Najlepšie psie plemená pre zaneprázdnených majiteľov: Vyžadujú minimum starostlivosti, no neuberajú na priateľskom duchu

Byť milovníkom psov a zároveň mať náročný pracovný či rodinný rozvrh nie je vždy ľahko zlučiteľné. Je totiž prirodzené, že každý pes potrebuje určitú mieru pozornosti, výchovy a lásky. Existujú však plemená, ktoré sú vo všeobecnosti menej náročné na neustálu prítomnosť človeka. Vďaka tomu sú vhodné aj pre ľudí, ktorí pracujú dlhšie hodiny alebo majú obmedzený čas na každodenné venčenie a hry.

V nasledujúcom prehľade sa pozrieme na plemená, ktoré – hoci ocenia vašu pozornosť – vyžadujú jej o niečo menej ako iní psí kamaráti. Znamená to, že sa s nimi dokážete prejsť či pohrať podľa vlastných možností, a napriek tomu budú spokojné a plné radosti zo života. Nezabúdajte však, že aj „nenáročné“ plemeno potrebuje základnú starostlivosť, zdravú stravu a aspoň občasné socializačné aktivity.

1. Shiba inu: Malý samorast s veľkým sebavedomím

Prečo práve shiba inu?

Shiba inu je tradičné japonské plemeno, ktoré na prvý pohľad očarí sympatickou tvárou a líščím pohľadom. V skutočnosti však ide o psíka s nezávislou povahou, čo z neho robí ideálneho spoločníka pre človeka, ktorý nemôže tráviť každú voľnú chvíľu pri svojom miláčikovi.

Nezávislosť a „mačacie“ črty : Mnohí majitelia shiby hovoria, že ich pes vie byť rovnako samostatný ako mačka. Neraz sa zabaví sám hračkami či prespí hodiny, kým prídete domov, a nevyžaduje nepretržitú pozornosť.

: Mnohí majitelia shiby hovoria, že ich pes vie byť rovnako samostatný ako mačka. Neraz sa zabaví sám hračkami či prespí hodiny, kým prídete domov, a nevyžaduje nepretržitú pozornosť. Stále aktívny spoločník : Nenechajte sa pomýliť – hoci vie byť shiba sebestačná, rozhodne nie je lenivá. Keď dostane príležitosť, s nadšením sa vydá na dlhšie prechádzky, do lesa či na turistiku. Dokáže sa však prispôsobiť aj menej aktívnemu životnému štýlu, ak ju naučíte na primeraný režim.

: Nenechajte sa pomýliť – hoci vie byť shiba sebestačná, rozhodne nie je lenivá. Keď dostane príležitosť, s nadšením sa vydá na dlhšie prechádzky, do lesa či na turistiku. Dokáže sa však prispôsobiť aj menej aktívnemu životnému štýlu, ak ju naučíte na primeraný režim. Tvrdohlavosť pri výcviku: Toto plemeno má pevnú hlavu a výcvik občas vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti. Ak sa však navzájom zosúladíte, získate psíka, ktorý je verný, veselý a v rodine doslova rozkvitá.

Zhrnutie – pre koho je shiba inu vhodná?

Pre každého, kto si síce dopraje občasné športové aktivity, ale nemôže sa svojmu psovi venovať 24 hodín denne. Shiba inu si pokojne ľahne, keď ste v práci, a vydrží bez toho, aby doma spôsobovala škody či vyžadovala nepretržitú spoločnosť.

2. Baset: Gaučový guru so smutným pohľadom

Na prvý pohľad baseta spoznáte podľa dlhých uší a typických „smutných“ očí. Aj keď vyzerá akoby stále truchlil, v skutočnosti je to jeden z najpokojnejších a najprítulnejších psíkov.

Pokojná a mierumilovná povaha : Baset sa ľahko prispôsobí vášmu dennému rytmu. Nie je typom psa, ktorý musí celý deň naháňať loptičku alebo behať po záhrade.

: Baset sa ľahko prispôsobí vášmu dennému rytmu. Nie je typom psa, ktorý musí celý deň naháňať loptičku alebo behať po záhrade. Krátke prechádzky a dosť : Samozrejme, aj baset si rád vyjde na prechádzku. Väčšinou mu však stačí relatívne krátky výbeh – pár minút na vyvenčenie a trochu chôdze. Následne sa s radosťou vráti ku svojmu obľúbenému miestu a pokojne odfukuje.

