Najlepší prírodný čistič ciev z dvoch bežných surovín, ktoré máte doma!

Každý z nás túži po dlhom a kvalitnom živote. Základom dlhovekosti je však zdravý cievny systém a silné srdce.
Dobrou správou je, že k ich podpore nepotrebujete drahé prípravky – účinnými pomocníkmi môžu byť aj obyčajný citrón a cesnak, ktoré má väčšina ľudí bežne v špajze. Z týchto dvoch surovín si môžete jednoducho pripraviť domáci čistič ciev.
Prečo cievy s vekom trpia
V mladosti sú cievy pružné a fungujú bez problémov. S pribúdajúcim vekom, najmä po štyridsiatke, však postupne strácajú elasticitu, pevnosť a sú náchylnejšie na zanášanie.
Veľkú úlohu v tom zohráva životný štýl. Medzi najväčších nepriateľov ciev patrí:
- fajčenie,
- sedavé zamestnanie a nedostatok pohybu,
- nekvalitná, najmä mastná strava,
- zvýšená hladina cholesterolu v krvi, ktorá zaťažuje nielen cievy, ale aj pečeň.
Ak chceme, aby telo fungovalo tak, ako má, je potrebné myslieť na prevenciu.
Citrón a cesnak – osvedčená dvojica
Už naše staré mamy poznali silu niektorých potravín, ktoré dokážu predchádzať upchávaniu ciev.
Medzi najznámejšie patrí práve kombinácia citróna a cesnaku, ktorej účinky potvrdzujú aj odborné poznatky.
- Cesnak obsahuje látky, ktoré pomáhajú čistiť a rozširovať cievy. Zároveň pôsobí proti zápalom ciev.
- Najlepší účinok má surový, rozpučený a čerstvý cesnak, ideálne keď ho po rozdrvení necháte približne 10 minút postáť na vzduchu.
- Citrón slúži ako prevencia pri rôznych cievnych problémoch, napríklad pri kŕčových žilách, zápaloch žíl či hemoroidoch. Prispieva k lepšej priechodnosti ciev a pomáha predchádzať tvorbe krvných zrazenín.
Spojením týchto dvoch surovín vzniká silná prírodná podpora cievneho systému.
Domáci čistič ciev so špecifickou vôňou
Kombinácia cesnaku a citróna dokáže pomôcť odstraňovať tukové a vápenaté usadeniny, ktoré sa hromadia nielen v cievach, ale aj v tele.
Ak si z nich pripravíte nápoj a budete ho piť pravidelne, výsledky sa môžu dostaviť už po niekoľkých týždňoch.
Nezabudnite na video s postupom prípravy:
Postup prípravy nápoja:
- Umyte 5 bio citrónov a nakrájajte ich na menšie kúsky.
- Očistite 30 strúčikov cesnaku a rozrežte ich na polovice.
- Citróny aj cesnak rozmixujte na jemnú kašu.
- Zmes zalejte 1 litrom vody a krátko povarte.
- Po uvarení tekutinu preceďte cez sitko a nalejte do fľaše.
- Nápoj uchovávajte v chladničke.
Dávkovanie:
Každý deň vypite jeden malý štamperlík pred jedlom, ideálne po dobu troch týždňov.
Čo by ste mali vedieť
- Cesnak v nápoji takmer necítiť, takže sa nemusíte obávať silnej chuti.
- Nápoj podporuje činnosť srdca a pomáha upravovať krvný tlak.
- Po trojtýždňovej kúre sa môžete cítiť sviežejší a plní energie.
- Po troch týždňoch si dajte osemdňovú prestávku, po ktorej možno kúru opäť zopakovať.
Ďalšie potraviny prospešné pre cievy
Prevencia nespočíva len v nápojoch, ale aj v pravidelnom pohybe a vyváženej strave.
Dôležitú úlohu zohrávajú potraviny obsahujúce luteín, žlté rastlinné farbivo, ktoré pomáha predchádzať kôrnateniu a poškodeniu tepien.
Luteín sa nachádza najmä v:
- kapuste, špenáte a hlávkovom šaláte,
- mrkve a paprike,
- paradajkách a ďalšom žlto-červenom ovocí,
- vajciach.
Granátové jablko ako ochranca ciev
Granátové jablko je nielen chutné a šťavnaté, ale zároveň chráni cievy pred zápalmi a podporuje ich čistenie.
Ak ho zaradíte do jedálnička čo najčastejšie, môže byť príjemným doplnkom starostlivosti o cievny systém.
Najčastejšie ochorenia ciev
Ochorenia ciev patria medzi vážne zdravotné problémy, pretože môžu zasiahnuť rôzne časti cievneho systému. Medzi najčastejšie patria:
- ateroskleróza – tvorba tukových plátov na stenách ciev,
- vysoký krvný tlak, ktorý zvyšuje riziko srdcových a cievnych komplikácií,
- trombóza, teda vznik krvných zrazenín,
- aneuryzma, abnormálne rozšírenie ciev,
- cievna mozgová príhoda, akútny stav spôsobený poruchou prekrvenia mozgu.
Prevencia, zdravý životný štýl a pravidelné lekárske kontroly sú kľúčom k tomu, aby cievy aj celé srdcovo-cievne ústrojenstvo fungovali čo najdlhšie bez problémov.