako súčasť strategickej vízie Saudi Vision 2030. Jej cieľom je modernizovať krajinu, podporiť turizmus, kultúru a prepojiť historické dedičstvo s najmodernejšími technológiami.
Vertikálne mesto pod jednou strechou
Stavba má fungovať ako samostatné vertikálne mesto. V jej útrobách vzniknú obytné priestory, kancelárie, hotely, nákupné centrá, galérie, múzeá či zábavné komplexy. Architekti plánujú, že každý návštevník bude mať pocit, akoby sa ocitol v samostatnom svete, ktorý funguje úplne autonómne.
Dominantou interiéru má byť obrovské centrálne átrium a špirálovitá veža tiahnuca sa jeho vnútrom. Očakávajú sa rozsiahle digitálne projekcie a holografické inštalácie, ktoré majú vytvoriť unikátnu atmosféru pripomínajúcu spojenie architektúry a virtuálnej reality.
Video: The Mukaab – Brána do iného sveta
Druhé video prezentuje najmä vizuálny koncept vnútorného priestoru Mukaabu. Ukazuje digitálne scénické prvky, futuristické prostredie a spôsob, akým budú návštevníci vnímať priestor počas presunu po komplexe. Video zdôrazňuje aj ideu Mukaabu ako „brány do iného sveta“, kde sa architektúra spája s pokročilými hologramami, dynamickou projekciou a pohlcujúcimi vizuálnymi efektmi. Tento materiál výborne ilustruje plánovanú atmosféru futuristického zážitkového centra.
Tradičné motívy v modernej interpretácii
Zaujímavým aspektom projektu je fakt, že napriek futuristickému poňatiu jeho fasáda vychádza z tradičnej architektúry regiónu Najd. Trojuholníkové ornamenty symbolicky pripomínajú kultúrne dedičstvo centrálnej Arábie a vytvárajú vizuálne prepojenie medzi minulosťou a budúcnosťou.
Saudská Arábia a jej premena na moderné technologické centrum
Mukaab je len jedným z megaprojektov, ktoré Saudská Arábia realizuje v rámci svojho transformačného plánu. Podobne ako futuristické mesto The Line či ďalšie projekty, aj Mukaab má posilniť pozíciu krajiny ako jedného z nových globálnych centier technológií, kultúry a inovácií.
Po dokončení má budova slúžiť ako symbol modernej identity krajiny, ukážka jej ambícií a dôkaz, že aj v extrémnych klimatických podmienkach možno budovať niečo, čo nemá vo svete obdobu.
Otázky a diskusie, ktoré megaprojekt sprevádzajú
Nie je prekvapením, že projekt vyvoláva aj kritiku. Časť odborníkov upozorňuje na podobnosť tvaru Mukaabu s posvätnou Kaabou v Mekke, čo vyvoláva diskusie o symbolike. Saudskí predstavitelia však zdôrazňujú, že nejde o náboženský motív, ale o čisto moderný architektonický koncept.
Ďalšou diskutovanou témou sú ekologické dopady. Postaviť klimatizovaný gigakomplex v púšti predstavuje veľké technické i energetické výzvy. Projekt však počíta s využívaním solárnej energie, inteligentného hospodárenia s vodou a moderných ekologických technológií, ktoré by mali zmierniť ekologickú záťaž. Reálna účinnosť týchto riešení sa ukáže až po dokončení.
Aktuálny stav a termín dokončenia
Práce na projekte začali v roku 2024 a v súčasnosti prebiehajú najmä prípravné, inžinierske a geologické procesy. Plánovaný termín otvorenia sa zatiaľ drží okolo roku 2030, čo zapadá do širšej časovej osi vízie Saudi Vision 2030.
Po dokončení by sa Mukaab mal stať novým spoločenským, kultúrnym a technologickým centrom Rijádu, atraktívnym pre turistov aj obyvateľov metropoly.
Architektúra ako manifest novej éry
Mukaab je ukážkou toho, kam až dokáže zájsť moderná architektúra, ak má podporu ambiciózneho investičného prostredia a technologické možnosti budúcnosti. Ak sa plány podarí naplniť, pôjde o jednu z najväčších a najikonickejších stavieb sveta.
Zatiaľ je však gigant najmä víziou, ktorá symbolizuje prechod Saudskej Arábie do novej éry – éry budovania, inovácií a snahy spojiť minulosť s futuristickým pohľadom na mestský život.