: Samozrejme, aj baset si rád vyjde na prechádzku. Väčšinou mu však stačí relatívne krátky výbeh – pár minút na vyvenčenie a trochu chôdze. Následne sa s radosťou vráti ku svojmu obľúbenému miestu a pokojne odfukuje. Čaro vrások a… slín: Jedinou nevýhodou basetov môže byť ich slintanie a intenzívne pachy, najmä keď sa namočia. Ak vám to nevadí, odmenia sa neskutočnou láskavosťou a trpezlivosťou, ktorá je vhodná aj do rodín s deťmi.

Zhrnutie – pre koho je baset vhodný?

Pre ľudí, ktorí hľadajú pohodiara a nevadí im, že pes bude viac spať, ako „behať maratóny“. Baset je oddaným psím parťákom, ktorý netrpí, ak musíte tráviť viac času v práci.

3. Chrti: Králi šprintu s nečakanou láskou k relaxu

Pri slove „chrt“ si asi predstavíte bežiaceho atléta na dostihovej dráhe. Pravdou je, že chrty sú rýchle a ich energia počas šprintu nemá konkurenciu, no na druhej strane dokážu prespať zvyšok dňa s pôsobivým pokojom.

Krátky, intenzívny beh : Chrty rady bežia na krátku vzdialenosť, čím si vystačia aj s jednou či dvomi intenzívnymi aktivitami denne. Nie sú to psy, ktoré vyžadujú nepretržitú fyzickú záťaž.

: Chrty rady bežia na krátku vzdialenosť, čím si vystačia aj s jednou či dvomi intenzívnymi aktivitami denne. Nie sú to psy, ktoré vyžadujú nepretržitú fyzickú záťaž. Nenáročná starostlivosť o srsť : Väčšina chrtov je krátkosrstá, takže obmedzíte časté kúpanie a česanie na minimum.

: Väčšina chrtov je krátkosrstá, takže obmedzíte časté kúpanie a česanie na minimum. Potenciálne zdravotné komplikácie: Ich dlhý chrbát a štíhle nohy môžu byť náchylné na rôzne kĺbové problémy, preto treba dohliadať na ich zdravotný stav a dopriať im vhodné doplnky výživy či pravidelné prehliadky u veterinára.

Zhrnutie – pre koho sú chrty vhodné?

Pre tých, ktorí milujú eleganciu a nenáročnú psiu spoločnosť. Chrt dokáže byť doma tichý, prítulný a nevyžaduje dlhé hodiny behu, no treba mu umožniť aspoň občasné „vybláznenie“ na bezpečnom mieste.

4. Čivava: Drobček s odvahou leva

Čivava je najmenším plemenom na svete, ale nenechajte sa oklamať jej miniatúrnymi rozmermi. V malom tele sa často skrýva obrovské sebavedomie a družná povaha.

Vhodné do bytu i na cesty : Vďaka svojej veľkosti nepotrebuje rozľahlý dvor – stačí jej menší priestor na hranie a prechádzka po okolí. Taktiež nie je problém vziať ju so sebou do tašky alebo na kratší výlet, čo ocenia ľudia, ktorí sú často na cestách.

: Vďaka svojej veľkosti nepotrebuje rozľahlý dvor – stačí jej menší priestor na hranie a prechádzka po okolí. Taktiež nie je problém vziať ju so sebou do tašky alebo na kratší výlet, čo ocenia ľudia, ktorí sú často na cestách. Živá, no prispôsobivá osobnosť : Čivava obľubuje pozornosť, no zvládne i čas o samote, ak jej zabezpečíte vhodné hračky alebo pohodlný peliešok. Musíte však byť pripravení na to, že na neznáme zvuky či votrelcov za dverami bude reagovať výrazným štekaním.

: Čivava obľubuje pozornosť, no zvládne i čas o samote, ak jej zabezpečíte vhodné hračky alebo pohodlný peliešok. Musíte však byť pripravení na to, že na neznáme zvuky či votrelcov za dverami bude reagovať výrazným štekaním. Jednoduchý výcvik (zväčša): Vďaka inteligencii a malej veľkosti sa s ňou pracuje pomerne dobre. Je však dôležité ju nevychovávať len „maznaním“, ale vytvoriť jej jasné hranice, aby z nej nevyrástol malý, ale poriadne drzý šéf domácnosti.

Zhrnutie – pre koho je čivava vhodná?

Pre niekoho, kto túži po psíkovi do menšieho priestoru a rád by si ho zobral kedykoľvek so sebou. Čivava sa ľahko adaptuje na mestský život a zvládne aj krátke časové úseky bez vašej pozornosti.

5. Mops: Večne „zamračený“ dobráčisko

Mops je typický svojou mierne vyvalenou tvárou a vráskami, vďaka ktorým vyzerá, akoby sa neustále mračil. Jeho vnútorná povaha je však presným opakom – tento pes je veselý optimista, ktorý miluje spoločnosť.

