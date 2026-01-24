Najlepší čas na presádzanie orchideí: riaďte sa overenými radami odborníkov!

Prestali vám orchidey kvitnúť alebo im začali korene vyčnievať z kvetináča? Práve to je jasný signál, že nastal správny čas na presadenie.
Nemusíte sa toho obávať – nejde o nič zložité. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých krokov a nové puky sa čoskoro opäť objavia.
Orchidea patrí medzi nenáročné izbové rastliny, no raz za čas si vyžaduje výmenu substrátu aj kvetináča. Zvládne to naozaj každý.
Potrebovať budete len vhodný črepník, špeciálny substrát pre orchidey a vodu na zálievku.
Priehľadný kvetináč ako základ úspechu
Pozrite si video, ako správne presadiť orchideu a ako sa o ňu starať:
Priehľadný kvetináč je ideálny najmä pre začiatočníkov. Umožní vám sledovať, aký je substrát vlhký, a tým sa vyhnete prelievaniu rastliny. Zároveň máte prehľad o stave koreňov.
Pri výbere veľkosti buďte opatrní – črepník nesmie byť ani príliš veľký, ani príliš malý. Vo veľkom by mohli korene začať hniť, v malom by sa zase nemali kam rozrásť.
Orchidey majú rady vlhko, nie však prebytočnú vodu
Orchidey obľubujú dostatočnú vlhkosť, no to neznamená, že by ste mali počas zimy denne behať s rozprašovačom ku každej rastline. Dôležité je udržiavať primerané prostredie, nie preháňať zálievku.
Substrát z kôry je najlepšou voľbou
Najvhodnejší substrát je ten, ktorý je určený priamo pre orchidey. Zvyčajne ide o zmes kôry s menším podielom rašeliny.
Dávajte si však pozor na jeho zloženie – nemal by obsahovať priveľa hnojiva ani rašeliny. Pred kúpou si vždy prečítajte etiketu.
Presádzanie robte, keď orchidea nekvitne
Nový substrát doprajte orchideám približne každé dva roky, ideálne v období, keď práve nekvitnú.
Postup je nasledovný:
- Orchideu opatrne vyberte z kvetináča
- Skontrolujte korene – suché a poškodené odstráňte
- Príliš dlhé korene skráťte približne o tretinu
- Zvyšné korene očistite
Ak vám po úprave ostane koreňov veľmi málo, odporúča sa odstrániť aj niektoré staršie listy, aby sa rastlina zbytočne nezaťažovala.
Miesta rezu ošetrite práškom z dreveného uhlia alebo mletou škoricou – zabránite tak vzniku plesní.
Každé 2 až 3 roky je presadenie nevyhnutné
Orchidey by mali prejsť presadením približne raz za dva až tri roky, aby mali dostatok priestoru a čerstvý substrát pre zdravý rast.
Po ošetrení späť do kvetináča
Ošetrenú rastlinu vložte do priehľadného črepníka tak, aby všetky korene boli vo vnútri a mohli dobre prijímať vodu. Následne ich zasypte substrátom a dôkladne zalejte.
Ak ste použili substrát s obsahom hnojiva, počas prvých mesiacov už orchideu neprihnojujte. Takto presadená orchidea sa vám čoskoro odmení bohatým kvitnutím a krásnymi kvetmi.