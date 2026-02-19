Najlepšia turistická trasa planéty vedie po Sardínii. Viac než 500 kilometrov objavovania jej najtajnejších zákutí

Na juhozápade Sardínie sa nachádza rozsiahla turistická trasa Cammino Minerario di Santa Barbara, ktorá patrí medzi najznámejšie viacdňové treky na ostrove. Jej popularita rastie najmä vďaka spojeniu nedotknutej prírody, bohatej baníckej minulosti a kultúrnych pamiatok.
Ukážka z trasy: video z oblasti Porto Flavia
Na lepšiu predstavu o tom, ako vyzerá pobrežie v okolí Nebidy a Porto Flavia, si môžu záujemcovia pozrieť aj krátke video zachytávajúce dramatické útesy, prístav vytesaný do skaly a typické tyrkysové more juhozápadnej Sardínie.
Overené fakty o trase
- Trasa má približne 500 km a tvorí okruh rozdelený na 30 etáp.
- Prechádza regiónmi Sulcis Iglesiente, Arburese a Guspinese – oblasťami s dlhodobou tradíciou ťažby.
- Nesie meno svätej Barbory, patrónky baníkov.
- Projekt vznikol aj zásluhou geológa Giampiera Pinnu, ktorý sa dlhodobo venoval ochrane a obnovovaniu baníckych pamiatok na Sardínii.
- Trasa je súčasťou Sardinian GeoMining Park, ktorý patrí pod sieť geoparkov UNESCO.
Tieto údaje sú historicky a geograficky overené.
Čo na trase môžu návštevníci vidieť
1. Pobrežie Nebida a Porto Flavia
Oblasť je známa svojimi útesmi a jedinečným prístavom Porto Flavia, vytesaným do skaly koncom 20. rokov 20. storočia. Slúžil na nakladanie rúd priamo na lode a je technickou pamiatkou Talianska.
2. Mestečko Buggerru a jeho história
V Buggerru sa v roku 1904 odohrala tragická udalosť známa ako Eccidio di Buggerru, pri ktorej kráľovské jednotky zastrelili troch baníkov počas protestu za lepšie pracovné podmienky. Táto udalosť je historicky zdokumentovaná.
3. Pieskové duny Piscinas
Jedny z najväčších a najvyšších dunových systémov v Európe. Niektoré duny dosahujú až okolo 90 – 100 metrov.
4. Banícky komplex Montevecchio
Historický komplex, ktorý fungoval od roku 1865 až do 1991. Ide o jednu z najvýznamnejších baníckych lokalít Sardínie, kde pracovali stovky baníkov. Dnes je areál sprístupnený verejnosti a je považovaný za priemyselnú pamiatku.
5. Chrám Antas
Archeologická lokalita s rekonštrukciou starovekého chrámu pochádzajúceho z obdobia punskej a rímskej éry.
6. Jaskyne Su Mannau
Jedny z najstarších známych krasových jaskýň na ostrove, formované počas stoviek miliónov rokov.
Turistický ruch
Počet návštevníkov trasy v posledných rokoch rastie, avšak presné celkové štatistiky sa líšia podľa zdrojov. Isté je, že Cammino Minerario di Santa Barbara patrí medzi najnavštevovanejšie dlhé pešie trasy na Sardínii a výrazne prispieva k rozvoju miestnej ekonomiky mimo hlavnej letnej sezóny.
Prečo je trasa dôležitá?
Cammino Minerario di Santa Barbara má význam nielen turistický, ale aj kultúrny:
- zachováva pamäť baníckej histórie ostrova
- prepája prírodné rezervácie, historické dediny a priemyselné pamiatky
- podporuje tzv. „pomalé cestovanie“ – objavovanie krajiny vlastným tempom
- pomáha oživovať menej navštevované oblasti Sardínie