Prispôsobivý a pohodový : Mops sa rýchlo prispôsobí rôznym podmienkam – v rušnej domácnosti sa baví s celou rodinou, no bez väčších protestov zvládne aj čas o samote, keď pracujete.

: Mops sa rýchlo prispôsobí rôznym podmienkam – v rušnej domácnosti sa baví s celou rodinou, no bez väčších protestov zvládne aj čas o samote, keď pracujete. Vhodný k deťom a iným zvieratám : Povahu má zvyčajne mierumilovnú, rád sa mazná a väčšinou sa skamaráti aj s inými domácimi miláčikmi.

: Povahu má zvyčajne mierumilovnú, rád sa mazná a väčšinou sa skamaráti aj s inými domácimi miláčikmi. Zdravotné riziká spojené s krátkym ňufákom: Mopsi mávajú dýchacie ťažkosti, najmä v horúcich dňoch. Nie sú stavaní na dlhé či náročné túry, preto uprednostňujú mierny pohyb a častejšie prestávky na oddych.

Zhrnutie – pre koho je mops vhodný?

Pre človeka, ktorý chce priateľského psíka s roztomilým vzhľadom a nie je fanúšikom hodinových prechádzok. Mops miluje pokojné chvíle so svojím pánom a nejeden z nich si zamiluje pokojné vylihovanie pri nohách majiteľa.

Čo ak som stále na pochybách?

Ak ani jedno z týchto plemien dokonale nesedí do vášho životného štýlu, nezúfajte. Výber psa nie je iba o plemene, ale aj o povahe konkrétneho jedinca. Vo vrhoch sa môžu vyskytnúť pokojnejšie alebo naopak aktívnejšie psy, a aj v útulkoch sa nájdu obrovskí pohodáci, ktorí nepotrebujú byť centrom pozornosti 24 hodín denne.

Dôležité je mať na pamäti, že hoci existujú plemená, ktoré sú známe menšou náročnosťou na pozornosť, neznamená to, že môžete psíka úplne zanedbávať. Vždy bude potrebovať aspoň základnú každodennú starostlivosť, kvalitnú stravu, občasné veterinárne kontroly a najmä aspoň trošku času na hru či socializáciu.

Ak chcete mať istotu, že si psík zvykne na to, že nie ste neustále doma, začnite s krátkymi odchodmi už od šteňacieho veku, alebo sa skúste poobzerať po dospelom psovi, ktorý je zvyknutý na bývanie v byte či dome a neutrpel žiadnu traumu z opustenosti.

Zhrnutie pre zaneprázdnených milovníkov psov

Shiba inu – samostatný psík pripomínajúci mačku, vhodný pre aktívnejších majiteľov, ktorí však netrávia s psom každú minútu.

– samostatný psík pripomínajúci mačku, vhodný pre aktívnejších majiteľov, ktorí však netrávia s psom každú minútu. Baset – pohodový parťák na gauč, spokojný s kratšími prechádzkami, ale zato veľkou dávkou lásky.

– pohodový parťák na gauč, spokojný s kratšími prechádzkami, ale zato veľkou dávkou lásky. Chrti – rýchli bežci, no po behu veľkí spáči. Ideálni pre tých, čo chcú pokojného psa, ktorý nepotrebuje stále trénovať.

– rýchli bežci, no po behu veľkí spáči. Ideálni pre tých, čo chcú pokojného psa, ktorý nepotrebuje stále trénovať. Čivava – drobný, no odvážny tvor, prispôsobivý mestskému životu. Stačí mu malý priestor, no vie byť hlasným strážcom.

– drobný, no odvážny tvor, prispôsobivý mestskému životu. Stačí mu malý priestor, no vie byť hlasným strážcom. Mops – veselý „mrzút“ s krátkym ňufákom, milovník pohodlia a oddychu, vhodný pre ľudí, čo nechcú stráviť hodiny na prechádzkach.

Každé z týchto plemien má svoje osobitné čaro a dokáže fungovať s obmedzenejším množstvom pozornosti. Po príchode domov však nezabudnite, že váš psí spoločník sa poteší akejkoľvek interakcii – či už je to krátke hranie, výcvik základných povelov, alebo len obyčajné maznanie pri televízii.

Ak si vyberiete psa zodpovedajúceho vášmu životnému štýlu, odmenou bude dlhoročná oddaná spoločnosť a radosť, ktorú dokáže priniesť len štvornohý priateľ. Nech už sa rozhodnete pre shibu, baseta, chrta, čivavu, mopsa alebo dáte šancu psíkovi z útulku, prajeme vám veľa krásnych spoločných chvíľ!