Najlepšie ovocné stromy do kvetináčov. Ktoré druhy vám prinesú skvelú úrodu aj na balkóne?

Žijete v bytovom dome bez predzáhradky alebo v paneláku, a ak si chcete prenajať záhradku v záhradkárskej kolónii, poradie sa s vaším menom vôbec neposúva? Nezúfajte. Aj na balkóne sa dá vytvoriť malá oáza zelene, kde si dokážete vypestovať šťavnaté ovocie. Stačí si vybrať správny druh stromčeka prispôsobený na pestovanie v črepníku a zabezpečiť mu vhodné podmienky.

V tomto článku nájdete tri tipy na miniatúrne ovocné stromy, ktoré sa v kvetináčoch cítia ako ryba vo vode. Každý z nich si môžete umiestniť na balkón, terasu alebo dokonca do interiéru, pokiaľ spĺňate ich požiadavky na slnko, zálievku a pôdu.

Minizáhradka v kvetináči

Súčasný trend mestského pestovania ukazuje, že aj ľudia bez vlastného pozemku dokážu mať kúsok prírody hneď za dverami. Nie je to síce rozsiahla záhrada, ale vďaka trpasličím odrodám ovocných stromov si môžete dopriať vlastnú úrodu mandarínok, citrónov či drobného ovocia priamo z terasy. Na YouTube nájdete viacero videí, ktoré predstavujú rôzne trpasličie ovocné stromy vhodné do črepníkov. Napríklad toto video (zdroj: YouTube) ukazuje, ako pestovať niektoré z najobľúbenejších miniatúrnych stromčekov.

Tu sú tri konkrétne ovocné druhy, na ktoré sa môžete bez obáv spoľahnúť:

1. Mayerov citrónovník

Mayerov citrónovník sa do kvetináča vyslovene hodí, pretože jeho korene nebývajú mimoriadne rozrastané a dokáže dobre prosperovať aj na menšom priestore. Jeho kvety sa dokážu samoopeliť (samosprašnosť), takže vám vystačí jediná rastlina. Veľkou výhodou je, že plody prinášajú osviežujúcu arómu a nádhernú citrusovú vôňu, ktorá dokáže prevoňať celý interiér. Ak citrónovník pestujete vonku, na jeseň je nutné chrániť ho pred chladom a mrazmi, pretože na zimné podmienky našich zemepisných šírok nie je úplne stavaný. V praxi to znamená pravidelnú zálievku a občasné prestrihanie vetvičiek, aby sa stromček nenaťahoval zbytočne do výšky a vytváral peknú kompaktnú korunu.

2. Egreš Captivator

Egreš s názvom Captivator môže na prvý pohľad pripomínať hrozno, ale nenechajte sa zmiasť. Ide o skorú odrodu červeného egreša, ktorá plodí chutné a sladké bobule. Tie sú ideálne na prípravu marmelád, ovocných koláčov či originálneho dezertného zdobenia. Mnoho šéfkuchárov vo vychytených reštauráciách používa egreše na dochutenie a estetickú úpravu tanierov.

Táto rastlina obľubuje dobré prúdenie vzduchu, takže ju určite neumiestňujte do zapadnutého kúta, kde sa k nej nedostane čerstvý vzduch. Vyžaduje dobre priepustnú pôdu, pravidelné zavlažovanie a nevyhovuje jej priame celodenné slnko. Niektoré odrody egreša majú tŕne, ktoré môžu byť nepríjemné, najmä ak máte v rodine menšie deti. Práve Captivator je však často uvádzaný ako odroda s redukovaným počtom tŕňov, čo môže byť praktická výhoda pri balkónovom pestovaní.

3. Mandarinka klementínka

Zakrpatené odrody klementínok sa stali hitom medzi pestovateľmi v mestských bytoch. Sú prispôsobené na menšie nádoby a s radosťou si “posedkajú” aj na slnečných balkónoch alebo terasách. Dokonca ani v interiéri pri okne im nič nebráni v tom, aby sa im darilo. Tak ako pri mayerovom citrónovníku, ani pri mandarinkách klementínkach nepotrebujete druhý strom na opelenie. Ak teda túžite po zásobe týchto sladkých citrusov, stačí vám jedna rastlina.

Klementínky vyžadujú veľkú nádobu, ideálne zmes hlinito-piesčitej pôdy, trvalú miernu vlhkosť a pravidelné prestrihávanie, aby si udržali pekný tvar a bohatú úrodu. Keď sa o ne dobre staráte, odmenia vás jemnými plodmi, ktoré sa vďaka tenkej šupke ľahko lúpu. Väčšina týchto odrôd neobsahuje žiadne semienka, čo je z praktického hľadiska veľké plus.

Ak sa vám myšlienka minizáhradky na balkóne či terase pozdáva, na internete nájdete množstvo návodov a inšpirácií. Mnoho e-shopov ponúka trpasličie varianty ovocných stromov – citrónovníky, limetky, pomarančovníky či slivky a marhule v menšom prevedení. Pri ich kúpe si vždy prečítajte, aké majú nároky na pôdu, zálievku a umiestnenie, aby ste neboli sklamaní, keď sa ovociu nebude dariť.

Pokiaľ teda plánujete rozšíriť vaše balkónové kvetináče o niečo praktické a zároveň dekoratívne, určite zvážte jeden z týchto troch druhov. Vďaka ich kompaktným rozmerom a schopnosti bohato plodiť môžete mať aj uprostred mesta vlastný zdroj čerstvých citrusov alebo drobného ovocia. A hlavne – pestovanie v kvetináči je nielen praktické, ale aj potešujúce pre každého, kto miluje vôňu, farby a chuť domáceho ovocia.