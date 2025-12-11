Najlepšie išelské tortičky, aké ste kedy jedli. Získali zlatú medailu a milovala ich aj cisárovná Sissi

Išelské tortičky patria medzi najklasickejšie sladkosti rakúskej cukrárskej tradície. Koláčiky z dvoch krehkých kakaových koliesok, slepovaných orechovým alebo lanýžovým krémom a poliatych čokoládou, si získali popularitu nielen v Rakúsku, ale postupne aj v celej Európe.
Videonávod: ako jednoducho ozdobiť išelské tortičky
Ak si pri zdobení nie si istý alebo chceš vidieť praktickú ukážku, môžeš si pozrieť jednoduchý videonávod na YouTube. Video ukazuje, ako tortičky polievať čokoládou a ako ich efektně ozdobiť:
Kde sa zrodili išelské tortičky
Ich história sa spája s kúpeľným mestom Bad Ischl v Hornom Rakúsku, ktoré bolo obľúbeným letným sídlom rakúsko-uhorského cisárskeho dvora. Práve tu stojí známa konditória Zauner, založená už v roku 1832. V jej dielni vznikli aj tradičné išelské tortičky – dezert, ktorý sa v podobe veľmi podobnej dnešnej ponúka v cukrárni dodnes.
Zauner sa stal v 19. storočí vyhľadávaným miestom nielen pre kúpeľných hostí, ale aj pre aristokraciu. Existujú zmienky o tom, že cukráreň zásobovala cisársky dvor rôznymi sladkosťami, no konkrétne spojenie cisárovnej Sissi s týmito tortičkami nie je historicky potvrdené. Ide skôr o populárnu legendu, ktorá vznikla neskôr.
Zlatá medaila z roku 1958: skutočne doložený úspech
Významný míľnik prišiel v roku 1958, keď cukrár Zauneru Richard Kurth predstavil išelské tortičky na svetovej výstave Expo v Bruseli. Odborná porota ich ocenila zlatou medailou, čím sa recept dostal do širšieho medzinárodného povedomia. Tento úspech je historicky dohľadateľný a patrí k najdôležitejším momentom v histórii tohto dezertu.
Ako sa išelské tortičky pripravujú dnes
Hoci originál z Bad Ischl má svoju stálu podobu, v domácnostiach sa vyvinulo množstvo verzií. Najčastejšie sa pečie kakaové alebo svetlé krehké cesto, do ktorého niektoré gazdinky pridávajú mandle či orechy. Plnka býva obvykle orechová, maslová alebo žĺtková, často dochutená ríbezľovou marmeládou a rumom. Čokoládová poleva je už len povestnou bodkou.
Nižšie nájdete recept, ktorý zachováva tradičný charakter, ale je prispôsobený bežnej domácej príprave.
Recept na tradičné išelské tortičky
Cesto – suroviny:
- 210 g hladkej múky
- 140 g masla
- 40 g jemne mletých lúpaných mandlí
- 20 g kakaa
- 70 g vanilkového cukru
- štipka škorice
- trocha nastrúhanej citrónovej kôry
Plnka – suroviny:
- 100 g cukru
- 150 g opražených lieskových orechov
- 20 g ríbezľového džemu
- 3 žĺtky
- štipka mletej vanilky
- 1 lyžička rumu
Poleva – suroviny:
- 100 g horkej čokolády
- 4 lyžice smotany na šľahanie
- 50 g vlašských orechov na ozdobu
Postup prípravy
1. Vypracujte cesto
Na doske premiešajte múku, kakao, cukor, mandle, citrónovú kôru a škoricu. Pridajte nasekané maslo a rukami vytvorte hladké cesto. Odložte ho na 1–2 hodiny do chladničky.
2. Vykrajujte kolieska
Cesto rozvaľkajte na približne 3 mm, povykrajujte kolieska a ukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečte vo vyhriatej rúre, kým jemne nezružovejú.
3. Orechová plnka
Cukor, žĺtky a vanilku miešajte do hustej hmoty. Pridajte rum, ríbezľový džem a nakoniec opražené a olúpané lieskovce. Konzistenciu môžete upraviť: ak je plnka hustá, pridajte trocha rumu, ak riedka, pomôžu piškótové omrvinky alebo viac orechov.
4. Poleva a dokončenie
Čokoládu so smotanou rozpustite vo vodnom kúpeli. Polovicu koliesok natrite plnkou, druhú polovicu ponorte do čokolády. Kým poleva nestuhne, položte do stredu polovicu vlašského orecha.
5. Skladovanie
Hotové tortičky vložte do papierových košíčkov a uložte do plechovej alebo uzatvárateľnej plastovej nádoby. Najlepšie chutia po niekoľkých dňoch odležania v chlade.