Najodolnejšie žlté škvrny z vankúša zmiznú do pol hodiny. Stačí ho ponoriť do jednoduchej domácej zmesi

Zmes jedlej sódy a vody Ak predbežné čistenie nestačí, siahnite po jednoduchej, no účinnej paste z jedlej sódy a vody. Táto kombinácia dokáže preniknúť do hĺbky materiálu a zbaviť vankúš aj tých najodolnejších škvŕn. Pastu naneste na znečistené miesto, nechajte pôsobiť niekoľko minút a potom ju dôkladne opláchnite.

Efektívny domáci čistič

Ďalšou výbornou voľbou je domáca zmes viacerých ingrediencií. Budete potrebovať:

prášok na pranie

jeden hrnček bielidla (pozor na druh bielidla a farebnosť vášho vankúša)

prostriedok na umývanie riadu

pol šálky boraxu (prírodný minerál používaný pri praní a čistení)

Všetky tieto suroviny nasypte do veľkého hrnca alebo do väčšej nádoby, kam dáte variť vodu. Počkajte, kým sa dôkladne rozpustia a vytvoria jednotný roztok. Potom celý obsah prelejte napríklad do vane alebo do inej veľkej nádoby.