Najlepší zabíjačkový guláš podľa majstra mäsiara, ktorý odhalil tajomstvo skvelej chuti

Keď sa spomenú zabíjačkové špeciality, čo sa vám okamžite vybaví? Podhrdlina, oškvarky, líčka, a takmer neodmysliteľne aj zabíjačkový guláš. „Každá rodina má svoje tradície a špecifické spôsoby, ako spracovávať mäso zo zabíjačky,“ hovorí mäsiar. Guláš bol a je však jedným z najobľúbenejších pokrmov, ktoré sa pripravovali v každej domácnosti počas zabíjačiek. Okrem iného aj preto, že ním bolo možné rýchlo nakŕmiť veľkú skupinu pomocníkov. Skúste ho pripraviť aj vy, pokojne len tak, doma, a zažijete autentickú chuť zabíjačkového guláša.

Zabíjačkový guláš je v podstate pokrm, do ktorého sa zvyklo dávať všetko, čo po zabíjačke ostalo. Kúsok vnútorností, nevyužité orezky, kúsok mäsa, ktoré by sa už inak nestihlo spracovať, pretože na iné využitie sa nehodilo. A samozrejme, ani rezne z neho neboli.

„Zabíjame zviera, ktoré sme si sami vychovali. Máme k nemu úctu, preto je nevyhnutné, aby sa nič z neho nevyhodilo,“ hovorí hlavný mäsiar. A presne takto by mal vyzerať ideálny zabíjačkový guláš. Nič by nemalo byť vynechané.

Ingrediencie na zabíjačkový guláš



Na štyri porcie vynikajúceho zabíjačkového guláša budete potrebovať:

200 g bravčového pleca

rovnaké množstvo bôčiku

100 g bravčového srdca

100 g bravčových ľadvín

800 ml bravčového vývaru

250 g cibule (približne 5 kusov)

50 g cesnaku (asi 5 strúčikov)

50 g bravčového sadla

½ lyžičky sladkej papriky

majoránku podľa chuti

celý kmín

soľ a čierne korenie podľa vlastnej chuti

a voliteľne kúsok kvalitného chleba na zahustenie. Ak chcete pridať ešte zaujímavejší chuťový prvok, môžete skúsiť namiesto bežnej papriky pridať údenú papriku, ktorá sa k zabíjačkám náramne hodí.

Postup prípravy:

Začnite tým, že dôkladne očistíte bravčové ľadviny a srdce. Následne ich uvarte v neosolenej vode, kým nezmäknú. Po uvarení ich nakrájajte na menšie kúsky. Bôčik a plece tiež nakrájajte na kocky. Cibuľu nakrájajte na hrubšie kúsky a osmažte na sadle dozlatista. Keď bude cibuľa pekne zlatistá, pridajte drvený cesnak a ihneď aj nakrájané kúsky plece a bôčiku. Restujte ich, až kým sa mäso nezatiahne a nezačne voňať. Potom pridajte papriku, majoránku a kmín. Pokračujte v restovaní a následne dochuťte soľou a korením. Potom zalejte všetko v hrnci vopred pripraveným bravčovým vývarom a nechajte variť približne 10 minút.

Tajomstvo správneho zabíjačkového guláša

Čo teda robí zabíjačkový guláš tak výnimočne chutný? Tajomstvo spočíva v tom, že do guláša by sa malo pridať všetko, čo je možné, a nič by sa nemalo vyhodiť. Možno počas bežného roka sa vyhýbate niektorým surovinám, ako sú pečienky, alebo môžete mať problém zohnať bravčové srdce. No práve to sú ingrediencie, ktoré sú v tomto guláši nevyhnutné. V našom recepte sú to srdce a ľadvinky, ale ak máte po ruke aj pekné pečienky alebo iné zvyšky mäsa, určite ich neváhajte pridať do zmesi.

Dokončenie a servírovanie

Predvarenú zmes vnútorností vmiešajte do restovanej masovej zmesi, potom pridajte aj kúsok chleba, ktorý si natrháte na menšie kúsky. Všetko povarte ešte približne 10 až 15 minút, až kým sa chlieb úplne nerozpustí a nezahustí tekutinu. Takto pripravený guláš je ideálne podávať s chlebom, a keď už je „po zabíjačke“, pokojne si k tomu môžete vychutnať aj dobre vychladené pivo. Tento zabíjačkový guláš je skutočnou pochúťkou, ktorá vás nielen zasýti, ale aj zahreje počas chladných dní.