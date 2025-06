Najlepšie prírodné hnojivo máte denne pod nosom. Škoda, že ho väčšina ľudí splachuje

Ak patríte medzi vášnivých záhradkárov, určite dobre viete, že pestovanie zeleniny, byliniek či bobuľových kríkov bez kvalitného hnojiva neprinesie želané výsledky. Niektoré hnojivá pritom vôbec nie sú lacné. Existuje však jedno prekvapivo účinné hnojivo, ktoré máte denne doslova na dosah ruky, a napriek tomu končí bez úžitku v kanalizácii. Reč je o ľudskom moči!

Naši predkovia vedeli svoje

Naši prastarí rodičia a predkovia vedeli, že čo sa dá využiť, to treba využiť do poslednej kvapky či zrnka. Ich záhrady a políčka boli preto hnojené nielen živočíšnym hnojom od kráv, koní alebo sliepok, ale často aj výluhmi z rôznych rastlín. Ba čo viac, úplne bežnou praxou bolo dokonca aj používanie ľudských výkalov. Tie sa obvykle kompostovali spolu so zvyškami rastlín, čím sa do pôdy dostávali potrebné živiny. A práve táto prírodná zmes údajne zaručovala mimoriadne úrodné výsledky.

Ak chcete vedieť viac, ako presne funguje hnojenie močou a prečo je táto metóda stále populárnejšia, pozrite si video kanála Al Jazeera English, ktoré problematiku vysvetľuje ešte detailnejšie:

Video nájdete tu.

Tekuté zlato z vlastných zásob

V súčasnosti je hnojenie ľudskými výkalmi v mnohých krajinách tabu, avšak odborníci sa čoraz častejšie vracajú k téme udržateľného hospodárenia a využívania odpadu ako cennej suroviny. Do popredia sa dostáva hlavne využitie ľudskej moču, ktorá sa ukazuje ako skutočne zázračná látka pre rastliny.

Austrálska vedkyňa, ktorá skúma potenciál využitia moču na hnojenie verejných parkov v mestách, označuje moč ako „tekuté zlato“. Podľa nej moč obsahuje tri základné zložky nevyhnutné pre správny rast rastlín – dusík, fosfor a draslík. Okrem toho obsahuje aj fosfáty, ktoré sú základnými stavebnými látkami buniek rastlín aj živočíchov. Moč tak poskytuje kompletný živinový kokteil, ktorý možno ľahko a bezpečne aplikovať priamo na záhony.

Zásady správneho skladovania moču

Hnojenie ľudskou močou nie je len záležitosťou výskumu, ale aj obľúbenou praxou medzi skúsenými záhradkármi. Má to však svoje jasné pravidlá a obmedzenia, ktoré treba dodržiavať, aby bolo použitie moču bezpečné a efektívne.

„Základnou podmienkou je, že moč musí pochádzať od zdravého človeka, ktorý neužíva žiadne lieky ani hormonálnu antikoncepciu,“ upozorňuje skúsený pestovateľ. Dôležitý je tiež spôsob skladovania: moč je vhodné uchovávať v pevne uzavretých nádobách, aby nedochádzalo ku kontaktu so vzduchom. Vďaka tomu sa zabráni rozkladu, nežiaducej zmene pH a množeniu baktérií, a navyše sa minimalizuje aj zápach.

Riedenie je nutné, aby sa rastliny nespálili

Ľudská moč je veľmi koncentrované hnojivo, preto jej použitie v čistej forme môže rastliny poškodiť. Experti preto odporúčajú moč riediť vodou podľa typu rastlín:

Pre bežnú zeleninu ako sú paradajky, uhorky alebo tekvice je ideálny pomer 1 diel moču ku 10 až 20 dielom vody.

Citlivejšie bobuľovité kríky, akými sú jahody, ríbezle, čučoriedky či černice, vyžadujú ešte opatrnejší prístup, preto je lepšie použiť až dvojnásobné množstvo vody oproti zelenine.

Ak osoba, od ktorej moč pochádza, obľubuje slané jedlá a konzumuje veľa soli, je potrebné ešte výraznejšie zriedenie moču, ideálne až v pomere 1 : 50.

Ako správne aplikovať domáce hnojivo

Optimálny čas na hnojenie močou je obdobie intenzívneho rastu, keď rastliny potrebujú dostatok výživných látok na svoj zdravý vývoj. Aplikácia nie je komplikovaná:

„Na jeden meter štvorcový záhonu použite približne 1 až 2 litre nariedeného roztoku. Vždy zalievajte priamo ku koreňom a vyhnite sa zásahu listov či plodov, pretože moč by ich mohla ľahko popáliť,“ odporúča pestovateľ s dlhoročnými skúsenosťami. Po aplikácii je vhodné ešte raz zaliať čistou vodou, aby sa roztok rýchlejšie vstrebal a zároveň sa zamedzilo šíreniu akéhokoľvek zápachu.